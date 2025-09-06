English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Eclipse Day Rules: రేపే సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.. ఆ రోజంతా ఏం చేయాలి..? అస్సలు చేయకూడని పనులు ఏంటి..?

Total Lunar Eclipse 2025: సెప్టెంబర్ 7, 2025న జరిగే సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం గురించి హిందూ సంస్కృతి, జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ గ్రహణాన్ని బ్లడ్ మూన్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ సమయంలో కొన్ని పనులు తప్పక చేయాలి.. కొన్ని పనులు ఎట్టిపరిస్థితిలోనూ చేయకూడదు. ఈ విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 6, 2025, 11:49 AM IST

Complete Guide To Eclipse Dos And Don’ts: ప్రతి సంవత్సరం రెండు చంద్ర గ్రహణాలు, రెండు సూర్య గ్రహణాలు జరుగుతాయి. ఇది సాధారణం. ఈ సెప్టెంబర్ 7, 2025న ఆదివారం భాద్రపద పౌర్ణమి రోజున ఒక పూర్తి చంద్ర గ్రహణం జరగనుంది. దీన్ని బ్లడ్ మూన్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ గ్రహణం ఆకాశంలో జరిగే సంఘటనే కాదు, భారతీయ సంస్కృతిలో, జ్యోతిష్యంలో దీనికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. హిందూ సాంప్రదాయంలో గ్రహణ సమయాన్ని అశుభంగా భావిస్తారు. ఈ సమయంలో కొన్ని పనులు తప్పక చేయాలి.. కొన్ని ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ చేయకూడదు. మరి దీని గురించి పండితులు ఏం చెబుతున్నారనేది పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.

చంద్ర గ్రహణం సమయంలో చేయాల్సిన మరియు అస్సలు చేయకూడని పనులు ఏంటి..?  
1. గ్రహణాన్ని నేరుగా చూడకూడదు..
గర్భిణీలు గ్రహణ సమయంలో బయటకు వచ్చి చంద్ర గ్రహణాన్ని చూడకపోవడం మంచిది. ఎందుకంటే గ్రహణ కిరణాలు పిండంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయని నమ్ముతారు.
2. ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్లకూడదు..
గ్రహణ సమయంలో గర్భిణీలు ఇంట్లోనే ఉండాలి. ఇంటి కిటికీలు, తలుపులు మూసి ఉంచడం ద్వారా గ్రహణ కిరణాల ప్రభావాన్ని తగ్గించవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.
3. పదునైన వస్తువులను తాకకూడదు..
కత్తెర, కత్తి, సూది వంటి పదునైన వస్తువులను గ్రహణ సమయంలో తాకకూడదు లేదా వాడకూడదు. ఇది పిండానికి హాని కలిగించవచ్చని నమ్ముతారు. 
4. ఆహారం తీసుకోవడం..
గ్రహణం ప్రారంభం కావడానికి ముందే భోజనం చేయాలి. గ్రహణ సమయంలో ఆహారం తినడం లేదా తాగడం మానేయాలి. అయితే వృద్ధులు, గర్భిణీలు, చిన్న పిల్లలు, దీర్ఘకాలిక రోగాలతో బాధపడేవారికి ఈ నియమం నుండి కొంత మినహాయింపు ఉంటుంది. 
5. దైవ నామ స్మరణ మరియు మంత్ర జపం..
గ్రహణ సమయంలో గర్భిణీలు దైవ నామ స్మరణ, విష్ణువు, శివుడు, హనుమంతుడి మంత్రాలు లేదా గురువు ఇచ్చిన మంత్రాలను జపించడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతతను పొందవచ్చు. ఇది మనసులోని నెగిటివిటీని తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది.
6. మానసిక ప్రశాంతత..
గ్రహణ సమయంలో మానసికంగా బలంగా ఉండటానికి భక్తి మార్గంలో ఉండాలి. ధ్యానం చేయడం లేదా ఇంట్లో దేవుడి ముందు కూర్చుని జపం చేయడం మంచిది.
7. గ్రహణం టైమ్‌లో చేయకూడనివి..
గ్రహణ సమయంలో పూజలు, వంట, శుభకార్యాలు చేయకూడదు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు, ఆర్థిక లేదా భావోద్వేగ నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. 
8. గ్రహణం తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు..
గ్రహణం ముగిసిన వెంటనే స్నానం చేయాలి. శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించాలి. ఇంటిని, వంట పాత్రలను శుద్ధి చేయాలి. అన్ని వస్తువులపై గంగా జలం చల్లడం లేదా తులసి ఆకులను ఉంచాలి. చంద్ర గ్రహణం కనుక తెల్లటి వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదం. అవసరమైన వారికి పాలు, బియ్యం, చక్కెర దానం చేయాలి.

* ఈ చంద్ర గ్రహణం భారత్ లోనూ కనిపిస్తుందని.. గ్రహణ ప్రభావం మన దేశంపైనా ఉంటుందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ జాగ్రత్తలు సాంప్రదాయ నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. గర్భిణీలు తమ ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఏదైనా సందేహం ఉంటే, వైద్య నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Chandra Grahanam 2025 RulesBlood moon 2025Chandra Grahanam 2025blood moonLunar Eclipse

