Cholesterol: ఈ 5 విత్తనాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ సహజంగా తగ్గించేస్తాయి.. గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి..

Cholesterol Reduce 5 Seeds: మన శరీరంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు పెంచి, చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించుకోవాలి. కొన్ని రకాల విత్తనాల్లో చెడు కొలెస్ట్రాల్ సహజంగా తగ్గించే గుణం కలిగి ఉంటాయి. ఇవి అవిసె గింజలు, చియా, సన్ఫ్లవర్, నువ్వులు. వీటిలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. అంతేకాదు ఇలాంటి విత్తనాల్లో కరిగే ఫైబర్ ఉంటాయి. ఇవి కార్డియో ఆరోగ్యానికి కూడా మంచివి. చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతాయి.
విత్తనాల్లో ఉండే కరిగే ఫైబర్, ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి. వీటిల్లో ఫైబర్తోపాటు జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. ఇందులో ఒమేగా 3 కొవ్వులు రక్తనాళాల నొప్పలను సైతం తగ్గిస్తాయి. ఇందులో ఫైటోస్టెరోల్ ఉంటాయి.
అవిసె..
అవిసె గింజల్లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఇవి నొప్పుల సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తాయి. కార్డియో ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. అవిసె గింజల్లో ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటిల్లో కరిగే ఫైబర్, లిగనైన్స్ ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గిచేస్తాయి
చియా వితనాలు..
చియా విత్తనాల్లో కూడా ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి.. ఇవి కొలెస్ట్రాల్ గ్రహించేస్తాయి.
గుమ్మడి గింజలు..
గుమ్మడి గింజల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మెగ్నీషియం ఉంటాయి. ఇందులో అన్శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇందులో గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడే గుణం ఉంఉటం
పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు..
పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలలో విటమిన్ ఇ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఆక్సిడేటీవ్ స్ట్రెస్ బారిన పడకుండా కాపాడతాయి. ప్రతిరోజూ కొద్దిగా ఇవి తింట గుండె పనితీరు మెరుగు చేసకుర
నువ్వులు..
నువ్వుల్లో ఫైటోస్టెరోల్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు పెంచడానికి సహాయపడదతాయి. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఆక్సిడేటీవ్ స్ట్రెస్ నుంచి కాపాడతాయి. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం నువ్వులు చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గింస్తాయి.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
