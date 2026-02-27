English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Magnesium Supplements: టాప్‌ 7 నేచురల్‌ మెగ్నీషియం ఫుడ్స్ ..జుట్టు పెరుగుదలకు సూపర్, వైద్యుల సిఫార్సు!

7 Natural Magnesium Supplements For Hair Growth: జుట్టు రాలే సమస్య అందర్నీ వేధిస్తుంద. దీనికి మన లైఫ్ స్టైల్ ప్రధాన కారణం. దీంతోపాటు ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నా కానీ జుట్టు రాలే సమస్య పెరుగుతుంది. అయితే సాధారణంగా జుట్టు పెరుగుదల అనేది ఎక్కువ శాతం ఖనిజాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మెగ్నీషియం.. ఈ ఖనిజం మన జుట్టు పెరుగుదలకు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అంతేకాదు హెయిర్ ఫాల్ సమస్య పెరుగుతుంది. అయితే వైద్యులు సిఫార్సు చేసిన ఓ 7 సహజమైన మెగ్నీషియం సప్లిమెంట్స్ ఉన్నాయి. దీంతో సులభంగా జుట్టు రాలే సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చు. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 27, 2026, 04:32 PM IST

7 Natural Magnesium Supplements For Hair Growth: జుట్టు రాలే సమస్య అందర్నీ వేధిస్తుంది. మనం తీసుకునే ఫుడ్స్, అతిగా స్ట్రెస్‌ కచ్చితంగా జుట్టు రాలే సమస్యను తగ్గిస్తాయి. దీంతోపాటు రెగ్యులర్ డైట్‌లో మార్పులు చేసుకోవాలి. స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవడం కొన్ని ప్రోటీన్ ఆధారిత ఫుడ్స్‌ తీసుకోవడం కూడా కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి. మన కుదుళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉంటే జుట్టు బలంగా పెరుగుతుంది. అయితే జుట్టు పెరుగుదల అనేది ఎక్కువ శాతం మెగ్నీషియం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు బలంగా మార్చడానికి కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. ఎలాంటి సైడ్‌ఎఫెక్ట్స్‌ లేకుండా నేచురల్ పదార్థాలతో సులభంగా మనం మెగ్నీషియం పొందవచ్చు. అలాంటి 7 ఫుడ్స్ నిపుణులు సూచించారు. అవేంటో తెలుసుకుందాం. 

 1.గుమ్మడి గింజలు..
 గుమ్మడి గింజల్లో మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది మొక్కల ఆధారిత మెగ్నీషియం వీటిని డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ప్రధానంగా ఈ గింజల్లో జింక్‌, ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవి హెయిర్ ఫోలికల్స్‌ను బలంగా మారుస్తుంది. స్ల్పిట్‌ఎండ్‌ రాకుండా సహాయపడతాయి. రెగ్యులర్గా ఈ గుమ్మడి గింజలను తీసుకోవడం వల్ల కుదుళ్లకు రక్త సరఫరా కూడా మెరుగవుతుంది. అదనంగా పేరుకున్న నూనెను కూడా గ్రహించేస్తుంది.

2. పాలకూర..
 పాలకూరను కూడా పోషకాలకు పవర్ హౌస్. వీటిని రెగ్యులర్‌గా డైట్‌లో చేర్చుకోవాల్సిందే. మెగ్నీషియం పుష్కలంగా కలిగి ఉంటుంది. పాలకూరలో ఐరన్, పోలెట్‌, విటమిన్ ఏ కూడా ఉంటుంది. ఇది జుట్టు కుదుళ్లకు ఆక్సిజన్ సరఫరా చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. కుదుళ్లకు మంచి పోషణ కూడా అందిస్తుంది.

3. అరటిపండు..
అరటిపండులో ఎక్కువ మోతాదులో మెగ్నీషియం ఉంటుంది. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతాయి. అంతేకాదు అరటి పండు తీసుకోవటం వల్ల ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది. హార్మోన్ అసమతుల్యతకు కూడా చెక్ పెడుతుంది. ఇందులో పొటాషియం కూడా కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి రక్తపోటు సమస్య కూడా తగ్గుతుంది. సమస్యకు అరటిపండు మంచి రెమెడీ. 

4. అవకాడో..
అవకాడోలో బయోటిన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ ఇ, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టును కుదుళ్ల నుంచి బలంగా మారుస్తాయి. సహజంగా మెరిసేలా ప్రేరేపిస్తాయి. ఆరోగ్యకరమైన కుదుళ్లకు సహాయపడతాయి. అవకాడోను బట్టర్ ఫ్రూట్ అని కూడా పిలుస్తారు. వీటిని రోజువారీగా తినడం బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలిగి ఉంటుంది.

5. బ్రౌన్ రైస్..
బ్రౌన్ రైస్ లో కూడా మెగ్నీషియం ఉంటుంది. ఇందులో ఫైబర్, విటమిన్ బీ కూడా పుష్కలం. ఇది కుదుళ్లకు కెరటిన్ ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది. అంతేకాదు బ్లడ్ సర్క్యూలేషన్ కూడా మెరుగు చేస్తుంది. ఈ బ్రౌన్ రైస్ నిత్యం తీసుకోవడం వల్ల మన రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో ఉంటాయి. హార్మోన్ సంబంధిత సమస్యలతో కూడా కుదుళ్ల సమస్య ఉంటుంది. బ్రౌన్ రైస్ తినడం బెస్ట్.

 6. డార్క్ చాక్లెట్స్..
డార్క్ చాక్లెట్స్ తో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలం. చాక్లెట్ ప్రియులు చాలామంది ఉంటారు. ఇందులో 70 శాతం కోకోవా కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఈ డార్క్‌చాకొలేట్‌లో కూడా సహజమైన మెగ్నీషియం ఉంటుంది. ఇది హార్మోన్ అసమతుల్యత, ఒత్తిడి సమస్యలను నియంత్రిస్తుంది. తద్వారా జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది. 

7. టోఫు..
టోఫులో కూడా మెగ్నీషియం పుష్కలం. ఇది కూడా మొక్కల ఆధారిత ప్రోటీన్ కలిగి ఉంటుంది. ఇది జుట్టుకుదుళ్ల నుంచి బలంగా మారుస్తుంది. ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. మన రోజువారీ ఆహారంలో కనీసం వారంలో రెండు మూడు సార్లు ఈ టోఫు తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

