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Seeds: ఈ 5 గింజలు తింటే ఆకలి వేయదు.. కొవ్వును సహజంగా కరిగించే మ్యాజికల్ సీడ్స్!

Seeds for Weight Loss: చాలామంది బరువు తగ్గాలని అనుకుంటారు. మన ఆహారంలో చిన్నపాటి మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా బరువు తగ్గడం చాలా సులభం అవుతుంది. ప్రధానంగా సమతుల ఆహారం తీసుకుంటూ శరీరంలోని కొవ్వును తగ్గించుకోవడం ద్వారా సులభంగా బరువు తగ్గవచ్చు. మీ డైట్‌లో 5 రకాల ఆరోగ్యకరమైన గింజలను చేర్చుకోవడం వల్ల ఆకలి తగ్గుతుంది.. జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. సహజంగానే కొవ్వు కరుగుతుంది. ఇలా మీరు ఆరోగ్యకరంగా బరువు తగ్గవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 25, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:33 PM IST
Seeds: ఈ 5 గింజలు తింటే ఆకలి వేయదు.. కొవ్వును సహజంగా కరిగించే మ్యాజికల్ సీడ్స్!
Image Credit: Seeds for Weight Loss: Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఈ 5 గింజలు తింటే ఆకలి వేయదు.. కొవ్వును సహజంగా కరిగించే మ్యాజికల్ సీడ్స్!
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