Magic Breakfasts: మార్నింగ్ ఇవి తిన్నారంటే కొవ్వు మొత్తం కొవ్వొత్తిలా కరగడం ఖాయం.. ఆ మ్యాజిక్ బ్రేక్ ఫాస్ట్స్ ఏంటంటే..!

Super Breakfasts: మీ శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా మార్చుకోవడం కోసం ప్రత్యేకమైన బ్రేక్‌ ఫాస్ట్స్ తీసుకోవడం ఎంతో అవసరం. అలా  మార్నింగ్ బ్రేక్ ఫాస్ట్‌లో మ్యాజిక్ చేసి కొవ్వును కరిగించే ఐదు రకాల అల్పహారాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇవి మీకు కొత్త శక్తి, ఫిట్‌నెస్, ఇంకా శరీరాన్ని స్లిమ్‌గా మార్చే విధంగా పని చేస్తాయి. ఇక ఎందుకు ఆలస్యం.. ఇప్పుడే వాటిని మీ డైట్‌లో చేర్చుకోండి.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 7, 2025, 10:13 AM IST

5 Breakfast for weightloss: ప్రతి రోజు ఉదయం మనం తీసుకునే అల్పాహారం(Breakfast) మన ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఇది మనకు శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా శరీరంలోని కొవ్వును కరిగించడంలోనూ సహాయపడుతుంది. వయసు పెరిగే కొద్దీ జీవక్రియ (Metabolism) మందగిస్తుంది. కానీ సరైన అల్పాహారం ఎంచుకుంటే జీవక్రియ వేగవంతం అవుతుంది. మనం ఇప్పుడు కొవ్వును కరిగించడంలో సహాయపడి, మన మెటబాలిజంని పెంచే 5 రకాల బ్రేక్ ఫాస్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం.

1. ఓట్స్‌తో చేసిన అల్పాహారం చాలా ఆరోగ్యకరం. ఓట్స్‌లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది మరియు కొవ్వును కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది. ఓట్స్‌ను పాలు లేదా నీటితో ఉడికించి.. అందులో అరటిపండు ముక్కలు లేదా గుమ్మడి, సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ కలిపి తింటే రుచికరంగా ఉండడమే కాకుండా ఆరోగ్యం కూడా మెరుగవుతుంది.

2. గుడ్డు తినడం కూడా మన హెల్త్‌కి చాలా మంచిది. గుడ్డులో ప్రొటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది. దీనివల్ల ఎక్కువగా తినకుండా ఉండొచ్చు.. తద్వారా ఫ్యాట్ లాస్ జరుగుతుంది. ఉడికించిన గుడ్డు, ఆమ్లెట్ తింటే శరీరంలో కొవ్వు వెన్నలా కరిగిపోతుంది.

3. గ్రీక్ యోగర్ట్ కూడా మంచి ఎంపిక. ఇందులో ప్రొటీన్ మరియు ప్రోబయాటిక్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి జీర్ణవ్యవస్థను శుభ్రం చేస్తాయి మరియు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నియంత్రిస్తాయి. గ్రీక్ యోగర్ట్‌లో పైనాపిల్, బ్లూబెరీస్ లేదా ఆపిల్ ముక్కలు కలిపి తింటే బరువు తగ్గడంతో పాటు ఆరోగ్యం కూడా మెరుగవుతుంది.

4. మొలకెత్తిన విత్తనాలు (స్ప్రౌట్స్) కూడా ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారం. ఇవి ఫైబర్, ప్రొటీన్ మరియు యాంటీఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటాయి. పెసలు, బంగాళదుంప, ఉల్లిపాయ, టమాటాలు మరియు నిమ్మరసం కలిపి తింటే రుచికరంగా ఉండడమే కాకుండా బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

5. ఆకుకూరల స్మూతీలు కూడా చాలా మంచివి. ఇవి తక్కువ కేలరీలతో ఎక్కువ పోషకాలను అందిస్తాయి. పాలకూర, అల్లం, అరటిపండు, నిమ్మరసం మరియు నీటిని కలిపి స్మూథీ చేసుకుంటే కొద్ది రోజుల్లోనే శరీరంలోని కొవ్వు కరిగిపోతుంది.  ఈ ఐదు రకాల అల్పాహారాలు తక్కువ కేలరీలతో ఎక్కువ పోషకాలను ఇస్తాయి. మెటబాలిజంను వేగవంతం చేసి కొవ్వును కరిగిస్తాయి. రోజూ వ్యాయామం, తగినంత నీరు తాగడం మరియు మంచి నిద్ర కూడా పాటిస్తే ఇంకా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.

