English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Winter Fruits: చలికాలం ఈ 5 పండ్లు తిన్నారంటే సహజంగా ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్‌ అవుతుంది..!

Winter Fruits: చలికాలం ఈ 5 పండ్లు తిన్నారంటే సహజంగా ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్‌ అవుతుంది..!

Winter Fruits Boosts Immunity: చలికాలం ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ ఉంటేనే జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వంటి సమస్యలు రావు. ఈ సీజన్లో ఎక్కువగా సీజనల్ జబ్బులు వస్తూ ఉంటాయి. ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడతారు. అయితే కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ డైట్‌లో చేర్చుకోవడం వల్ల సహజంగా మీ ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అవుతుంది. అలాంటి ఫుడ్స్ జాబితా ఏంటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 27, 2025, 03:55 PM IST

Trending Photos

Jbl Go Essential స్పీకర్‌పై 53 శాతం డిస్కౌంట్‌.. చీప్‌ ధరకే కొనండి!
5
Jbl Speaker Price
Jbl Go Essential స్పీకర్‌పై 53 శాతం డిస్కౌంట్‌.. చీప్‌ ధరకే కొనండి!
Realme C85 Price: రూ.12వేలకే 50MP సోనీ AI కెమెరా Realme C85 మొబైల్.. నవంబర్ 28న గ్రాండ్‌ లాంచ్‌!
5
Realme C75 5G
Realme C85 Price: రూ.12వేలకే 50MP సోనీ AI కెమెరా Realme C85 మొబైల్.. నవంబర్ 28న గ్రాండ్‌ లాంచ్‌!
T20 World Cup: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 షెడ్యూల్ రిలీజ్.. భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే..!
5
T20 World Cup 2026 Schedule
T20 World Cup: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 షెడ్యూల్ రిలీజ్.. భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే..!
Money Saving Tips: నెలకు రూ. 21వేలు జీతం వచ్చినా సరే.. ఏడాదికి 70వేలు పొదుపు చేస్తే.. లక్షాధికారి కాదు.. కోటీశ్వరులు అవ్వచ్చు..!!
9
Money Saving Tips
Money Saving Tips: నెలకు రూ. 21వేలు జీతం వచ్చినా సరే.. ఏడాదికి 70వేలు పొదుపు చేస్తే.. లక్షాధికారి కాదు.. కోటీశ్వరులు అవ్వచ్చు..!!
Winter Fruits: చలికాలం ఈ 5 పండ్లు తిన్నారంటే సహజంగా ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్‌ అవుతుంది..!

Winter Fruits Boosts Immunity: చలికాలం మనం శరీరం వెచ్చగా ఉంటూనే.. మంచి హైడ్రేషన్ కూడా అందాలి. ఈ సీజన్లో ఎక్కువగా జలుబు, దగ్గు వంటి సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్ లో ప పడే అవకాశం ఉంది. అయితే కొన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల సహజంగా మీ ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అవుతుంది. మన శరీరానికి హైడ్రేషన్ కూడా అందుతుంది. అలాంటి ఫ్రూట్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

 యాపిల్..
 యాపిల్లో డైటరీ ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులో పెక్టిన్‌ సీజనల్ జబ్బులు రాకుండా కాపాడుతుంది. అంతేకాదు జీర్ణ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు చేస్తుంది. చలికాలం జీర్ణ క్రియ మందగిస్తుంది కాబట్టి యాపిల్ తినాలి. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను కూడా నిర్వహిస్తుంది. యాపిల్స్ లో విటమిన్ సీ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి రక్తపోటును కూడా ఇది నిర్వహిస్తుంది.

 బెర్రీ పండ్లు..
 బెర్రీ జాతికి చెందిన పండ్లు అయిన స్ట్రాబెర్రీ, క్రాన్బెర్రీ, బ్లూబెర్రీ, రాజ్బెర్రీ వంటి పండ్లలో కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో ఫైబర్, విటమిన్స్ మన శరీరానికి కావాల్సిన ఖనిజాలు కూడా ఉంటాయి. ఇవి మన శరీర పనితీరును మెరుగు చేసి మెటాబాలిజం రేటును పెంచుతాయి. చలికాలం ఈ పండ్లు తీసుకోవడం వల్ల సీజనల్ జబ్బులను త్వరగా నయం అవుతాయి.

 సీట్రస్ పండ్లు..
 ఆరెంజ్, గ్రేప్స్‌, నిమ్మకాయ, ట్యాంగరీన్‌ వంటి సీట్రస్‌ జాతికి చెందిన పండ్లలో విటమిన్ సీ, ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ ఖనిజాలు మన శరీరానికి ఎంతో ముఖ్యం. ఇది ఆక్సిడేటివ్స్ బారిన పడకుండా కాపాడి ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్‌ చేస్తాయి. చలికాలం సిట్రస్ పండ్లు కూడా తీసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం.

 దానిమ్మ పండు..
 దానిమ్మ పండులో కూడా ఐరన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో పాలీఫెనల్స్‌, విటమిన్ సీ సహజంగా ఇమ్యూనిటీని బలపరుస్తాయి. సీజనల్ జబ్బులు రాకుండా కాపాడుతాయి. కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా కూడా ఈ దానిమ్మ పండ్లకు సహాయపడతాయి. ఇవి మాత్రమే కాదు కీవీ, అరటిపండులో కూడా ప్రోటీన్, ఫైబర్, విటమిన్ సీ, కే పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చలికాలం తీసుకోవడం వల్ల శరీరాలను మంచి అంతేకాదు ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ బారిన పడకుండా కాపాడుతాయి.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

Read more: తలకు నూనె రాసినప్పుడు ఈ 5 మిస్టేక్స్‌ చేయకండి.. జుట్టు ఊడమన్నా ఊడదు..

Read more: Anti Dandruff: చుండ్రును కూకటివేళ్లతో తొలగించే ఇంటి చిట్కాలు..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Winter FruitsImmunity Boosting Fruitsbest fruits for winterwinter diet fruitsHealthy Winter Foods

Trending News