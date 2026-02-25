English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Heart Attack Signs: గుండెపోటు రావడానికంటే ముందే గంట కొడుతుంది.. ఈ 7 లక్షణాల్లో ఏ ఒక్కటి కనిపించినా అలర్ట్‌గా ఉండండి..!

Heart Attack Signs: గుండెపోటు రావడానికంటే ముందే గంట కొడుతుంది.. ఈ 7 లక్షణాల్లో ఏ ఒక్కటి కనిపించినా అలర్ట్‌గా ఉండండి..!

Heart Attack Symptoms: పురుషుల్లో మహిళల కంటే గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. గుండెపోటు రాకుండా ఉండాలంటే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. గుండెకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉన్నాయా..? లేదా..? త్వరలో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం ఉందా..? అని ముందుగానే తెలుసుకోవాలంటే కొన్ని ప్రారంభ లక్షణాలను గమనించవచ్చు. ఈ లక్షణాలను సకాలంలో గుర్తించడం ద్వారా మీ గుండె ఆరోగ్యం ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకుని గుండెపోటును నివారించడానికి సరైన చర్యలు తీసుకోవచ్చు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Feb 25, 2026, 07:54 PM IST

Heart Attack Signs: గుండెపోటు రావడానికంటే ముందే గంట కొడుతుంది.. ఈ 7 లక్షణాల్లో ఏ ఒక్కటి కనిపించినా అలర్ట్‌గా ఉండండి..!

Top 7 Warning Signs Of A Heart Attack: పురుషుల్లో మహిళల కంటే గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. గుండెపోటు రాకుండా ఉండాలంటే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. గుండెకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉన్నాయా..? లేదా..? త్వరలో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం ఉందా..? అని ముందుగానే తెలుసుకోవాలంటే కొన్ని ప్రారంభ లక్షణాలను గమనించవచ్చు. ఈ లక్షణాలను సకాలంలో గుర్తించడం ద్వారా మీ గుండె ఆరోగ్యం ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకుని గుండెపోటును నివారించడానికి సరైన చర్యలు తీసుకోవచ్చు.

1. ఛాతీలో నొప్పి లేదా అసౌకర్యం
గుండెపోటు వచ్చినప్పుడు చాలా మందికి ఛాతీలో నొప్పి లేదా అసౌకర్యం ఏర్పడటం సాధారణం. ఇది పురుషుల్లోనూ, మహిళల్లోనూ ఒకేలా కనిపించే లక్షణం. ఛాతీలో ఏదో బరువు పడుతున్నట్లు గట్టిగా నొక్కుతున్నట్లు లేదా బిగుసుకుపోయినట్లు అనిపిస్తుంది. ఈ నొప్పి కొన్ని నిమిషాలు ఉండి తగ్గిపోయి మళ్లీ రావచ్చు. కొన్నిసార్లు ఈ నొప్పి భుజాలు, చేతులు, మెడ, వెన్ను లేదా దవడ వరకు కూడా వ్యాపిస్తుంది.

2. ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది
ఛాతీ నొప్పి ఉన్నప్పుడు ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టమైతే అది గుండెపోటు వస్తుందని చాలా ముఖ్యమైన సంకేతం. ఇలాంటి ఇబ్బంది పూర్తిగా విశ్రాంతిగా ఉన్నప్పుడు లేదా చిన్న చిన్న పనులు చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఏర్పడవచ్చు. ఇక తలనొప్పి లేదా తల తిరగడం లాంటి సమస్యలు కూడా ఈ లక్షణాలతో పాటు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

3. విపరీతంగా చెమట పట్టడం
అలసట లేకపోయినా, బాడీలో విపరీతంగా చెమటలు పడుతుంటే, అది గుండెపోటు సంకేతంగా ఉండొచ్చు. ముఖ్యంగా చల్లని చెమటలు వస్తుంటే ప్రమాదకర సంకేతం.

4. ఎగువ శరీర భాగాల్లో నొప్పి
గుండెపోటు నొప్పి ఎప్పుడూ ఛాతీలోనే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది వెన్ను, భుజాలు, చేతులు (ప్రత్యేకంగా ఎడమ చేయి), మెడ లేదా దవడలోనూ కనిపించవచ్చు. ఈ నొప్పి ఛాతీ నుంచి వ్యాపించవచ్చు. ఏదో కండరాల నొప్పి అని పొరపాటు పడే ప్రమాదం ఉంటుంది.

5. వాంతులు లేదా అజీర్ణం
వాంతులు రావడం లేదా అసహజమైన మలబద్ధకం అనిపించడం కూడా గుండెపోటుకు సంకేతంగా అనుకోవచ్చు. ఇది ఛాతీ నొప్పి లేదా ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి ఇతర లక్షణాలతో కలిసివస్తే, తేలికగా తీసుకోవద్దు. కొన్నిసార్లు, దీన్ని అజీర్ణంగా పొరపాటు పడే అవకాశం ఉంది. కానీ ఇది తీవ్రమైన హెచ్చరిక కావొచ్చు.

6. తలనొప్పి లేదా మైకం కమ్మినట్టు ఉండడం
ఉన్నట్లుండి తలనొప్పి రావడం, తల తిప్పేసినట్టు మైకం కమ్మినట్టు అనిపించడం, కళ్లు తిరగడం అనిపిస్తే మీ హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ సరఫరా సరిగా చేయలేకపోతుందనే దానికి సంకేతంగా ఉండవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇది ఛాతీ నొప్పి లేదా ఊపిరితిత్తుల సమస్యలతో కలిసి వస్తే, వెంటనే డాక్టర్‌ని కలవాలి.

7. ఎక్కువ అలసట
అసాధారణమైన అలసట లేదా అతి తొందరగా నీరసించిపోవడం గుండెపోటు మొదటి సూచనగా ఉండవచ్చు. ఈ లక్షణం కొన్ని రోజులు లేదా వారాల ముందు నుంచే కనబడొచ్చు. రోజూ చేసే చిన్న చిన్న పనుల వల్ల కూడా విపరీతంగా నీరసం అనిపిస్తే, దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. వెంటనే డాక్టర్ ని సంప్రదించండి.

