 Anti Oxidants: ఈ టీ లో గ్రీన్‌ టీ కంటే ఎక్కువ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి..

More Anti Oxidants Teas: రోజు ఉదయం టీ కాఫీలకు బదులుగా గ్రీన్ టీ చేర్చుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. అయితే ఈ టీలకు బదులుగా వీటిని తీసుకుంటే శరీరం కూడా డిటాక్సీఫై చేస్తుంది. గ్రీన్ టీ లో మాత్రమే కాదు ఈ ఐదు రకాల టీలలో కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి..
మందార టి..
మందార పువ్వుల ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. మందార టీ తో ఆరోగ్యకరం. ఈ మందార పూలతో తయారు చేసే ఈ టీలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి మంట, వాపు సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. ప్రతిరోజు ఒక కప్పు మందార టీ తాగుతే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిపోతాయి. బీపీ కూడా అదుపులో ఉంటుంది. అంతేకాదు ఇది రక్తనాళాలను కూడా కాపాడతాయి. కిడ్నీ సమస్యలు నివారిస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతాయి.
పర్పుల్ టీ..
పర్పుల్ టీ అనేది గ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఇవి కేన్యాలో ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లో ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటాయి. మందార బెర్రీ, కెటాచిన్స్వంటివి కలిపి తయారు చేస్తారు. ఇందులో పాలిఫెనల్స్ ఉంటాయి. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువ మోతాదులో ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యకరం. మీ రక్తంలో చక్కర స్థాయిలను నివారిస్తుంది. కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుంది కడుపు ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది.
వైట్ టీ..
వైట్ టీలో కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ తక్కువగా ప్రాసెస్ చేస్తారు. కేటాచిన్స్ ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటాయి. పాలీఫెనల్స్ ఉంటాయి కొన్ని నివేదికల ప్రకారం లిపిడ్ మెటబాలిజం పెరుగుదలకు ఇది ఎంతగానో సహకరిస్తుంది. కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుంది వైట్ టీ తీసుకోవటం వల్ల ఆక్సిడేటివ్ డ్యామేజ్ కాకుండా కాలేయాన్ని కూడా కాపాడుతుంది.
మచ్చా టీ..
మచ్చా టీ కూడా పవర్ఫుల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కలిసి కలిగి ఉంటాయి. ఇందులో గ్రీన్ టీ కంటే ఎక్కువ కేటచిన్స్ కలిగి ఉంటాయి. అందుకే ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది మచ్చా టీ డైట్ లో చేర్చుకుంటున్నారు. ఇది స్ట్రెస్ కూడా రిలీఫ్ చేస్తుంది. మెదడు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది న్యూరో సంబంధిత వ్యాధులకు దూరంగా ఉంచుతుంది. మచ్చా టీ రెగ్యులర్ గా తీసుకోవాలి. ఇది కార్డియో ఆరోగ్యానికి కూడా ఇది సహాయపడుతుంది. వీటితోపాటు పసుపు అల్లం కలిపిన టీ తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఆరోగ్యానికి మంచిది.
