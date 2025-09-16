Vitamin B12: ఈ పప్పు తింటే విటమిన్‌ బీ12 సప్లిమెంట్‌ వేసుకున్నట్టే..! 

Vitamin B12 Pulses: విటమిన్ బి12 భర్తీ చేసే కొన్ని రకాల పప్పులు ఉన్నాయి. అయితే ఎక్కువ శాతం మాంసకృతుల్లోనే ఈ విటమిన్ B12 ఉంటుంది. అయితే పండ్లు, కూరగాయల్లో కొన్ని రకాల పప్పుల్లో విటమిన్ B12 ఉంటుంది. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల విటమిన్ బి12 లేమి సమస్య తగ్గిపోతుంది. సాధారణంగా విటమిన్ బీ12 సార్డైన్ చేప, గుడ్లు, పాల ఉత్పత్తుల్లో పుష్కలంగా ఉంటుంది.
అయితే విటమిన్ బి12 అందించే పప్పులు కూడా ఉన్నాయి. మనం మారుతున్న జీవన శైలి ప్రకారం కొన్ని విటమిన్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి. ఎప్పటికప్పుడు వాటిని భర్తీ చేసుకుంటూ ఉండాలి. విటమిన్ B12 డిఎన్ఏ తయారు చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ విటమిన్ లోపించడం వల్ల అలసట, బలహీనత, రక్తహీనత వంటి సమస్యలు వస్తాయి. అయితే విటమిన్ బి12 ఉండే ఒక ప్రత్యేకమైన పప్పు ఉంది. దీన్ని తీసుకోవటం వల్ల మీరు సప్లిమెంట్ తీసుకున్నట్లే అవుతుంది.
శనగపప్పులో విటమిన్ బి12 పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులో ప్రోటీన్, ఫైబర్, జింక్ ఇనుము కూడా కలిగి ఉంటుంది. సాధారణంగా శనగల్లో తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఆ విటమిన్ B12 లేమి సమస్య పరిష్కరించవచ్చు. శనగలు తినడం వల్ల కూడా మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతాము.
విటమిన్ బి 12 లేమితో బాధపడుతున్న వారు శనగపప్పు కూర లేదా పప్పు తయారు చేసుకొని తీసుకోవచ్చు. మొలకెత్తిన శనగలు తీసుకోవడం వల్ల కూడా మంచి బెనిఫిట్స్ పొందుతారు. ఇవి కాకుండా వెజిటేరియన్స్ పుట్టగొడుగులు తీసుకోవడం వల్ల కూడా విటమిన్ బి12 లేమి నుంచి బయటపడవచ్చు. బీట్రూట్,బంగాళదుంప లో కూడా విటమిన్ బి 12 ఉంటుంది. ఇది గంజి పదార్థం. ఇందులో పొటాషియం సోడియం విటమిన్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఉడకబెట్టి కూరలో కూడా వేసుకోవచ్చు.
ఇంకా పండ్ల విషయానికొస్తే యాపిల్లో విటమిన్ B12 పుష్కలంగా ఉంటుంది. దీంతోపాటు అరటిపండ్లలో ఉంటుంది. ఒత్తిడి తగ్గించి మంచి పాలీఫెనల్స్ పెద్ద మొత్తంలో కలిగి ఉంటాయి. రక్త పోటుని నిర్వహించడానికి కూడా అరటిపండు తీసుకోవాలి.
