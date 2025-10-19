Throat Pain: గొంతు నొప్పికి తక్షణమే తగ్గించే ఎఫెక్టివ్ టిప్స్.. ఇంట్లోనే ఔషధం..

Throat Pain Remedy: గొంతు నొప్పికి తేనె, గ్లిజరిన్ ఎఫెక్టీవ్గా పనిచేస్తుంది. మారుతున్న వాతావరణం కారణంగా దగ్గు, జలుబు సమస్య వల్ల గొంతు నొప్పి సమస్య ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు హైడ్రేషన్ గా ఉండటం వల్ల తగ్గించుకోవచ్చు. అయితే గొంతు నొప్పి సమస్య ఉన్నవారికి కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు ఉన్నాయి. వాటిని సమర్థవంతంగా పాటిస్తే గొంతు నొప్పి సమస్య తగ్గిపోతుంది.
తేనె, నిమ్మరసం కలిపి తీసుకోవడం వల్ల గొంతు నొప్పి సమస్య తగ్గిపోతుంది. అయితే తేనే గోరువెచ్చని గ్లాస్ లో వేసుకుని తీసుకోవాలి. ఇది రాను రాను గొంతు నొప్పి సమస్యను తగ్గిస్తుంది. ఇందులో యాంటీ మైక్రోబియల్ గుణాలు ఉన్నాయి.
అల్లం టీ కూడా గొంతు నొప్పి సమస్యను తగ్గిస్తుంది. మీరు తీసుకునే టీలో అల్లం ముక్కలు వేసుకొని తాగడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు అందుతాయి. లేకపోతే అల్లం టి కూడా తయారు చేసుకుని తీసుకోవచ్చు. అందులో తేనె వేసుకుని తీసుకోవాలి. ఇలా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తీసుకోవడం వల్ల గొంతు నొప్పి సమస్య తగ్గిపోతుంది. అల్లంలో యాంటీ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది దగ్గు, జలుబు సమస్యను కూడా తగ్గిస్తుంది.
పసుపు పాలు కూడా గొంతు నొప్పి సమస్యను తగ్గిస్తాయి. ఇందులో చక్కెర వేసుకోకుండా నల్ల మిరియాల పొడి వేసుకోవాలి. పాలలో పసుపు, మిరియాల పొడి వేసుకుని తీసుకుంటే సీజనల్ జబ్బు కూడా చెక్ పెడుతుంది. ఇది శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని అందిస్తుంది. గొంతు నొప్పి సమస్యను తగ్గించే గుణం ఇందులో ఉంటుంది. ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉంటాయి. పసుపు పాలు తీసుకోవడం వల్ల సీజనల్ జబ్బుల బారిన పడకుండా కూడా ఉంటాయి.
చమేమిలే టీ తేనెతో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల కూడా గొంతు నొప్పి సమస్య తగ్గిపోతుంది. ఇందులో మన శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని అందించే గుణం ఉంటుంది. ఇది ఉపశమనం కలిగించే గుణం వల్ల గొంతు నొప్పి సమస్య తగ్గుతుంది. దీంతో పాటు గోరువెచ్చని నీళ్లలో ఉప్పు వేసుకొని పుక్కిలించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల త్వరగా నయం అయిపోతుంది. తులసి కలిపి నీటిని కూడా తీసుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. సీజనల్ జబ్బులు కూడా మన దరిచేరకుండా ఇమ్యూనిటీ కూడా బూస్ట్ అవుతుంది.
Read more: బ్లూబెర్రీ పండులో బోలెడు ప్రయోజనాలు.. ఈ 4 బెనిఫిట్స్ అస్సలు నమ్మలేరు..
Read more: ఈ ఒక్క పండు చాలు.. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తి ఫసక్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి