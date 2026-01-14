English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Happy Sankranti Wishes 2026: మకర సంక్రాంతి స్పెషల్ విషెస్.. గ్రీటింగ్స్ మీకోసమే..

Happy Makar Sankranti Wishes 2026: సూర్యుడు మకర సంక్రాంతి నుంచి ఉత్తరం వైపుగా ప్రయాణం చేస్తుంది. దీనినే ఉత్తరాయణం అంటారు. అలాగే ఈరోజు నుంచే మకర సంక్రాంతిని జరుపుకుంటారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన మకర సంక్రాంతి రోజున మీ స్నేహితులకు సోషల్ మీడియా ద్వారా ఇలా శుభాకాంక్షలు పంపండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 14, 2026, 07:05 PM IST

Trending Photos

Bhogi Muggulu 2026: భోగి రోజు తప్పకుండా ఇంటి ముందు వేయాల్సిన ముగ్గులు ఇవే..
6
Bhogi Muggulu
Bhogi Muggulu 2026: భోగి రోజు తప్పకుండా ఇంటి ముందు వేయాల్సిన ముగ్గులు ఇవే..
Janasadharan Trains: సంక్రాంతి వేళ సూపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. 12 ప్రత్యేక రైళ్లు, రిజర్వేషన్‌ అవసరంలేదు..!
5
Janasadharan trains
Janasadharan Trains: సంక్రాంతి వేళ సూపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. 12 ప్రత్యేక రైళ్లు, రిజర్వేషన్‌ అవసరంలేదు..!
Singer Sunitha Marriage:19 ఏళ్లకే ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసుకున్న సింగర్ సునీత…బయటపడిన నిజాలు..!
5
Singer Sunitha marriage news
Singer Sunitha Marriage:19 ఏళ్లకే ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసుకున్న సింగర్ సునీత…బయటపడిన నిజాలు..!
Bhogi Pallu For Kids: భోగి రోజు పిల్లలకు రేగి పళ్ళు ఎలా పొయ్యాలి.. ఎవరు పోయాలి.. ఏ వయసు వరకు పోయాలో తెలుసా..!
5
bhogi pallu
Bhogi Pallu For Kids: భోగి రోజు పిల్లలకు రేగి పళ్ళు ఎలా పొయ్యాలి.. ఎవరు పోయాలి.. ఏ వయసు వరకు పోయాలో తెలుసా..!
Happy Sankranti Wishes 2026: మకర సంక్రాంతి స్పెషల్ విషెస్.. గ్రీటింగ్స్ మీకోసమే..

Happy Makar Sankranti Wishes 2026 In Telugu: ప్రతి ఏడాది సూర్యుడు ధనస్సు రాశి నుంచి మకరంలోకి ప్రవేశించిన రోజే మకర సంక్రాంతి జరుపుకుంటారు. అంతేకాకుండా సూర్యగ్రహం మకరంలోకి ప్రవేశించడాన్ని మకర సంక్రాంతిగా పిలుస్తారు. ఈరోజు నుంచి ఆ గ్రహాలకు రారాజైన సూర్యుడు ఉత్తరం దిశగా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాడు. దీనినే శాస్త్రీయ పరిభాషలో ఉత్తరాయణం అంటారు. పురాణాల ప్రకారం ఉత్తరాయణం అంటే దేవతలకు పగలతో సమానంగా భావిస్తారు. అలాగే ఇది శుభకార్యాలకు ఎంతో శ్రేష్టమైన కాలంగా చెప్పుకుంటారు. ఇంతటి అద్భుతమైన శుభ సమయం మకర సంక్రాంతి నుంచి ప్రారంభం అవ్వడం విశేషం. అయితే, ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండి.. ఆనందంతో ఈ పండగను జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా మీ శ్రేయోభిలాషులకు మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు పంపండి.

Add Zee News as a Preferred Source

సంక్రాంతి విషెష్‌:
ఈ సంక్రాంతి మీ ఇంటికి కొత్త కాంతులను.. మీ మనసులోని నిండి అయిన సంతోషాన్ని.. మీ వృత్తి వ్యాపారాలకు అపారమైన లాభాలను.. మీ కుటుంబ జీవితంలో అద్భుతమైన ఆనందాన్ని తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు..

నువ్వులు బెల్లంలో కలిసిపోయినట్లుగా.. మీ బంధం ఎల్లప్పుడు ప్రేమానురాగాలతో తియ్యగా ఉండాలని.. ఈ ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం మీ జీవితంలో అద్భుతమైన విజయాల అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆ దేవుడిని కోరుకుంటూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు..

అద్భుతమైన గొబ్బెమ్మల అందాలు.. భోగిమంటల తల తల మెరుపులు.. గంగిరెద్దుల ఆనందకరమైన విన్యాసాలు.. పిండివంటల అద్భుతమైన సువాసనలు.  పల్లెటూరి పలకరింపులు.. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉన్నాయి.. మకర సంక్రాంతి పండగే వేరు.. ఇంతటి ప్రత్యేకమైన పండగ మీ జీవితంలో అద్భుతమైన అవకాశాలను తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

గగనంలో ఎగిరే గాలిపటంలా.. మీ కీర్తి, ప్రతిష్టలు ఉన్నత శిఖరాలకు చేరాలని.. ఆ సూర్యభగవానుడు ఎల్లప్పుడూ మీ కుటుంబ సభ్యులపై మీపై ఆశీస్సులు అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు..

Also Read: Sankranthi Muggulu 2026: సంక్రాంతి పండగ రోజు తప్పకుండా వేసుకోవలసిన 5 ముగ్గులు ఇవే..

పాడి పంటలతో.. పచ్చని పంటల్లో పరవశించే పల్లె తల్లి ఆశీస్సులు మీపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు..

సంక్రాంతి లక్ష్మి మీ ఇంటి గడప తొక్కి.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఆయురారోగ్యాలతో పాటు అష్టైశ్వర్యాలను ప్రసాదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ పేరుపేరునా మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు..

గడిచిన జీవితంలో పాత చేదు జ్ఞాపకాలన్నీ భోగిమంటల్లో కలిసిపోయి.. సంక్రాంతి రోజున మీ మీ జీవితం కొత్త ఆశయాలతో.. సరికొత్త ఆశలతో ప్రారంభం కావాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు..

ముగ్గుల అద్భుతమైన సౌందర్యం.. ముంగిళ్ల ఐశ్వర్యం.. భోగిమంటల నుండి వచ్చే వేడి.. మీ జీవితంలో అద్భుతమైన అవకాశాలను తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

Also Read: Sankranthi Muggulu 2026: సంక్రాంతి పండగ రోజు తప్పకుండా వేసుకోవలసిన 5 ముగ్గులు ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Happy Makar SankrantiMakar Sankranti 2026 WishesHappy Makar Sankranti 2026 Wishes

Trending News