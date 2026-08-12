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Independence Day Songs: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం ఎవర్ గ్రీన్‌ టాప్‌ 5 సాంగ్స్‌..

Best Independence Day Songs: స్వతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా చాలా చోట్ల త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరేవేసిన తర్వాత దేశభక్తి కలిగిన పాటలను పెడుతూ ఉంటాయి. ఇవి ప్రజల్లో దేశభక్తిని నింపడమే కాకుండా.. ఉంతో ఉత్సాహాన్ని అందిస్తాయి. అయితే, తెలుగువారు ఎక్కువగా వినే అద్భుతమైన 5 దేశభక్తి పాటల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 12, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:37 PM IST
Independence Day Songs: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం ఎవర్ గ్రీన్‌ టాప్‌ 5 సాంగ్స్‌..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Independence Day Songs: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం ఎవర్ గ్రీన్‌ టాప్‌ 5 సాంగ్స్‌..
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