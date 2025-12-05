English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Be Careful: అలర్ట్.. 30 ఏళ్ల తర్వాత ఈ పదార్థాలను ముట్టుకోకండి.. లేకపోతే దెబ్బైపోతారు జాగ్రత్త..!

Be Careful: అలర్ట్.. 30 ఏళ్ల తర్వాత ఈ పదార్థాలను ముట్టుకోకండి.. లేకపోతే దెబ్బైపోతారు జాగ్రత్త..!

Health Tips: ప్రస్తుత కాలంలో మానవ జీవిత కాలపరిమితి చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. అప్పట్లో మన తాతల కాలంలో వందేళ్ల ఆయుష్షు కాస్తా అరవైకి రాగా.. ఇక ఇప్పుడు అరవై నుండి చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు మన ఆరోగ్యం విషయంలో అలాగే ఆహారం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం. ఆ జాగ్రత్తలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 5, 2025, 08:49 PM IST

Trending Photos

Smriti Mandhana: పెళ్లి రద్దయిన తర్వాత స్మృతి మంధాన మొదటి పోస్ట్.. వేలికి ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ లేకుండానే..!
5
Smriti Mandhana
Smriti Mandhana: పెళ్లి రద్దయిన తర్వాత స్మృతి మంధాన మొదటి పోస్ట్.. వేలికి ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ లేకుండానే..!
Business Ideas: మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న రూ.5 లక్షల లోన్‎ తీసుకుని ఈ వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే.. నెలకు రూ. 2లక్షలు మీవే..!!
6
Mudra loan
Business Ideas: మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న రూ.5 లక్షల లోన్‎ తీసుకుని ఈ వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే.. నెలకు రూ. 2లక్షలు మీవే..!!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశికి లైఫ్‌లో ఎంతో కీలకం, వీరికి ధన నష్టం..
6
Today horoscope December 5
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశికి లైఫ్‌లో ఎంతో కీలకం, వీరికి ధన నష్టం..
Public holiday tomorrow: స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్.. రేపు పబ్లిక్ హాలిడే..!
5
Public Holiday Tomorrow
Public holiday tomorrow: స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్.. రేపు పబ్లిక్ హాలిడే..!
Be Careful: అలర్ట్.. 30 ఏళ్ల తర్వాత ఈ పదార్థాలను ముట్టుకోకండి.. లేకపోతే దెబ్బైపోతారు జాగ్రత్త..!

Foods Should Be Avoided After 30 Years: ప్రస్తుత కాలంలో మానవ జీవిత కాలపరిమితి చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. అప్పట్లో మన తాతల కాలంలో వందేళ్ల ఆయుష్షు కాస్తా అరవైకి రాగా.. ఇక ఇప్పుడు అరవై నుండి చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు మన ఆరోగ్యం విషయంలో అలాగే ఆహారం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం. ఇప్పుడు ముప్పై ఏళ్లకే చాలా రకాల రోగాలు వస్తున్నాయి. శరీరంలో హార్మోన్ల మార్పులు, మెటబాలిజం నెమ్మదించడం, అవయవాల వయస్సు పెరగడం వంటివి ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలను మితంగా తీసుకోవడం లేదా పూర్తిగా దూరంగా పెట్టడం అవసరం. మరి ఆ ఆహర పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

చక్కెర ఎక్కువగా తీసుకోవడం..
మన రోజువారీ ఆహారంలో చక్కెర ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీని వల్ల టైప్ 2 డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. అలాగే చర్మం వేగంగా ముడతలు పడుతుంది. గుండెకు హాని కలుగుతుంది. కాబట్టి తీపి పదార్థాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.

ప్రాసెస్డ్ ఆహారాలను తినడం..
చిప్స్, బిస్కెట్లు, ఫ్రోజెన్ ఫుడ్, జంక్ ఫుడ్ వంటి పదార్థాలలో ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్, సోడియం అధికంగా ఉంటుంది. అలాగే కృత్రిమ రంగులు, రసాయనిక పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి గుండె, కాలేయం, పేగులపై ప్రభావం కలిగించవచ్చు.

మైదా పదార్థాలకు దూరంగా ఉండటం.. 
వైట్ బ్రెడ్, మాగీ, పాస్టా, సమోసా వంటి పదార్థాలను మైదాతో తయారు చేస్తారు. ఇవి జీర్ణక్రియను మందగించేలా చేస్తాయి. ఇవి రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్‌ని పెంచే ప్రమాదం ఉంది. మైదా పిండి బదులుగా గోధుమ రొట్టెలు, మిల్లెట్ ఫ్లవర్స్, జొన్న, సాగు, బాజ్రా వంటివి తీసుకోవడం మంచిది.

అధిక ఉప్పు వాడకం..
30 ఏళ్ల తరువాత ఉప్పు ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల బీపీ పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. గుండె జబ్బులు, కిడ్నీ సమస్యలు, జాయింట్ పెయిన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఉప్పు బదులుగా హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్, రాక్ సాల్ట్ ని పరిమితంగా వినియోగించాలి.

కారం, మసాలా ఉండే ఆహారాలను తగ్గించాలి..
ఎక్కువగా కారం ఉండే ఆహారం తినాలి. అలాగే ఎక్కువగా వేయించిన పదార్థాలు తినకూడదు. ఈ ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల ఎసిడిటీ, గ్యాస్ సమస్యలు రావచ్చు. ఈ ఆహారం కాలేయంపై ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. కాబట్టి, కారం తక్కువగా తీసుకోవడం ఉత్తమం.

Also Read: Punarnavi Bhupalam: కాబోయే భ‌ర్త‌ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన బిగ్‌ బాస్  బ్యూటీ.. అబ్బాయి ఎవరో తెలుసా..?

Also Read: Smriti Mandhana: పెళ్లి రద్దయిన తర్వాత స్మృతి మంధాన మొదటి పోస్ట్.. వేలికి ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ లేకుండానే..!  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Processed FoodsRefined SugarExcess SaltDeep fried foodsWhite bread

Trending News