Be Careful: అలర్ట్.. 30 ఏళ్ల తర్వాత ఈ పదార్థాలను ముట్టుకోకండి.. లేకపోతే దెబ్బైపోతారు జాగ్రత్త..!

Foods Should Be Avoided After 30 Years: ప్రస్తుత కాలంలో మానవ జీవిత కాలపరిమితి చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. అప్పట్లో మన తాతల కాలంలో వందేళ్ల ఆయుష్షు కాస్తా అరవైకి రాగా.. ఇక ఇప్పుడు అరవై నుండి చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు మన ఆరోగ్యం విషయంలో అలాగే ఆహారం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం. ఇప్పుడు ముప్పై ఏళ్లకే చాలా రకాల రోగాలు వస్తున్నాయి. శరీరంలో హార్మోన్ల మార్పులు, మెటబాలిజం నెమ్మదించడం, అవయవాల వయస్సు పెరగడం వంటివి ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలను మితంగా తీసుకోవడం లేదా పూర్తిగా దూరంగా పెట్టడం అవసరం. మరి ఆ ఆహర పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చక్కెర ఎక్కువగా తీసుకోవడం..
మన రోజువారీ ఆహారంలో చక్కెర ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీని వల్ల టైప్ 2 డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. అలాగే చర్మం వేగంగా ముడతలు పడుతుంది. గుండెకు హాని కలుగుతుంది. కాబట్టి తీపి పదార్థాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
ప్రాసెస్డ్ ఆహారాలను తినడం..
చిప్స్, బిస్కెట్లు, ఫ్రోజెన్ ఫుడ్, జంక్ ఫుడ్ వంటి పదార్థాలలో ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్, సోడియం అధికంగా ఉంటుంది. అలాగే కృత్రిమ రంగులు, రసాయనిక పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి గుండె, కాలేయం, పేగులపై ప్రభావం కలిగించవచ్చు.
మైదా పదార్థాలకు దూరంగా ఉండటం..
వైట్ బ్రెడ్, మాగీ, పాస్టా, సమోసా వంటి పదార్థాలను మైదాతో తయారు చేస్తారు. ఇవి జీర్ణక్రియను మందగించేలా చేస్తాయి. ఇవి రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ని పెంచే ప్రమాదం ఉంది. మైదా పిండి బదులుగా గోధుమ రొట్టెలు, మిల్లెట్ ఫ్లవర్స్, జొన్న, సాగు, బాజ్రా వంటివి తీసుకోవడం మంచిది.
అధిక ఉప్పు వాడకం..
30 ఏళ్ల తరువాత ఉప్పు ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల బీపీ పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. గుండె జబ్బులు, కిడ్నీ సమస్యలు, జాయింట్ పెయిన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఉప్పు బదులుగా హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్, రాక్ సాల్ట్ ని పరిమితంగా వినియోగించాలి.
కారం, మసాలా ఉండే ఆహారాలను తగ్గించాలి..
ఎక్కువగా కారం ఉండే ఆహారం తినాలి. అలాగే ఎక్కువగా వేయించిన పదార్థాలు తినకూడదు. ఈ ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల ఎసిడిటీ, గ్యాస్ సమస్యలు రావచ్చు. ఈ ఆహారం కాలేయంపై ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. కాబట్టి, కారం తక్కువగా తీసుకోవడం ఉత్తమం.
