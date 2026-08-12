/Independence Day Songs: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం ఎవర్ గ్రీన్‌ టాప్‌ 5 సాంగ్స్‌..

Independence Day Songs: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. అంతేకాకుండా ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరి గుండెల్లో దేశభక్తి ఉప్పొంగుతుంది. దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి గల్లీలో త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరేస్తూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో చాలా మంది ప్రజల్లో దేశభక్తిని నింపేందుకు దేశభక్తి గీతాలను స్పీకర్స్లో పెడుతూ ఉంటారు.. ప్రతి భారతీయుడి రోమాలు నిక్కబొడుచుకునేలా చేసి.. దేశభక్తిని పెంచే ఎవర్ గ్రీన్ టాప్ 5 తెలుగు పాటల క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటాయి. ఏ గల్లీకి వెళ్లిన ఈ పాటలు వినిపిస్తునే ఉంటాయి. అయితే, ఈ టాప్ 5 పాటలేంటో వాటికి సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
టాప్ 5 సాంగ్స్ ఇవే..
పుణ్యభూమి నా దేశం (మేజర్ చంద్రకాంత్)..
Punyabhumi Nadesam అంటూ ప్రారంభమయ్యే.. ఈ సాంగ్ దేశభక్తి గీతాల్లో అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది.. నందమూరి తారక రామారావు అద్భుత నటనతో పాటు SP బాలసుబ్రహ్మణ్యం పాడిన ఈ పాట.. భారతీయ చరిత్రను, ఎందరో వీరుల త్యాగాలను కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించేలా చేస్తుంది.. అంతేకాకుండా గుండెల్లో దేశభక్తిని కూడా నింపుతుంది..
భారత మాతకు జేజేలు (బడి పంతులు)
Bharatha Maathaku Jejelu అనే ఈ పాట దశాబ్దాలు గడుస్తున్నా చెరగని ముద్ర వేసిందిగా భావించవచ్చు. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ఉత్సవాల్లో ఎక్కువగా వినిపించే గీతాల్లో కూడా ఇది ఒకటి.. మన దేశ పవిత్రతను స్మరించుకుంటూ ప్రతి పాఠశాల వేడుకల్లో ఈ పాట నేటికీ మారుమోగుతూనే ఉంటుంది.
వందేమాతరం (వందేమాతరం)
ప్రముఖ యాక్టర్ డాక్టర్ రాజశేఖర్ నటించిన.. ఈ Vande Mataram సినిమాలోని టైటిల్ సాంగ్ యువతలో అంతులేని ఆవేశాన్ని నింపడమే కాకుండా.. సమాజం పట్ల బాధ్యతను పెంచేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.. చాలా చోట్ల కూడా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో యువతలో దేశభక్తి నింపేందుకు ఈ పాటను పెడుతూ ఉంటారు..
నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి (ఠాగూర్)
మహాకవి శ్రీశ్రీ రాసిన మహా ప్రస్థానంలోని కవితా పాదాల నుంచి సేకరించి.. చిరంజీవి ఠాగూర్ సినిమాలో వినిపించిన అద్భుతమైన పాట.. సామాన్యుడిలో సైతం సామాజిక బాధ్యతను తట్టిలేపేందుకు ఈ పాట ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.. దేశం కోసం మనవంతు పాత్ర పోషించాలనే స్ఫూర్తిని ఈ గీతం నింపుతుంది. ఇప్పటికీ ఈ పాటను చాలా చోట్ల వేడుకల్లో పెడుతూ ఉంటారు..
Vande Mataram
ప్రముఖ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ A. R. రెహమాన్ ఆల్బమ్స్లో Vande Mataram సాంగ్ కూడా ఇప్పటికీ స్కూల్స్లో ఈ స్వతంత్ర దినోత్సవం వేడుకల్లో వినిపిస్తునే ఉంటుంది. సోనీకి సంబంధించిన మ్యూజిక్ నాన్-ఫిల్మ్ ఆల్బమ్లో ఇది ఎక్కువగా అమ్ముడైన్నట్లు కూడా రికార్డ్ ఉంది. ఇది 12 ఆగస్టు 1997న విడుదలైంది. ఈ పాట కూడా భారత ప్రజల్లో దేశభక్తి నింపుతుంది.
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