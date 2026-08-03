/తీవ్రమైన ఒత్తిడితో రాత్రులు నిద్రపట్టడం లేదా? ఈ పండ్లు తింటే కుంభకర్ణుడిలా నిద్రపోతారు!

Foods in night for less stress: రోజంతా పనిచేసి అలసిపోయిన తర్వాత, రాత్రి పడుకునే సమయంలో విపరీతమైన స్ట్రెస్తో బాధపడటం అనేది చాలామందిలో కనిపిస్తుంది. బిజీ లైఫ్ స్టైల్లో ఇంటి, ఆఫీసు పనులతో సతమతమవుతున్న క్రమంలో, పడుకోవాలనుకున్నా నిద్ర పట్టని వారు చాలామంది ఉన్నారు. అయితే, ఆహారపు అలవాట్లలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా ఈ సమస్య నుండి బయటపడవచ్చు.
చెర్రీ పండ్లు...
చెర్రీ పండ్లు చూడటానికి చిన్నగా, ఎరుపు రంగులో ఉంటాయి. వీటిలో మెలటోనిన్ ఉంటుంది. ఈ మెలటోనిన్ మన శరీరంలో నిద్రను నియంత్రిస్తుంది. చెర్రీ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల నిద్ర నాణ్యత పెరుగుతుంది. మంచి నిద్ర పడుతుంది. దీనివల్ల మరుసటి రోజు రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండవచ్చు.
కీవీ పండు...
కివి పండులో విటమిన్ సి, ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో మెలటోనిన్ కూడా ఉంటుంది. రాత్రి సమయంలో దీనిని స్నాక్గా తీసుకుంటే, మెలటోనిన్ ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది. ఇది నిద్రలేమి సమస్య నుండి బయటపడేస్తుంది. కివి పండు షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు కూడా మంచిది, రాత్రి సమయంలో తీసుకోవడం వల్ల నిద్రలేమి సమస్య తగ్గుతుంది.
గ్రీక్ యోగర్ట్...
గ్రీక్ యోగర్ట్లో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. దీనిని రాత్రి సమయంలో స్నాక్గా తీసుకోవచ్చు. క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల మంచి నిద్ర పడుతుంది. గ్రీక్ యోగర్ట్లో బెర్రీలు, వాల్నట్స్ లేదా విత్తనాలను (seeds) కలిపి తీసుకుంటే మీకు అదనంగా ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు అందుతాయి.
గుమ్మడి గింజలు...
గుమ్మడి గింజల్లో మెగ్నీషియం, ట్రిప్టోఫాన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మెలటోనిన్ ఉత్పత్తికి తోడ్పడతాయి. మెగ్నీషియం కూడా నిద్ర, స్ట్రెస్ను తగ్గించడానికి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. గుమ్మడి గింజలను కాల్చుకుని తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
అరటి పండ్లు...
అరటి పండ్లు తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇవి నిద్రలేమి సమస్యకు మంచి పరిష్కారం. వీటిలో మెగ్నీషియం వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి. ఇవి నిద్రను మెరుగుపరుస్తాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు కాకుండా, సాయంత్రం సమయంలో అరటిపండు తీసుకోవడం వల్ల ఇన్సోమ్నియా సమస్య నుండి బయటపడవచ్చు. అలాగే ఇది కడుపు నిండుగా ఉంచి ఆకలి వేయకుండా చేస్తుంది.
వాల్నట్స్...
వాల్నట్స్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి సహజంగానే స్ట్రెస్ను తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ప్రతిరోజూ సాయంత్రం స్నాక్స్ సమయంలో గుప్పెడు వాల్నట్స్ను నానబెట్టి తీసుకోవడం మంచిది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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