Kitchen: ఈ 7 వంటింటి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్లు.. శరీర ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు..

7 Kitchen Immunity Boosters: పండ్లు, కూరగాయలు, విటమిన్స్ ఖనిజాల పుష్కలంగా ఉంటాయి. అదే విధంగా వంటగదిలో ఉండే కొన్ని రకాల స్పైసెస్ లో కూడా ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్లు ఉన్నాయి. అవి మన శరీరానికి మంచి పోషణ అందిస్తాయి ఆరోగ్యకరమైన పేగుకు సహాయపడతాయి. వంట గదిలో ఉండే ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్లు ఏంటో తెలుసుకుందాం
బ్రోకలీ..
బ్రోకోలీలో విటమిన్ a, c పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో ఫైబర్ ఆంటీ ఆక్సిడెంట్లు కూడా ఉంటాయి. బ్రోకోలీ ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. బ్రోకోలి సూప్ లేదా సలాడ్లో వేసుకుని కూడా తీసుకుంటారు. మామూలుగా ఫ్రై చేసి దీన్ని తీసుకున్న మంచి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి
సిట్రస్ పండ్లు..
నిమ్మకాయ, ఆరెంజ్, డ్రై ఫ్రూట్, సీట్రస్ పండ్లలో కూడా మన శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు ఉంటాయి. సీట్రస్ ప్రధానంగా విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రక్తనాళాల ఉత్పత్తిని పెరుగుతుంది. సీజనల్ జబ్బులు రాకుండా కాపాడుతుంది. విటమిన్ సి మన శరీరానికి ఎంతో ముఖ్యమైనది
వెల్లుల్లి..
వెల్లుల్లి కూడా ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్. గత కొద్ది ఏళ్లుగా వీటిని మన ఔషధాల్లో వాడుతున్నారు. సల్ఫర్ ఇందులో కలిగి ఉంటుంది. సీజనల్ జబ్బులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది. వెల్లులి బ్లడ్ ప్రెజర్ ని తగ్గిస్తూ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది అర్టెరీ బ్లాక్ కాకుండా నివారిస్తుంది
అల్లం..
అల్లం కూడా గొంతు నొప్పి సమస్యలకు మంచి రెమిడీ. ఇది మంట సమస్యను తగ్గిస్తుంది. ఇందులో జింజరైల్ ఉంటుంది. అల్లం లో టీ తయారు చేసుకోవచ్చు లేదా స్మూథీలో వేసుకోవచ్చు .
పాలకూర
పాలకూరలు కూడా ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులో కూడా విటమిన్ సి బేటా కెరోటీన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. ఇక బ్రోకలీ మాదిరి పాలకూర కూడా మంచి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
యోగార్ట్
యోగాట్ కూడా ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. ఇది కడుపులో మంచి బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి సహాయపడి జీర్ణ ఆరోగ్యానికి ప్రేరేపిస్తుంది. ప్రతిరోజు యోగార్ట్ తీసుకోవడం వల్ల కడుపు సమస్యలు దరిచేరవు. వీటిని పండులో వేసుకొని తినవచ్చు లేదా తేనె కలిపి తీసుకుంటే మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు .
బాదం..
బాదం లో కూడా విటమిన్ సి విటమిన్ ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. బాదాంలో విటమిన్ ఈ ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉండటం వల్ల ఖనిజాలు గ్రహిస్తాయి. గుప్పెడు నానబెట్టిన బాదం తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
