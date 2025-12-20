English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • White Hair To Black: వావ్‌.. సగం టమాటోతో 15 నిమిషాల్లో.. తెల్ల జుట్టు నల్లగా మారుతుంది!

White Hair To Black: వావ్‌.. సగం టమాటోతో 15 నిమిషాల్లో.. తెల్ల జుట్టు నల్లగా మారుతుంది!

Tomato Remedy for White Hair: తెల్ల జుట్టుతో బాధపడే వారికి టమాటో రెమిడీ ఎంతగానో పనిచేస్తుంది. దీనిని వినియోగించి కేవలం నిమిషాల్లోనే జుట్టును నల్లగా తయారుచేసుకోవచ్చు. దీనిని వినియోగిస్తే జుట్టు దృఢంగా, బలంగా కూడా మారుతుంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 20, 2025, 02:50 PM IST

Trending Photos

Highest Paying Govt Jobs: అత్యధిక జీతం పొందే 5 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇవే.. నెలకు ఆదాయం ఎంతో తెలుసా..!
5
Govt jobs
Highest Paying Govt Jobs: అత్యధిక జీతం పొందే 5 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇవే.. నెలకు ఆదాయం ఎంతో తెలుసా..!
Railway Charges: రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్‌ షాక్‌.. భారీగా ఛార్జీలు పెంపు!
5
charges hike
Railway Charges: రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్‌ షాక్‌.. భారీగా ఛార్జీలు పెంపు!
B Nagi Reddy: ప్రముఖ నిర్మాత విజయా నాగిరెడ్డి ప్రస్థానం పై పుస్తకం విడుదల..
7
B Nagi Reddy
B Nagi Reddy: ప్రముఖ నిర్మాత విజయా నాగిరెడ్డి ప్రస్థానం పై పుస్తకం విడుదల..
Home Loan 2026: హోం లోన్‌ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? కాస్త వెయిట్ చేయండి.. 2026లో ఆ గుడ్‌ న్యూస్‌ వింటారు..!!
6
Home Loands
Home Loan 2026: హోం లోన్‌ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? కాస్త వెయిట్ చేయండి.. 2026లో ఆ గుడ్‌ న్యూస్‌ వింటారు..!!
White Hair To Black: వావ్‌.. సగం టమాటోతో 15 నిమిషాల్లో.. తెల్ల జుట్టు నల్లగా మారుతుంది!

Tomato Remedy for White Hair Latest News: జీవనశైలిలో వస్తున్న మార్పులతోపాటు వాతావరణంలో పెరుగుతున్న కాలుష్యం, పోషకాహార లోపం కారణంగా చాలామందిలో చిన్న వయసులోనే తెల్ల జుట్టు సమస్యలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొంతమందిలో తెల్ల జుట్టు విపరీతంగా పెరిగి గడ్డంతో పాటు తలపై జుట్టు కూడా పూర్తిగా దెబ్బతింటుంది. మరికొంతమందిలో తెల్ల జుట్టుతో పాటు బట్ట తల వంటి సమస్యలు కూడా వస్తున్నాయి. అయితే, ఇలాంటి సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందడానికి చాలామంది ఎన్నో రకాల షాంపులతో పాటు రెమిడిలను వినియోగిస్తున్నారు. కొంతమంది ఖరీదైన హెయిర్ ట్రీట్మెంట్లు కూడా చేయించుకుంటున్నారు. అయినప్పటికీ, ఎలాంటి ఫలితాలు పొందలేకపోతున్నారు. అయితే, మీరు కూడా ఇలాంటి సమస్యలతో సతమతమవుతుంటే ఎలాంటి ఖరీదైన రెమెడీలతోపాటు రసాయనాల తో కూడిన ప్రోడక్ట్లను వినియోగించిన అక్కర్లేదు. ఎలాంటి దృశ్య ప్రభావాలు లేకుండా తెల్ల జుట్టును పూర్తిగా నల్లగా మార్చుకోవడానికి అద్భుతమైన ఓ రెమిడీ మీకు పరిచయం చెయ్యబోతున్నాం.

Add Zee News as a Preferred Source

వంటింట్లో తయారు చేసే ఆహార పదార్థాల్లో తప్పకుండా టమాటో క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. టమాటో లేని ఆహారాలు అంతగా రుచిగా ఉండవు. వెజ్ నుంచి నాన్ వెజ్ వరకు అన్నింట్లలో టమాటాను వినియోగిస్తూ ఉంటారు. టమాటోలు శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్ కేతో పాటు పుష్కలంగా విటమిన్ సి, ఎ లు కూడా లభిస్తాయి. కాబట్టి ఈ టమాటాతో తయారు చేసిన రెమెడీని జుట్టుకు వినియోగించడం వల్ల మంచి పోషణ అంది ఎంతో సులభంగా తెల్ల జుట్టు నుంచి విముక్తి కలుగుతుందని కొంతమంది సౌందర్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

Also Read: Phool Makhana: ఫూల్ మఖానాలతో ఫుల్ ఆరోగ్యం.. షుగర్ మొత్తం మాయం.. గుండె జబ్బులు పరార్..!

టమాటో వల్ల జుట్టుతో పాటు చర్మ సమస్యలు కూడా దూరం అవుతాయని, దీనిని మొటిమలు వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు కూడా వినియోగించవచ్చని వారు అంటున్నారు. నిజానికి టమాటో రసంలో ఖనిజాలతో పాటు పుష్కలమైన విటమిన్సు లభిస్తాయి. దీనిని జుట్టుకు అప్లై చేసుకోవడం వల్ల జుట్టు పొడవుగా మారడమే కాకుండా.. దృఢంగా, మెరిసేలా తయారవుతుంది. ముఖ్యంగా తెల్ల జుట్టు తో పాటు ఇతర జుట్టు సమస్యలను కూడా ఎంతో సులభంగా నివారిస్తుంది. అలాగే గోరింటాకు జుట్టుకు పట్టించి.. ఆ తర్వాత టమాటో రసాన్ని అప్లై చేయడం వల్ల కూడా కొద్ది నిమిషాల్లోనే తెల్ల జుట్టు నల్లగా మారుతుంది. ఈ టమాటో రెమిడీని తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సులభం..

ఈ టమాటో రెమెడీని తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా ఒక సగం టమాటో తో పాటు మూడు నుంచి నాలుగు చెంచాల ఆలివ్ ఆయిల్, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కాఫీ పొడి, కుదిరితే గోరింటాకు పేస్ట్ కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వీటన్నింటిని ఒక చిన్న గిన్నెలో వేసుకుని వాటన్నిటినీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత 15 నిమిషాల పాటు పక్కనపెట్టి.. మంచి బ్రష్ ను వినియోగించి జుట్టుకు పట్టించండి.. ఇలా జుట్టుకు పట్టించిన తర్వాత దాదాపు 15 నిమిషాలు అలాగే ఉంచి.. గోరువెచ్చని నీటి తీసుకొని సాధారణ షాంపును వినియోగించి బాగా శుభ్రం చేసుకోండి. అయితే, ఇలా ప్రతినెలా చేస్తే నిమిషాల్లోనే జుట్టు నల్లగా మారిపోతుంది. 

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన రెమిడిని కొంతమంది సౌందర్యాన్ని పనుల నుంచి సేకరించింది మాత్రమే.. దీనిని వినియోగించే ముందు తప్పకుండా సౌందర్య నిపుణుల సలహాలు సూచనలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఈ సమాచారాన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించరు.

Also Read: Phool Makhana: ఫూల్ మఖానాలతో ఫుల్ ఆరోగ్యం.. షుగర్ మొత్తం మాయం.. గుండె జబ్బులు పరార్..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

White Hair To BlackWhite Hair Newswhite hair remedyhair remedyWhite Hair

Trending News