English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Cholesterol: ఈ 5 విత్తనాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ సహజంగా తగ్గించేస్తాయి.. గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి..

Cholesterol: ఈ 5 విత్తనాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ సహజంగా తగ్గించేస్తాయి.. గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి..

Cholesterol Reduce 5 Seeds: కొలెస్ట్రాల్‌ మన శరీరంలో ఎక్కువ అయితే, అవి గుండె ప్రమాదాలకు దారితీస్తాయి. కొలెస్ట్రాల్‌ మన శరీరంలో పరిమితి మించి ఉంటే మాత్రం గుండె ప్రమాదంలో పడ్డట్లే.. చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ మీ గుండె ఆర్టెరీ బ్లాక్‌ అవ్వడానికి కారణం అవుతుంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 22, 2025, 01:19 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
Kavya Maran: సన్‌రైజర్స్‌లో కీలక మార్పు.. ఒకరిని వదిలేసి ముగ్గురిపై కన్నేసిన కావ్య పాప!
5
Kavya Maran
Kavya Maran: సన్‌రైజర్స్‌లో కీలక మార్పు.. ఒకరిని వదిలేసి ముగ్గురిపై కన్నేసిన కావ్య పాప!
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు
6
Salary Hike
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు
Bank Holiday 2025: అక్టోబర్ 22న బ్యాంకులు బంద్.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday 2025: అక్టోబర్ 22న బ్యాంకులు బంద్.. ఎందుకో తెలుసా..?
Cholesterol: ఈ 5 విత్తనాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ సహజంగా తగ్గించేస్తాయి.. గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి..

Cholesterol Reduce 5 Seeds: మన శరీరంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ స్థాయిలు పెంచి, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ స్థాయిలను తగ్గించుకోవాలి. కొన్ని రకాల విత్తనాల్లో చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ సహజంగా తగ్గించే గుణం కలిగి ఉంటాయి. ఇవి అవిసె గింజలు, చియా, సన్‌ఫ్లవర్‌, నువ్వులు. వీటిలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్‌ ఉంటాయి. అంతేకాదు ఇలాంటి విత్తనాల్లో కరిగే ఫైబర్‌ ఉంటాయి. ఇవి కార్డియో  ఆరోగ్యానికి కూడా మంచివి. చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ స్థాయిలను పెంచుతాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

విత్తనాల్లో ఉండే కరిగే ఫైబర్‌, ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్‌ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి. వీటిల్లో ఫైబర్‌తోపాటు జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. ఇందులో ఒమేగా 3 కొవ్వులు రక్తనాళాల నొప్పలను సైతం తగ్గిస్తాయి. ఇందులో ఫైటోస్టెరోల్‌ ఉంటాయి.

అవిసె..
అవిసె గింజల్లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్‌ ఉంటాయి. ఇవి నొప్పుల సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తాయి. కార్డియో ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. అవిసె గింజల్లో ఫైబర్‌ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటిల్లో కరిగే ఫైబర్‌, లిగనైన్స్‌ ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ స్థాయిలను తగ్గిచేస్తాయి

చియా వితనాలు..
చియా విత్తనాల్లో కూడా ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్‌ గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి.. ఇవి కొలెస్ట్రాల్‌ గ్రహించేస్తాయి.

గుమ్మడి గింజలు..
గుమ్మడి గింజల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మెగ్నీషియం ఉంటాయి. ఇందులో అన్‌శాచురేటెడ్‌ కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇందులో గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడే గుణం ఉంఉటం

పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు..
పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలలో విటమిన్‌ ఇ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఆక్సిడేటీవ్‌ స్ట్రెస్‌ బారిన పడకుండా కాపాడతాయి. ప్రతిరోజూ కొద్దిగా ఇవి తింట గుండె పనితీరు మెరుగు చేసకుర

నువ్వులు..
నువ్వుల్లో ఫైటోస్టెరోల్స్‌ ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు పెంచడానికి సహాయపడదతాయి. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఆక్సిడేటీవ్‌ స్ట్రెస్‌ నుంచి కాపాడతాయి. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం నువ్వులు చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ తగ్గింస్తాయి.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

Read more:  జుట్టు పొడుగ్గా పెరగడానికి బామ్మల కాలం నాటి 5 ఇంటి చిట్కాలు..!

Read more: ముఖం కాంతివంతంగా మారాలంటే ఈ పండు తింటే చాలు.. ఏ క్రీము అవసరం లేదు..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

cholesterol reduce naturallyBad Cholesterol FoodsCholesterol Control DietHeart health tipsomega 3 rich seeds

Trending News