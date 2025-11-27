Winter Fruits: చలికాలం ఈ 5 పండ్లు తిన్నారంటే సహజంగా ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్‌ అవుతుంది..!

Winter Fruits Boosts Immunity: చలికాలం మనం శరీరం వెచ్చగా ఉంటూనే.. మంచి హైడ్రేషన్ కూడా అందాలి. ఈ సీజన్లో ఎక్కువగా జలుబు, దగ్గు వంటి సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్ లో ప పడే అవకాశం ఉంది. అయితే కొన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల సహజంగా మీ ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అవుతుంది. మన శరీరానికి హైడ్రేషన్ కూడా అందుతుంది. అలాంటి ఫ్రూట్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం..
యాపిల్..
యాపిల్లో డైటరీ ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులో పెక్టిన్ సీజనల్ జబ్బులు రాకుండా కాపాడుతుంది. అంతేకాదు జీర్ణ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు చేస్తుంది. చలికాలం జీర్ణ క్రియ మందగిస్తుంది కాబట్టి యాపిల్ తినాలి. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను కూడా నిర్వహిస్తుంది. యాపిల్స్ లో విటమిన్ సీ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి రక్తపోటును కూడా ఇది నిర్వహిస్తుంది.
బెర్రీ పండ్లు..
బెర్రీ జాతికి చెందిన పండ్లు అయిన స్ట్రాబెర్రీ, క్రాన్బెర్రీ, బ్లూబెర్రీ, రాజ్బెర్రీ వంటి పండ్లలో కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో ఫైబర్, విటమిన్స్ మన శరీరానికి కావాల్సిన ఖనిజాలు కూడా ఉంటాయి. ఇవి మన శరీర పనితీరును మెరుగు చేసి మెటాబాలిజం రేటును పెంచుతాయి. చలికాలం ఈ పండ్లు తీసుకోవడం వల్ల సీజనల్ జబ్బులను త్వరగా నయం అవుతాయి.
సీట్రస్ పండ్లు..
ఆరెంజ్, గ్రేప్స్, నిమ్మకాయ, ట్యాంగరీన్ వంటి సీట్రస్ జాతికి చెందిన పండ్లలో విటమిన్ సీ, ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ ఖనిజాలు మన శరీరానికి ఎంతో ముఖ్యం. ఇది ఆక్సిడేటివ్స్ బారిన పడకుండా కాపాడి ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేస్తాయి. చలికాలం సిట్రస్ పండ్లు కూడా తీసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం.
దానిమ్మ పండు..
దానిమ్మ పండులో కూడా ఐరన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో పాలీఫెనల్స్, విటమిన్ సీ సహజంగా ఇమ్యూనిటీని బలపరుస్తాయి. సీజనల్ జబ్బులు రాకుండా కాపాడుతాయి. కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా కూడా ఈ దానిమ్మ పండ్లకు సహాయపడతాయి. ఇవి మాత్రమే కాదు కీవీ, అరటిపండులో కూడా ప్రోటీన్, ఫైబర్, విటమిన్ సీ, కే పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చలికాలం తీసుకోవడం వల్ల శరీరాలను మంచి అంతేకాదు ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ బారిన పడకుండా కాపాడుతాయి.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
