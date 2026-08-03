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తీవ్రమైన ఒత్తిడితో రాత్రులు నిద్రపట్టడం లేదా? ఈ పండ్లు తింటే కుంభకర్ణుడిలా నిద్రపోతారు!

నేటి బిజీ లైఫ్ స్టైల్‌లో చాలామంది ఒత్తిడితో బాధపడుతున్నారు. ఇంటి పనులతో పాటు ఆఫీసు పనుల వల్ల ఒత్తిడి మరింత పెరిగిపోతోంది. దీనివల్ల ప్రతిరోజూ రాత్రి పడుకునే సమయానికి ఏదో ఒక మానసిక ఆందోళన వల్ల నిద్రలేమి సమస్య కూడా ఎదురవుతోంది. దీంతో నిద్రలేమి సమస్య కూడా తీవ్రతరం అవుతోంది. అయితే, కొన్ని రకాల పండ్ల డైట్‌లో చేర్చుకుంటే నిద్ర లేమి సమస్యకు చెక్‌ పెట్టొచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 03, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:08 AM IST
తీవ్రమైన ఒత్తిడితో రాత్రులు నిద్రపట్టడం లేదా? ఈ పండ్లు తింటే కుంభకర్ణుడిలా నిద్రపోతారు!
Image Credit: Foods in night for less stress

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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