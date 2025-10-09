English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Infertility Problems: ఆయుర్వేద టాప్ సీక్రెట్ వాటర్.. తాగితే సంతానం లేమి, మధుమేహం సమస్యలకు బై..బై..

Infertility Problems: ఆయుర్వేద టాప్ సీక్రెట్ వాటర్.. తాగితే సంతానం లేమి, మధుమేహం సమస్యలకు బై..బై..

Magic Water For Infertility Problems In Telugu: అంజీర్ నీటిని రోజు తాగడం వల్ల శరీరానికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ నీటిలో లభించే వివిధ రకాల పోషకాలు అనేక రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులనుంచి విముక్తి కలిగించి.. సంతాన సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని అందిస్తాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 9, 2025, 01:32 PM IST

Trending Photos

Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
Retireement age of Central Government
Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Epfo Pension Diwali Gift: 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం దీపావళి కానుక.. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోకి రూ.20 వేల పెన్షన్!
7
Diwali Gift Pension
Epfo Pension Diwali Gift: 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం దీపావళి కానుక.. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోకి రూ.20 వేల పెన్షన్!
Sbi Bank Recruitment 2025: రూ.85 వేల జీతంతో SBIలో ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు మీ పంట పండినట్లే..
5
SBI recruitment
Sbi Bank Recruitment 2025: రూ.85 వేల జీతంతో SBIలో ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు మీ పంట పండినట్లే..
Surekha Vani: 48 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లికి సిద్ధమైపోయిన సురేఖ వాణి.. వరుడు ఎవరంటే..?
5
Surekha vani
Surekha Vani: 48 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లికి సిద్ధమైపోయిన సురేఖ వాణి.. వరుడు ఎవరంటే..?
Infertility Problems: ఆయుర్వేద టాప్ సీక్రెట్ వాటర్.. తాగితే సంతానం లేమి, మధుమేహం సమస్యలకు బై..బై..

Magic Water For Infertility Problems: అత్యంత పోషకాలు కలిగిన డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో అంజీర్ ఒకటి. అంజీర్లో శరీరానికి అవసరమైన ఎన్నో రకాల పోషకాలు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇందులో విటమిన్లు సి, కె, బి6, ఫోలిక్ యాసిడ్ వంటివి అధిక పరిమాణంలో లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా శరీరానికి రోజు అవసరమైన ఫైబర్‌తో పాటు మెగ్నీషియం ఫాస్ఫరస్ పుష్కలంగా లభిస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి రోజు అల్పాహారం లో భాగంగా చేర్చుకోవడం వల్ల జీర్ణ క్రియ మెరుగుపడడమే కాకుండా శరీర బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇందులో ఉండే అద్భుతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని హానికరమైన రాడికల్స్ నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. ముఖ్యంగా శరీరానికి అద్భుతమైన శక్తి అందించేందుకు కూడా క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

అంజీర్ను రోజు ఉదయం తినడమే కాకుండా దానిని నీటితో పాటు తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఆరోగ్యానికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ప్రాణాంతకమైన వ్యాధులు రాకుండా ఉంటాయని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సంతానం లేని సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులు తప్పకుండా అంజీర్‌ను నానబెట్టిన నీటిని తీసుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే ఇందులో ఐరన్‌తో పాటు మెగ్నీషియం, జింక్, మ్యాంగనీస్ వంటి ఖనిజాలు అధిక మొత్తంలో ఉంటాయి. కాబట్టి రోజు అంజీర్ని నానబెట్టిన నీటిని తాగితే పునరుత్పత్తి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా త్వరగా పిల్లలు కూడా పుడతారని ఆయుర్వేద ని పనులు తెలుపుతున్నారు.

ముఖ్యంగా మధుమేహంతో బాధపడేవారు తప్పకుండా ఉదయం పూట అంజీర్ నానబెట్టిన నీటిని తాగాల్సి ఉంటుంది. ఇలా తాగితే ఇందులో లభించి క్లోరోజెనిక్ ఆమ్లం రక్తంలోని చక్కర స్థాయిలను నియంత్రించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ నీరు మధుమేహం రోగులకు ఔషధం కంటే ఎక్కువగా పని చేస్తుంది. తరచుగా రక్తంలోని చక్కర పరిమాణాలు పెరుగుతున్న ప్రతి ఒక్కరు ఉదయం పూట అల్పాహారానికి ముందు అంజీర్ నానబెట్టిన వాటర్ ని తాయాల్సి ఉంటుంది. 

అలాగే అంజీర్ నీటిని తాగడం వల్ల శరీరంలోని జీర్ణ క్రియ సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా పేగులను నిర్విషీకరణ చేసేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దీనివల్ల ప్రేగు ఆరోగ్యం కూడా మరింత మెరుగుపడుతుంది. ఈ వాటర్ లో ఉండే ప్రోబయోటిక్స్ పేగులలో ఉండే మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంచేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా జీర్ణ వ్యవస్థను శక్తివంతం చేసేందుకు సహాయపడుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. తరచుగా ఎన్నో రకాల పొట్ట సమస్యలతో బాధపడేవారు తప్పకుండా అంజీర్ వాటర్‌ను తాగడం మంచిది.

అంజీర్ నీటిని తయారు చేయడం కూడా ఎంతో సులభం.. ముఖ్యంగా ఈ వాటర్‌ను తయారు చేయాలనుకుంటున్న వారు తప్పకుండా మూడు నుంచి నాలుగు అంజీర్ పనులను తీసుకొని వాటిని నీటితో బాగా శుభ్రం చేసుకుని.. ముక్కలు ముక్కలుగా కోసి మంచినీటిలో వేసి రాత్రంతా ఉంచాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఉదయం లేచిన వెంటనే అంజీర్ తో పాటు నీటిని సపరేట్ చేసి.. అందులో తగినంత తేనెతో పాటు నిమ్మరసం జోడించి బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఖాళీ కడుపుతో తాగేయండి. ఇలా తాగితే మధుమేహం, సంతాన సమస్యలే రావు..

Also Read : India: బ్రిటిష్ వారు భారత్ నుంచి దోచుకెళ్లిన సంపాదన ఎంతో తెలుసా?.. తెలిస్తే, ఆశ్చర్యపోతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

InfertilityMale Infertilityinfertility treatmentInfertility Meaningfemale infertility

Trending News