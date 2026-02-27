Magnesium Supplements: టాప్‌ 7 నేచురల్‌ మెగ్నీషియం ఫుడ్స్ ..జుట్టు పెరుగుదలకు సూపర్, వైద్యుల సిఫార్సు!

7 Natural Magnesium Supplements For Hair Growth: జుట్టు రాలే సమస్య అందర్నీ వేధిస్తుంది. మనం తీసుకునే ఫుడ్స్, అతిగా స్ట్రెస్ కచ్చితంగా జుట్టు రాలే సమస్యను తగ్గిస్తాయి. దీంతోపాటు రెగ్యులర్ డైట్లో మార్పులు చేసుకోవాలి. స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవడం కొన్ని ప్రోటీన్ ఆధారిత ఫుడ్స్ తీసుకోవడం కూడా కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి. మన కుదుళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉంటే జుట్టు బలంగా పెరుగుతుంది. అయితే జుట్టు పెరుగుదల అనేది ఎక్కువ శాతం మెగ్నీషియం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు బలంగా మార్చడానికి కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. ఎలాంటి సైడ్ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా నేచురల్ పదార్థాలతో సులభంగా మనం మెగ్నీషియం పొందవచ్చు. అలాంటి 7 ఫుడ్స్ నిపుణులు సూచించారు. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
1.గుమ్మడి గింజలు..
గుమ్మడి గింజల్లో మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది మొక్కల ఆధారిత మెగ్నీషియం వీటిని డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ప్రధానంగా ఈ గింజల్లో జింక్, ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవి హెయిర్ ఫోలికల్స్ను బలంగా మారుస్తుంది. స్ల్పిట్ఎండ్ రాకుండా సహాయపడతాయి. రెగ్యులర్గా ఈ గుమ్మడి గింజలను తీసుకోవడం వల్ల కుదుళ్లకు రక్త సరఫరా కూడా మెరుగవుతుంది. అదనంగా పేరుకున్న నూనెను కూడా గ్రహించేస్తుంది.
2. పాలకూర..
పాలకూరను కూడా పోషకాలకు పవర్ హౌస్. వీటిని రెగ్యులర్గా డైట్లో చేర్చుకోవాల్సిందే. మెగ్నీషియం పుష్కలంగా కలిగి ఉంటుంది. పాలకూరలో ఐరన్, పోలెట్, విటమిన్ ఏ కూడా ఉంటుంది. ఇది జుట్టు కుదుళ్లకు ఆక్సిజన్ సరఫరా చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. కుదుళ్లకు మంచి పోషణ కూడా అందిస్తుంది.
3. అరటిపండు..
అరటిపండులో ఎక్కువ మోతాదులో మెగ్నీషియం ఉంటుంది. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతాయి. అంతేకాదు అరటి పండు తీసుకోవటం వల్ల ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది. హార్మోన్ అసమతుల్యతకు కూడా చెక్ పెడుతుంది. ఇందులో పొటాషియం కూడా కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి రక్తపోటు సమస్య కూడా తగ్గుతుంది. సమస్యకు అరటిపండు మంచి రెమెడీ.
4. అవకాడో..
అవకాడోలో బయోటిన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ ఇ, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టును కుదుళ్ల నుంచి బలంగా మారుస్తాయి. సహజంగా మెరిసేలా ప్రేరేపిస్తాయి. ఆరోగ్యకరమైన కుదుళ్లకు సహాయపడతాయి. అవకాడోను బట్టర్ ఫ్రూట్ అని కూడా పిలుస్తారు. వీటిని రోజువారీగా తినడం బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలిగి ఉంటుంది.
ఇదీ చదవండి: కుక్కర్లో బియ్యం.. పప్పు ఉడికిస్తే నీరు బయటకు వచ్చేస్తోందా? ఇలా చేయండి, వీడియో..!
ఇదీ చదవండి: విద్యార్థులకు బిగ్ రిలీఫ్.. ఎగ్జామ్ టెన్షన్ తగ్గించడానికి నిపుణులు సూచించిన 7 పవర్ఫుల్ టిప్స్..!
5. బ్రౌన్ రైస్..
బ్రౌన్ రైస్ లో కూడా మెగ్నీషియం ఉంటుంది. ఇందులో ఫైబర్, విటమిన్ బీ కూడా పుష్కలం. ఇది కుదుళ్లకు కెరటిన్ ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది. అంతేకాదు బ్లడ్ సర్క్యూలేషన్ కూడా మెరుగు చేస్తుంది. ఈ బ్రౌన్ రైస్ నిత్యం తీసుకోవడం వల్ల మన రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో ఉంటాయి. హార్మోన్ సంబంధిత సమస్యలతో కూడా కుదుళ్ల సమస్య ఉంటుంది. బ్రౌన్ రైస్ తినడం బెస్ట్.
6. డార్క్ చాక్లెట్స్..
డార్క్ చాక్లెట్స్ తో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలం. చాక్లెట్ ప్రియులు చాలామంది ఉంటారు. ఇందులో 70 శాతం కోకోవా కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఈ డార్క్చాకొలేట్లో కూడా సహజమైన మెగ్నీషియం ఉంటుంది. ఇది హార్మోన్ అసమతుల్యత, ఒత్తిడి సమస్యలను నియంత్రిస్తుంది. తద్వారా జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది.
7. టోఫు..
టోఫులో కూడా మెగ్నీషియం పుష్కలం. ఇది కూడా మొక్కల ఆధారిత ప్రోటీన్ కలిగి ఉంటుంది. ఇది జుట్టుకుదుళ్ల నుంచి బలంగా మారుస్తుంది. ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. మన రోజువారీ ఆహారంలో కనీసం వారంలో రెండు మూడు సార్లు ఈ టోఫు తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి