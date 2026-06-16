Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /లైఫ్ స్టైల్
  • /Reheat Food: ఈ పదార్థాలను వేడి చేసి తింటే విషంతో సమానం.. అవేంటంటే?

Reheat Food: ఈ పదార్థాలను వేడి చేసి తింటే విషంతో సమానం.. అవేంటంటే?

Reheat Food: చాలామందికి ఆహారాన్ని వేడిగా చేసుకొని తినడం అలవాటు. అందుకే తినేటప్పుడు మిగిలిన ఫుడ్‍ను కూడా వేడి చేసి తింటుంటారు. కానీ ప్రతి ఆహారం ఇలా వేడి చేయడానికి పనికిరాదు. కొన్ని పదార్థాలు పదే పదే హీట్ చేస్తే అందులోని పోషకాలు తగ్గి ఫుడ్ పాయిజన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 16, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:57 AM IST
Reheat Food: ఈ పదార్థాలను వేడి చేసి తింటే విషంతో సమానం.. అవేంటంటే?
Image Credit: These 7 Foods You Should Never Reheat Due To Health Risks (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
US Iran Deal: ఇరాన్‌ అమెరికాల మధ్య ముగిసిన యుద్ధం.. తెరుచుకోనున్న హర్మూజ్‌..
America Iran Peace Deal0 min ago
2
Foods Never Reheat3 min ago
3
Cafe niloufer5 min ago
4
ap rains17 min ago
5
UPSC Prelims Results 202647 min ago