English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Health Tips: ఈ పండ్లలో కూడా విటమిన్‌ ఇ పుష్కలం.. మీ చర్మం నిత్య యవ్వనం..

Vitamin E Rich Foods: విటమిన్ ఇ ఉండే పుష్కలంగా ఆహారాలు తీసుకోవడం వల్ల మీ చర్మ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అయితే కొన్ని రకాల పండ్లు, కూరగాయలు కూడా విటమిన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. తద్వారా ఎలాంటి సప్లిమెంట్స్ ఉపయోగించే అవసరం కూడా లేదు. ఈరోజు విటమిన్ ఇ పుష్కలంగా ఉండే ఆహారాల జాబితా ఏంటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 13, 2025, 06:15 PM IST

Trending Photos

Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
5
govt employees
Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
School Holidays: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ సారి ఏకంగా రెండు వారాల దసరా సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ సారి ఏకంగా రెండు వారాల దసరా సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
5
Kavya Maran
Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
Rithu Chowdary: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో వారానికి రూ.2,30,000.. రూ.700 కోట్లకు పైగా ఆస్తి..నటి ఎవరో తెలుసా?
7
Bigg Boss Remuneration
Rithu Chowdary: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో వారానికి రూ.2,30,000.. రూ.700 కోట్లకు పైగా ఆస్తి..నటి ఎవరో తెలుసా?
Health Tips: ఈ పండ్లలో కూడా విటమిన్‌ ఇ పుష్కలం.. మీ చర్మం నిత్య యవ్వనం..

Vitamin E Rich Foods: విటమిన్ ఇ కూడా మన శరీరానికి ఎంతో ముఖ్యం. మన శరీరానికి విటమిన్స్, ఖనిజాలు పుష్కలంగా అవసరం. అయితే విటమిన్ ఇ కూడా ఎంతో ముఖ్యం. ఈ విటమిన్ మన శరీరంలో తగ్గుతే చేతుల్లో, కాళ్లలో బలహీనత ఏర్పడుతుంది. ఇమ్యూనిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది. అయితే విటమిన్ ఇ లేమిని తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని రకాల పండ్లు, కూరగాయలు మన డైట్ లో చేర్చుకోవాలి అవేంటో తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

 కివి..
 కీవీ పండు తీసుకోవటం వల్ల విటమిన్లు ఏమైనా అధిరోహించవచ్చు. మీరు విటమిన్ ఇ లేమితో బాధపడుతున్నట్లయితే రెగ్యులర్ గా కీవీ పండును తీసుకుంటే మంచిది. ఇది ఇమ్యూనిటీని కూడా బలపరుస్తుంది. తద్వారా సీజనల్ జబ్బులు రాకుండా కాపాడతాయి.

 బొప్పాయి..
 బొప్పాయిలో కూడా విటమిన్ ఇ, సి, ఏ కూడా ఉంటుంది. ఇందులో మన శరీరానికి కావాల్సిన ఖనిజాలు ఉంటాయి. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి బొప్పాయి ఎంతో మంచిది. ఇది బరువు తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

 అవకాడో..
అవకాడోలో విటమిన్ ఇ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది మెరిసే చర్మానికి ఎంతో మంచిది. అవకాడో  రెగ్యులర్ డైట్ లో చేర్చుకోవాలి. ఇందులో విటమిన్‌ ఇ పుష్కలంగా ఉంటుంది. శరీరారోగ్యానికి మంచిది. మీ చర్మం, జుట్టుకు కూడా మేలు చేస్తుంది.

 పాలకూర..
 పాలకూర లో కూడా విటమిన్ ఇ ఉంటుంది. ఇందులో ఐరన్, ఫైబర్ కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. దీని డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల విటమిన్ ఇ లేమితో బాధపడ్డ వారికి మంచిది. ఇది ఏ సమస్యలు మన దరిచేరకుండా ఉంటుంది.

 బ్రోకోలి..
 బ్రోకోలి మన శరీర ఆరోగ్యానికి మంచిది. రెగ్యులర్ డైట్‌లో చేర్చుకోవడం వల్ల మంచిది. ఇందులో విటమిన్ ఇ పుష్కలంగా ఉంటుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి మంచిది. బ్రోకోలీలో కర్రీ లేదా సూప్‌ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నేట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

ఇదీ చదవండి:  టేస్టీ.. టేస్టీ మష్రూమ్‌ పెప్పర్‌ ఫ్రై.. రుచికరంగా సౌత్‌ ఇండియన్‌ స్టైల్‌లో ఇలా..!

ఇదీ చదవండి:  క్యాబేజీని పోలి ఉండే బ్రస్సెల్స్ మొలకలు.. బోలెడు పోషక విలువలు..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Vitamin e Rich Foodsfoods high in vitamin evitamin e for glowing skinnatural sources of vitamin Efruits with vitamin e

Trending News