Happy Sankranti Wishes 2026: మకర సంక్రాంతి స్పెషల్ విషెస్.. గ్రీటింగ్స్ మీకోసమే..

Happy Makar Sankranti Wishes 2026 In Telugu: ప్రతి ఏడాది సూర్యుడు ధనస్సు రాశి నుంచి మకరంలోకి ప్రవేశించిన రోజే మకర సంక్రాంతి జరుపుకుంటారు. అంతేకాకుండా సూర్యగ్రహం మకరంలోకి ప్రవేశించడాన్ని మకర సంక్రాంతిగా పిలుస్తారు. ఈరోజు నుంచి ఆ గ్రహాలకు రారాజైన సూర్యుడు ఉత్తరం దిశగా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాడు. దీనినే శాస్త్రీయ పరిభాషలో ఉత్తరాయణం అంటారు. పురాణాల ప్రకారం ఉత్తరాయణం అంటే దేవతలకు పగలతో సమానంగా భావిస్తారు. అలాగే ఇది శుభకార్యాలకు ఎంతో శ్రేష్టమైన కాలంగా చెప్పుకుంటారు. ఇంతటి అద్భుతమైన శుభ సమయం మకర సంక్రాంతి నుంచి ప్రారంభం అవ్వడం విశేషం. అయితే, ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండి.. ఆనందంతో ఈ పండగను జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా మీ శ్రేయోభిలాషులకు మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు పంపండి.
సంక్రాంతి విషెష్:
ఈ సంక్రాంతి మీ ఇంటికి కొత్త కాంతులను.. మీ మనసులోని నిండి అయిన సంతోషాన్ని.. మీ వృత్తి వ్యాపారాలకు అపారమైన లాభాలను.. మీ కుటుంబ జీవితంలో అద్భుతమైన ఆనందాన్ని తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు..
నువ్వులు బెల్లంలో కలిసిపోయినట్లుగా.. మీ బంధం ఎల్లప్పుడు ప్రేమానురాగాలతో తియ్యగా ఉండాలని.. ఈ ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం మీ జీవితంలో అద్భుతమైన విజయాల అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆ దేవుడిని కోరుకుంటూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు..
అద్భుతమైన గొబ్బెమ్మల అందాలు.. భోగిమంటల తల తల మెరుపులు.. గంగిరెద్దుల ఆనందకరమైన విన్యాసాలు.. పిండివంటల అద్భుతమైన సువాసనలు. పల్లెటూరి పలకరింపులు.. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉన్నాయి.. మకర సంక్రాంతి పండగే వేరు.. ఇంతటి ప్రత్యేకమైన పండగ మీ జీవితంలో అద్భుతమైన అవకాశాలను తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.
గగనంలో ఎగిరే గాలిపటంలా.. మీ కీర్తి, ప్రతిష్టలు ఉన్నత శిఖరాలకు చేరాలని.. ఆ సూర్యభగవానుడు ఎల్లప్పుడూ మీ కుటుంబ సభ్యులపై మీపై ఆశీస్సులు అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు..
పాడి పంటలతో.. పచ్చని పంటల్లో పరవశించే పల్లె తల్లి ఆశీస్సులు మీపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరుపేరునా మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు..
సంక్రాంతి లక్ష్మి మీ ఇంటి గడప తొక్కి.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఆయురారోగ్యాలతో పాటు అష్టైశ్వర్యాలను ప్రసాదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ పేరుపేరునా మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు..
గడిచిన జీవితంలో పాత చేదు జ్ఞాపకాలన్నీ భోగిమంటల్లో కలిసిపోయి.. సంక్రాంతి రోజున మీ మీ జీవితం కొత్త ఆశయాలతో.. సరికొత్త ఆశలతో ప్రారంభం కావాలని మనసారా కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు..
ముగ్గుల అద్భుతమైన సౌందర్యం.. ముంగిళ్ల ఐశ్వర్యం.. భోగిమంటల నుండి వచ్చే వేడి.. మీ జీవితంలో అద్భుతమైన అవకాశాలను తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.
