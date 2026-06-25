/Seeds: ఈ 5 గింజలు తింటే ఆకలి వేయదు.. కొవ్వును సహజంగా కరిగించే మ్యాజికల్ సీడ్స్!

Seeds for Weight Loss: డైటరీ మార్పుల ద్వారా సులభంగా, ఆరోగ్యకరంగా బరువు తగ్గడం ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు? బరువును అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మనం తీసుకునే ఆహారంలో కొన్ని చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే బరువు తగ్గడం సులభం. ఆహారంలో ఫైబర్, ప్రోటీన్ స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవడం వల్ల కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది.. దీనివల్ల అతిగా తినకుండా ఉండవచ్చు. అలాగే, ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడమే కాకుండా మెటబాలిజం రేటును కూడా పెంచుతుంది. మనం తీసుకునే ఆహారంలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉండాలి. ఆకాష్ హెల్త్ కేర్ డైటీషియన్ మిసెస్ గిన్నీ కాల్ రా ప్రకారం.. రోజూ ఒక గుప్పెడు గింజలను అలవాటు చేసుకుంటే ఆకలి తగ్గుతుంది, అనారోగ్యకరమైన ఆహారానికి దూరంగా ఉండటం వల్ల బరువు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు.
బరువు తగ్గించే ఆరోగ్యకరమైన విత్తనాలు:
చియా విత్తనాలు:
బరువు తగ్గాలనుకునే వారు చియా విత్తనాలను తీసుకోవాలని నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ అధ్యయనం తెలిపింది. ఆరోగ్యకరమైన బరువు తగ్గుదలలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇవి నీటిని త్వరగా గ్రహించి కడుపులో జెల్ లా మారుతాయి, దీనివల్ల ఎక్కువ సేపు కడుపు నిండుగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఫలితంగా అతిగా తినకుండా బరువు పెరగకుండా ఉండవచ్చు. చియా విత్తనాల్లో ఫైబర్, ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జీర్ణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడటమే కాకుండా రోజంతా కావాల్సిన హైడ్రేషన్ను అందిస్తాయి.
ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ (అవిస):
ఫ్లాక్స్ సీడ్స్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ , ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. బరువును అదుపులో ఉంచుకోవాలనుకునే వారికి ఇవి ఉత్తమమైన ఎంపిక. ఇవి పొట్ట కొవ్వును కూడా తగ్గిస్తాయి. ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడటమే కాకుండా ఆకలి తగ్గుతుంది. గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కూడా అధికంగా ఉంటాయి.
గుమ్మడి గింజలు:
గుమ్మడి గింజల్లో ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతిని ఎక్కువ సేపు కలిగిస్తాయి, తద్వారా జంక్ ఫుడ్ తినకుండా ఉండవచ్చు. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి కావాల్సిన ప్రోటీన్లు అందడమే కాకుండా మెటబాలిజం బూస్ట్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా, ఇవి కండరాల ఆరోగ్యానికి, తక్షణ శక్తిని అందించడానికి కూడా తోడ్పడతాయి.
సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్:
సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ ఒక ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్ ఆప్షన్. వీటిలో పోషకాలు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఆకలిని తగ్గించి కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. ఇందులో ఉండే విటమిన్ 'E' గుండెతోపాటు చర్మ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. మెరుగైన మెటబాలిజంకు సహాయపడుతుంది.
నువ్వులు..
నువ్వులు పరిమాణంలో చిన్నవైనప్పటికీ, ఇవి ఇచ్చే ప్రయోజనాలు చాలా ఎక్కువ. వీటిలో ఖనిజాలు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్లాంట్ ప్రోటీన్ లభిస్తాయి. బరువు తగ్గాలనుకునే వారు వీటిని తీసుకోవాలని 'జర్నల్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ ఫుడ్స్ 2018' రిపోర్ట్ తెలిపింది. నువ్వులు తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ బాగుంటుంది, శరీరానికి కాల్షియం, ఐరన్ అందుతాయి.
మీరు ఈ సీడ్స్ను డైట్లో చేర్చుకుంటున్నారా?
సాధారణంగా సీడ్స్లో క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని పరిమితంగా మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఈ విత్తనాలను డైట్లో చేర్చుకున్నప్పుడు శరీరానికి తగినంత నీరు అవసరం, ఎందుకంటే వీటిలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి నీరు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. వీటితో పాటు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, ఉప్పు, చక్కెరలకు దూరంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook