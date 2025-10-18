English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Weight Loss: బరువు తగ్గించే 10 బెస్ట్ ఫుడ్స్.. రుచి ఆరోగ్యం కూడా..!

Weight Loss Foods: బరువు తగ్గడానికి ఆకలిగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ తింటూనే సులభంగా బరువు తగ్గవచ్చు. ఇది మన శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు కూడా అందిస్తాయి. కడుపు నిండిన అనుభూతిని కూడా కల్పిస్తాయి. అలాంటి 10 రకాల ఫుడ్స్ త్వరగా మిమ్మల్ని బరువు తగ్గిస్తాయి. అవి ఏంటో తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 18, 2025, 03:42 PM IST

Weight Loss Foods: మనం తీసుకునే పండ్లు, కూరగాయల్లోనే కొన్ని రకాల ఆహారాలు బరువు తగ్గిస్తాయి. మెటబాలిజం మెరుగు చేస్తాయి. అంతేకాదు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. క్యాలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి బరువు పెరగకుండా ఉంటారు. డైలీ డైట్ లో మనం ఈ ఫుడ్స్ తీసుకుంటే బరువు ఈజీగా తగ్గవచ్చు.

గుడ్డులో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి ఇవి కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. ఇందులో ప్రోటీన్ కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. అనేక ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. గుడ్లను బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో తీసుకోవాలి. దీంతో బరువు కూడా తగ్గుతారు. ప్రాసెస్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ కాబట్టి కడుపు నిండిన అనుభూతి ఎక్కువగా కలుగుతుంది. 

పాలకూర, కాలే వంటి ఆకుకూరల్లో కూడా క్యాలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇందులో ఫైబర్, ఐరన్, కాల్షియం ఉంటుంది. ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఆకుకూరలు తినడం వల్ల బరువు తగ్గుతారు. కడుపు నిండిన అనుభూతి కలిగిస్తుంది. 

 బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో ఓట్స్ తీసుకోవడం వల్ల బరువు ఈజీగా తగ్గుతారు. జీర్ణం ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో కూడా అదుపులో ఉంటాయి ఓట్స్ లో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది, ఇది జీర్ణ ఆరోగ్యానికి మంచిది 

 గింజలు తీసుకోవటం కూడా మంచిది కొన్ని రకాల బాదం, వాల్నట్స్ వంటివి గింజలు ఉదయం తీసుకోవాలి. రాత్రి నానబెట్టి ఉదయం తీసుకోవడం వల్ల కడుపు నిండిన అనుభూతి కలిగిస్తుంది. దీంతో పాటు కొన్నిరకాల పప్పు గింజలు కూడా డైట్లో చేర్చుకోవాలి. ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో కూడా అదుపులో ఉంచుతాయి. క్యాలరీల మోతాదు తక్కువగా ఉంటుంది. 

యాపిల్స్ రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల కూడా కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. క్యాలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇందులో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు కూడా ఆ యాపిల్స్ మంచి రెమెడీ. దీంతో పాటు అవకాడోలో కూడా మోనో అన్‌శాచురేటెడ్‌ కొవ్వులు ఉంటాయి. ఫ్యాట్ బర్న్ చేసే గుణం కలిగి ఉంటుంది. ఆవకాడో గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాలు స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది.

 చియా విత్తనాలు డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల కూడా ఇందులోని ఒక కరిగే ఫైబర్ ఒమేగా 3s కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. ఒక చెంచా చిత్తనాలు తీసుకునే సలాడ్లో వేసుకోవాలి ఇందులో ఫైబర్ అవ్వుతాది కూడా అదుపులో అధికంగా ఉంటుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

ఇదీ చదవండి:  అరటిపండు స్క్రబ్‌తో ఇలా రబ్‌ చేస్తే.. ఒక్క మచ్చ, గీత కూడా ఉండదు..

ఇదీ చదవండి:   ఈ టీ లో గ్రీన్‌ టీ కంటే ఎక్కువ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి..

 

