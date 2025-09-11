English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Face Masks: మెరిసే ముఖానికి 3 గ్రీన్ ఫేస్ మాస్కులు.. ముఖంపై రంధ్రాలు మాయం..

Green face Masks: సాధారణంగా ఆకుపచ్చ కూరగాయలు తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరం లోపల నుంచి డిటాక్సిఫై అవుతుంది. ప్రధానంగా వీటిలో పోలెట్, విటమిన్ ఏ, బి, సి, కే ఉంటాయి. ఈ ఖనిజాలు శరీరాన్ని లోపల నుంచి క్లీన్ చేస్తాయి. అయితే ఈ గ్రీన్స్‌తో ఫేస్‌ మాస్క్‌ వేసుకుంటే వయస్సురీత్యా వచ్చే వృద్ధాప్య సమస్యలు కూడా తగ్గిస్తుంది. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 11, 2025, 05:40 PM IST

Trending Photos

EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
School Holidays: దసరా సెలవుల్లో మార్పు? మరో 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగింపు!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: దసరా సెలవుల్లో మార్పు? మరో 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగింపు!
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
5
OnePlus Nord CE
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
Face Masks: మెరిసే ముఖానికి 3 గ్రీన్ ఫేస్ మాస్కులు.. ముఖంపై రంధ్రాలు మాయం..

Green face Masks: ఆకుకూరలు తీసుకోవడం వల్ల ఇందులో ఉండే విటమిన్ ఏ, బి, సి, కే వృద్ధాప్య సమస్యలు త్వరగా రానివ్వదు. సెల్ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది శరీరం లోపల నుంచి మాత్రమే కాదు చర్మం బయట నుంచి కూడా మంచి మెరుపుని అందిస్తుంది. ఈ ఆకుకూరలతో మీరు ఫేస్ మాస్క్‌ వేసుకుంటే ముఖంపై ఉండే మచ్చలు, గీతాలు తొలగిపోయి మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది. మీ చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో తయారు చేసుకునే మూడు ఈ ఫేస్ మాస్కులతో మెరిసే ముఖం మీ సొంతం అవుతుంది 

Add Zee News as a Preferred Source

 అవకాడో ఫేస్ మాస్క్..
 అవకాడో ఆరోగ్యకరమని మనకు తెలుసు. దీని డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల గుండె కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అవకాడో బట్టర్ ఫ్రూట్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది చర్మానికి ఎంతో మంచిది. దీంతో మాస్క్ తయారు చేసుకొని వేసుకోవాలి. అవకాడో నూనె, తేనే, నిమ్మరసం, టీ ట్రీ ఆయిల్, ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ వంటివి కలిపి ముఖానికి ఫేస్ మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ముఖం పై తేజస్సు కనిపించి యాక్నే తొలిగిపోతుంది. దీంతో పాటు అరటిపండు కలిపి అప్లై చేయడం వల్ల కూడా తక్షణమే మెరుపు మీ ముఖంపై కనిపిస్తుంది. 

 కోకో ఫేస్ మాస్క్..
 మీరు పొడిబారిన చర్మంతో బాధపడుతున్న వారు అయితే మీ ముఖానికి అవకాడో కోకో పౌడర్‌ కలిపి మాస్క్ తయారు చేసుకోండి. ఇందులో మాయిశ్చర్ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. చర్మానికి ఉపశమనం కల్పించే లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి. కోకోవా అవకాడోలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎంతో మంచిది. అర చెంచా అవకాడో గుజ్జు, ఒక చెంచా తేనె, చెంచా కోకో పౌడర్ కలిపి పేస్ట్ తయారు చేసుకోండి. దీన్ని ముఖం అంతా అప్లై చేసి ఓ పది నిమిషాలు ఆరనివ్వండి. ఆ తర్వాత చల్ల నీటితో ముఖం కడగండి. ఇది ముఖానికి మంచి మాయిశ్చర్ అందించి, తక్షణ నిగారింపు కూడా ఇస్తుంది. 

 కీర పుదీనా మాస్క్‌.. 
 తాజా పుదీనా కీరదోస చేసే మ్యాజిక్ అంతా ఇంత కాదు. వీటితో మనం జ్యూస్ తయారు చేసుకొని తీసుకోవడం వల్ల కడుపుకు మంచిది. అయితే చర్మం లోపలి నుంచి కాదు బయట నుంచి కూడా ఇది తాజాదనాన్ని అందిస్తుంది. పుదీనా, కీరదోసతో కలిపి ముఖానికి మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల ఇది మంచి మాయిశ్చర్ అందించడమే కాదు. ముఖంపై ఉండే ఎరుపుదనం కూడా తొలగిస్తుంది. దీనికి పుదీనా ఆయిల్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు. పుదీనా ఆయిల్ తో కీరదోస స్లైసులుగా కట్ చేసి అందులో తేనెల రోజు వాటర్ వేసి ముఖానికి తయారు చేయాలి. కావాలంటే మీరు ఇందులో ఓట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుని స్క్రబ్ చేసుకోవచ్చు. పది నిమిషాలు ఫేస్‌ మాస్క్‌ దీంతో వేసుకుని ఆ తర్వాత క్లీన్ చేయండి.

ఇక్కడ గ్రీన్ టీ తో కూడా ఫేస్ మాస్క్ వేసుకోవడం లేదా టోనర్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఇది ముఖంపై ఉండే మచ్చలు, గీతలతో పాటు రంధ్రాలను కవర్ చేస్తుంది. నాలుగు ముక్కల కీరదోసలు కట్ చేసి అందులో గ్రీన్ టీ బ్యాగ్ అరచెక్క, నిమ్మరసం, యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ కాస్త కలిపి బ్లెండ్ చేసి స్ప్రే బాటిల్ లో వేయండి. ఫేస్ మాస్క్ వేసిన తర్వాత కాసేపటికి టోనర్ల ఉపయోగించండి. ఆ తర్వాత కాటన్ ప్యాక్ తో ముఖాన్ని క్లీన్ చేయండి. మంచి ఫలితం లభిస్తుంది.

ఇదీ చదవండి:  హెయిర్ ఫాల్ తగ్గాలన్నా.. జుట్టు మెరవాలన్నా ఈ ఆయిల్ రాత్రి ఒక్కసారి రుద్ది చూడండి..

ఇదీ చదవండి: మీ వంటగదిలోనే గ్యాస్‌, అజీర్తికి మందు.. ఏయిమ్స్‌ వైద్యుల సూచన..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

green face masksnatural face masksGlowing Skin Tipsanti aging face maskhomemade face packs

Trending News