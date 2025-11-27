English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Glutathione Supplements: ఈ కూరగాయ గ్లూటాథియోన్‌ సప్లిమెంట్‌.. ఏ క్రీము.. ఫేస్‌ప్యాక్‌ అవసరంలేదు..!

Glutathione Supplements: ఈ కూరగాయ గ్లూటాథియోన్‌ సప్లిమెంట్‌.. ఏ క్రీము.. ఫేస్‌ప్యాక్‌ అవసరంలేదు..!

5 vegetarian Glutathione supplements: మెరిసే ముఖం కావాలని ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోరుకుంటారు. అదే విధంగా ఏదైనా పార్టీలు ఫంక్షన్ ఉంటే మరింత ఆసక్తిగా రెడీ అవుతారు. అయితే మీ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ లో గ్లూటాథియోన్‌కి సంబంధించిన క్రీములు, సబ్బులు వాడటం చూస్తుంటాం. ఇది ముఖానికి సహజంగా గ్లో అందిస్తుంది. అయితే ఈ కూరగాయ తీసుకోవడం వల్ల కూడా సహజమైన గ్లూటాథియోన్‌లా పనిచేస్తుంది

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 27, 2025, 05:09 PM IST

Trending Photos

Chaturgrahi Yoga Effect: చతుర్గ్రహి యోగం పవర్‌ఫుల్‌ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి కనక వర్షమే!
7
horoscope
Chaturgrahi Yoga Effect: చతుర్గ్రహి యోగం పవర్‌ఫుల్‌ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి కనక వర్షమే!
Old Note Sale: పాత 5 రూపాయల నోటు ఉంటే జాక్‌పాట్‌.. రూ.4 లక్షలు పొందే ఛాన్స్‌!
6
Sale Note Get Lakhs
Old Note Sale: పాత 5 రూపాయల నోటు ఉంటే జాక్‌పాట్‌.. రూ.4 లక్షలు పొందే ఛాన్స్‌!
Saturn Effect: సక్రమ మార్గంలోకి శని.. మరో 24 గంటల్లో ఈ రాశులవారు కుబేరులు కాబోతున్నారు!
7
Shani Dev
Saturn Effect: సక్రమ మార్గంలోకి శని.. మరో 24 గంటల్లో ఈ రాశులవారు కుబేరులు కాబోతున్నారు!
Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
7
Megastar Chiranjeevi
Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
Glutathione Supplements: ఈ కూరగాయ గ్లూటాథియోన్‌ సప్లిమెంట్‌.. ఏ క్రీము.. ఫేస్‌ప్యాక్‌ అవసరంలేదు..!

5 vegetarian Glutathione supplements: కూరగాయల్లో గ్లూటాథియోన్‌ సప్లిమెంట్స్ ఉన్నాయని మీకు తెలుసా? ఇవి సహజమైన గ్లూటాథియోన్‌లా పనిచేస్తాయి. ఇందులో గ్లూటాథియోన్‌ ఉండటం వల్ల ఏ క్రీమ్, ఫేస్ ప్యాక్ లు కూడా అవసరం లేదు. సహజమైన గ్లో మీ చర్మానికి అందిస్తుంది. అలాంటి ఫుడ్స్ సహజంగా డిటాక్సిఫై చేసేస్తాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 బ్రోకోలి..
 బ్రోకోలీలో ఆరోగ్యకరమైన లాభాలు ఎన్నో ఉంటాయి అంతే కాదు ఇది సహజమైన గ్లూటాథియోన్‌లా కూడా పనిచేస్తుంది. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఆక్సిడేటీవ్‌ స్ట్రెస్ బారిన పడకుండా పోరాడుతుంది. ముఖంపై మచ్చలు రాకుండా పునరుజ్జీవనం అందిస్తుంది. వయస్సురీత్యా వచ్చే వృద్ధాప్య సమస్యలు కూడా త్వరగా రావు. ఇందులో విటమిన్ సీ కూడా కలిగి ఉండటం వల్ల మీ చర్మం సహజంగా మెరుస్తుంది. కనిపిస్తుంది

 వెల్లుల్లి..
 వెల్లుల్లిలో కూడా ఆరోగ్యకరమైన గుణాలు ఉంటాయి. ఇది పోషకాలకు పవర్ హౌస్. చర్మంతో పాటు మన శరీరానికి మంచి శక్తి కూడా అందిస్తుంది. ఇది కూడా గ్లూటాథియోన్ కలిగి ఉంటుంది. సెల్ డ్యామేజ్ కాకుండా ఫ్రీ ర్యాడికల్‌కు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది. సహజంగా ఇది కాలేయాన్ని కూడా డిటాక్సిఫై చేసే గుణం కలిగి .ఉంటుంది తద్వారా మీ ముఖం కూడా ఆరోగ్యంగా మెరుస్తుంది. ఇందులో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు కూడా కలిగి ఉండటం వల్ల స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది.

 టమాటాలు..
 టమాటాల్లో కూడా గ్లూటాథియోన్, లైకోపీన్‌ ఉంటాయి. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలం. సూర్యుని హానికర యూవీ కిరణాల నుంచి కాపాడుతుంది. సెల్ డామేజ్ కాకుండా ఇది ముఖంపై మచ్చలు, గీతాలు రాకుండా నివారిస్తుంది. ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ పొందడానికి రోజు ఒక టమాటా తీసుకోవాలి. తద్వారా మీ చర్మం సహజంగా మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది.

 కాలీఫ్లవర్..
 కాలీఫ్లవర్ లో కూడా గ్లూటాథియోన్ సహజంగా ఉంటుంది. ఇందులో విటమిన్ సీ కాంబినేషన్ కూడా కలిగి ఉండటం వల్ల కాలేయాన్ని నేచురల్ గా డిటాక్స్ ఫై చేస్తుంది. మన శరీరంలో హానికర టాక్సిన్స్ కూడా బయటకి పంపిస్తుంది. కాలీఫ్లవర్ తీసుకోవటం వల్ల మీ చర్మం యవ్వనంగా కనిపిస్తుంది. ముఖంపై పిగ్మెంటేషన్ కూడా తగ్గిపోతుంది. కాలీఫ్లవర్ లో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉంటాయి.

 గ్రీన్ పీస్..
 గ్రీన్ పీస్ లో కూడా నేచురల్ గా గ్లూటాథియోన్ ఉంటుంది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఫ్రీ రాడికల్ కి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతాయి. సెల్ రిపేర్ చేసే గుణం ఇందులో కలిగి ఉంటుంది. చర్మం ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తుంది. సహజంగా మెరిసే గుణం ఉంటుంది. గ్లూటాథియోన్ గ్రీన్ పీస్ లో మన చర్మాన్ని మెరుగు చేసే గుణం ఉంటుంది. తద్వారా సహజంగానే మీ చర్మం సాగుతుంది.

Read more: ఈ నీళ్లతో మెరిసే పొడవైన జుట్టు.. చుండ్రుకు చెక్‌ పెట్టే లక్షణాలు..

Read more: ఈ నీళ్లు ఉదయం లేవగానే గ్లాసు తాగితే చాలు.. ఆరోజంతా షుగర్‌ 120 దాటదంటే నమ్మండి..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

glutathione supplementsnatural glutathione foodsvegetarian glutathione sourcesskin whitening foodsskin glow naturally

Trending News