Non-Veg State: భారతదేశంలో నాన్ వెజ్ ఎక్కువగా తినే రాష్ట్రాలు ఇవే.. టాప్ లో ఏ స్టేట్ ఉందంటే..!

India’s No.1 Non-Veg State: భారతదేశంలో ఆహార వైవిధ్యం చాలా ప్రత్యేకం. ఇక్కడి ఆహారం రుచులు, రకాలు ఎక్కడా కనిపించవు. ఒక సర్వే ప్రకారం 15 నుంచి 49 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్నవారిలో చాలామంది మాంసాహారం తింటారు. దేశంలో మాంసాహారుల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఇప్పుడు భారతదేశంలో మాంసాహారం ఎక్కువగా తినే 10 రాష్ట్రాల గురించి తెలుసుకుందాం.
1. నాగాలాండ్
నాగాలాండ్ రాష్ట్రంలో 99.8% మంది ప్రజలు మాంసాహారం తింటారు. పంది, కోడి, చేపలు, గొడ్డు మాంసం ఇక్కడ సర్వసాధారణం. నాగ థాలీలో బియ్యం, కూరగాయలు, స్థానిక మూలికలతో వండిన మాంసం, వెదురు రెమ్మలు ఉంటాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో జింక, అడవి పంది, కుక్క మాంసం కూడా తింటారు.
2. పశ్చిమ బెంగాల్
పశ్చిమ బెంగాల్లో 99.3% మంది మాంసాహారం తింటారు. ఈ రాష్ట్రంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వంటకాల్లో.. కోషా మాంగ్షో, ఉడికించిన మటన్ కర్రీ, మరియు హిల్సా చేపల కూరలు ఉన్నాయి. అలాగే మాచెర్ జోల్ అంటే కారంగా ఉండే చేపల వంటకం ఎంతో ఫేమస్. బెంగాలీ వంటకాల్లో చింగ్రి మలై కర్రీ (కొబ్బరి పాలతో రొయ్యల కూర) రుచికరమైన చికెన్ మరియు మటన్ ఉన్నాయి.
3. కేరళ
కేరళ రాష్ట్రంలో 99.1% మంది మాంసాహారం తింటారు. కొబ్బరి పాలు, మిరపకాయలు, సుగంధ ద్రవ్యాలతో చేసిన చేపలు, చికెన్, రొయ్యల వంటకాలు ఇక్కడ చాలా ఫేమస్. అంతేకాకుండా నాదన్ కోజి వరుత్తతు (స్పైసీ చికెన్ ఫ్రై) అనే కర్రీతో పాటు రొయ్యల కూరని ఇక్కడి ప్రజలు లొట్టలేసుకొని మరీ తింటారు.
4. ఆంధ్రప్రదేశ్
ఆంధ్రప్రదేశ్లో 98.25% మంది మాంసాహారం తింటారు. ఇక్కడి ప్రత్యేకతలలో ఆంధ్రా స్టైల్ చికెన్ మరియు మటన్ కర్రీ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా గోంగూర మటన్ కూడా చాలా ఫేమస్. చేపల పులుసు మరియు రొయ్యల ఇగురు వంటి సముద్ర ఆహార వంటకాలు కూడా ఇక్కడ బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి.
5. తమిళనాడు
తమిళనాడు రాష్ట్రంలో 97.65% మంది మాంసాహారులు ఉన్నారు. చికెన్ చెట్టినాడ్ ఇక్కడ బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. దీనిని కారంగా మరియు సుగంధ ద్రవ్యాలతో తయారు చేస్తారు. మటన్ బిర్యానీని కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. దీనితో పాటు, అనేక చికెన్ మరియు చేపల వంటకాలను కూడా ఎక్కువగా తింటారు.
6. ఒడిషా
ఒడిషా రాష్ట్రం చేపలు మరియు మటన్ వంటకాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడి స్థానిక వంటకాల్లో మాంసాహారం ఒక ముఖ్యమైన భాగం. మీరు ఎప్పుడైనా ఒడిషాను సందర్శించే అవకాశం వస్తే.. ఖచ్చితంగా ఇక్కడి కారంగా ఉండే కూరలను ప్రయత్నించండి.
7. త్రిపుర
త్రిపుర రాష్ట్రంలో 95% మంది ప్రజలు మాంసాహారం తింటారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం.. చికెన్, చేపల వంటకాలు ఇక్కడ చాలా ప్రసిద్ధం. కొత్త రుచులు ప్రయత్నించాలనుకునే వారికి త్రిపుర చక్కటి ఎంపిక.
8. గోవా
అందమైన బీచ్లకు ప్రసిద్ధి చెందిన గోవాలో 93.8% మంది మాంసాహారం తింటారు. గోవా ఫిష్ కర్రీ, చికెన్ కేఫ్రియల్, పోర్క్ సోర్పోటెల్, ఫీజోవాడా వంటి వంటకాలు ఇక్కడ బాగా ఇష్టపడతారు. సముద్ర ఆహార ప్రియులకు గోవా రాష్ట్రం ఒక స్వర్గం లాంటి ప్రదేశం.
9. జార్ఖండ్
గిరిజనులు ఎక్కువగా నివసించే జార్ఖండ్లో 97% మంది ప్రజలు మాంసాహారాన్ని ఇష్టపడతారు. ఈ రాష్ట్రంలో చికెన్, మటన్, చేపలతో చేసిన సాంప్రదాయ వంటకాలు బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. స్థానిక రుచులు ఇక్కడి ఆహారంలో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి.
10. తెలంగాణ
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేవలం 2.7% మంది మాత్రమే శాఖాహారులు. మిగిలిన 97.3% మంది మాంసాహారం తింటారు. కోడి, మేక, గొర్రె, చేపలు, గుడ్లు, రొయ్యలు ఇక్కడ చాలా ఇష్టపడతారు. తెలంగాణ ప్రజలు ఎక్కువ స్పైసీగా ఉండే కూరలను ఇష్టంగా తింటారు.
