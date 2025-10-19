English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Throat Pain: గొంతు నొప్పికి తక్షణమే తగ్గించే ఎఫెక్టివ్ టిప్స్.. ఇంట్లోనే ఔషధం..

Throat Pain: గొంతు నొప్పికి తక్షణమే తగ్గించే ఎఫెక్టివ్ టిప్స్.. ఇంట్లోనే ఔషధం..

Throat Pain Remedy: మారుతున్న సీజన్ కారణంగా గొంతు నొప్పి, జలుబు, దగ్గు సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. అయితే దీనికి ఇంట్లోనే కొన్ని రెమెడీలు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా గొంతు నొప్పి సమస్య వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఫుడ్‌, నీళ్లు మింగాలన్న సమస్యగా మారుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు పాటిస్తే బయటపడవచ్చు.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 19, 2025, 02:06 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday: రేపు శనివారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు శనివారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
Basic Pay: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దీపావళి జాక్ పాట్..8వ వేతన సంఘం కంటే ముందే జీతం ఒకేసారి డబుల్..
6
Basic Pay
Basic Pay: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దీపావళి జాక్ పాట్..8వ వేతన సంఘం కంటే ముందే జీతం ఒకేసారి డబుల్..
Central Govt Employees: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ రిలీఫ్‌.. మోదీ సర్కార్ నిర్ణయంతో ఫుల్ హ్యాపీ
7
Central Government Pension
Central Govt Employees: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ రిలీఫ్‌.. మోదీ సర్కార్ నిర్ణయంతో ఫుల్ హ్యాపీ
Realme P4 Pro 5Gపై దీపావళి ఆఫర్.. రూ.5 వేలకే మీ సొంతం!
6
Realme P4 Pro Price
Realme P4 Pro 5Gపై దీపావళి ఆఫర్.. రూ.5 వేలకే మీ సొంతం!
Throat Pain: గొంతు నొప్పికి తక్షణమే తగ్గించే ఎఫెక్టివ్ టిప్స్.. ఇంట్లోనే ఔషధం..

Throat Pain Remedy: గొంతు నొప్పికి తేనె, గ్లిజరిన్ ఎఫెక్టీవ్‌గా పనిచేస్తుంది. మారుతున్న వాతావరణం కారణంగా దగ్గు, జలుబు సమస్య వల్ల గొంతు నొప్పి సమస్య ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు హైడ్రేషన్ గా ఉండటం వల్ల తగ్గించుకోవచ్చు. అయితే గొంతు నొప్పి సమస్య ఉన్నవారికి కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు ఉన్నాయి. వాటిని సమర్థవంతంగా పాటిస్తే గొంతు నొప్పి సమస్య తగ్గిపోతుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

 తేనె, నిమ్మరసం కలిపి తీసుకోవడం వల్ల గొంతు నొప్పి సమస్య తగ్గిపోతుంది. అయితే తేనే గోరువెచ్చని గ్లాస్ లో వేసుకుని తీసుకోవాలి. ఇది రాను రాను గొంతు నొప్పి సమస్యను తగ్గిస్తుంది. ఇందులో యాంటీ మైక్రోబియల్ గుణాలు ఉన్నాయి.

 అల్లం టీ కూడా గొంతు నొప్పి సమస్యను తగ్గిస్తుంది. మీరు తీసుకునే టీలో అల్లం ముక్కలు వేసుకొని తాగడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు అందుతాయి. లేకపోతే అల్లం టి కూడా తయారు చేసుకుని తీసుకోవచ్చు. అందులో తేనె వేసుకుని తీసుకోవాలి. ఇలా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తీసుకోవడం వల్ల గొంతు నొప్పి సమస్య తగ్గిపోతుంది. అల్లంలో యాంటీ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది దగ్గు, జలుబు సమస్యను కూడా తగ్గిస్తుంది. 

పసుపు పాలు కూడా గొంతు నొప్పి సమస్యను తగ్గిస్తాయి. ఇందులో చక్కెర వేసుకోకుండా నల్ల మిరియాల పొడి వేసుకోవాలి. పాలలో పసుపు, మిరియాల పొడి వేసుకుని తీసుకుంటే సీజనల్ జబ్బు కూడా చెక్ పెడుతుంది. ఇది శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని అందిస్తుంది. గొంతు నొప్పి సమస్యను తగ్గించే గుణం ఇందులో ఉంటుంది. ఇందులో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉంటాయి. పసుపు పాలు తీసుకోవడం వల్ల సీజనల్‌ జబ్బుల బారిన పడకుండా కూడా ఉంటాయి.

చమేమిలే టీ తేనెతో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల కూడా గొంతు నొప్పి సమస్య తగ్గిపోతుంది. ఇందులో మన శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని అందించే గుణం ఉంటుంది. ఇది ఉపశమనం కలిగించే గుణం వల్ల గొంతు నొప్పి సమస్య తగ్గుతుంది. దీంతో పాటు గోరువెచ్చని నీళ్లలో ఉప్పు వేసుకొని పుక్కిలించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల త్వరగా నయం అయిపోతుంది. తులసి కలిపి నీటిని కూడా తీసుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. సీజనల్ జబ్బులు కూడా మన దరిచేరకుండా ఇమ్యూనిటీ కూడా బూస్ట్ అవుతుంది.

Read more:  బ్లూబెర్రీ పండులో బోలెడు ప్రయోజనాలు.. ఈ 4 బెనిఫిట్స్‌ అస్సలు నమ్మలేరు..

Read more:  ఈ ఒక్క పండు చాలు.. కడుపులో గ్యాస్‌, అజీర్తి ఫసక్‌..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

throat pain remedySore Throat Home Remediesthroat pain relief tipsayurvedic remedy for sore throatnatural cure for throat pain

Trending News