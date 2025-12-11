English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Face Pack: పసుపుతో ఇలా గ్లోయింగ్‌ స్కిన్‌.. ఈ ఒక్కటి కలిపితే మచ్చలేని ఈవెన్‌ టోన్‌..!

Face Pack: పసుపుతో ఇలా గ్లోయింగ్‌ స్కిన్‌.. ఈ ఒక్కటి కలిపితే మచ్చలేని ఈవెన్‌ టోన్‌..!

Turmeric Face Pack Glow Skin: పసుపును గోల్డెన్ స్పైస్ అని కూడా పిలుస్తారు. మన బామ్మల కాలం నాటి నుంచి ఉపయోగిస్తున్నారు. అందం.. ఆరోగ్యపరంగా పసుపు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇందులో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. పసుపులో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ,నయం చేసే గుణాలు కూడా ఉంటాయి. దీన్ని స్కిన్ కేర్ రొటీన్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల బోలెడు ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ముఖంపై ఉండే పిగ్మెంటేషన్, వయస్సురీత్యా వచ్చే వృద్ధాప్య సమస్యలకు చెక్ పెడుతుంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 11, 2025, 05:48 PM IST

Turmeric Face Pack Glow Skin: పసుపు ముఖానికి అప్లై చేయడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. పిగ్మెంటేషన్ తగ్గిపోతుంది. సహజంగా కాంతి అందిస్తుంది. ముఖంపై ఉండే మచ్చలు గీతలకి ఇది మంచి రెమెడీ. అంతేకాదు ఈవెన్‌ స్కిన్ టోన్‌ కూడా అందిస్తుంది. ఫ్రీ రాడికల్ డామేజ్ కాకుండా ఇది కాపాడుతుంది. సహజంగా నిత్య యవ్వనంగా కనిపిస్తారు. పసుపు కొన్ని ఏళ్ళగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇందులో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది ముఖానికి సహజంగా కాంతి అందిస్తుంది. ముఖంపై ఉండే యాక్నే తొలగిస్తుంది.

 పసుపు ఫేస్ ప్యాక్..
 ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపును, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ తేనె వేసి బాగా పేస్ట్ మాదిరి తయారు చేసుకోవాలి. ముఖం మెడ భాగంలో అప్లై చేసి ఓ అరగంట అలాగే ఉంచండి. ఆరిన తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో ముఖాన్ని వాష్ చేసుకోవాలి. ఇది ముఖానికి సహజంగా కాంతి అందిస్తుంది. పసుపుతో అలోవెరా జెల్ కూడా కలిపి ముఖానికి అప్లై చేయడం వల్ల ముఖంపై ఉండే యాక్నే, మచ్చలు తొలగిపోతాయి

 శనగపిండి ప్యాక్..
 ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి, పాలు కలిపి మెత్తని పేస్ట్ మాదిరి తయారు చేసుకోవాలి. దీన్ని ముఖానికి మెడకు బాగా అప్లై చేసి స్క్రబ్ చేయాలి. ఇలా 10 నిమిషాలు సర్క్యూలర్ మోషన్లో అప్లై చేసిన తర్వాత ఫేస్ వాష్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ముఖంపై ఉండే ట్యాన్‌ తోలిగిపోయి ఈవెన్‌ స్కిన్ టోన్ పొందుతారు. ఇది మంచి ఎక్స్‌ఫోలియేషన్‌లా కాపాడుతుంది.

 కొబ్బరి నూనెతో ప్యాక్..
 పసుపులో కొబ్బరి నూనె కలిపి ముఖానికి అప్లై చేసి వాష్ చేయడం వల్ల కూడా మంచి హైడ్రేషన్ అందిస్తుంది. ఇందులో మంచి నయం చేసే గుణాలు ఉంటాయి. ఇది కాకుండా పసుపు, నిమ్మరసం, తేనే కలిపి కూడా ముఖానికి అప్లై చేయడం వల్ల ముఖంపై ఉండే నల్ల మచ్చలు, పిగ్మెంటేషన్ తగ్గిపోతుంది. ఈ ఫేస్ ప్యాక్ అప్లై చేసిన పది నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో వాష్‌ చేయాలి. ఇది పిగ్మెంటేషన్ సమస్యను తగ్గిస్తుంది. నల్ల మచ్చలు కనిపించవు.

 పసుపుతో రోజు వాటర్ కలిపి మిస్ట్‌ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఒక చిటికెడు పసుపులో అరకప్పు రోజ్ వాటర్ వేసి మంచి మిస్ట్‌ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది ముఖంపై ఉండే అదనపు నూనెను తొలగిస్తుంది. మంచి రిఫ్రెష్మెంట్ కూడా మన చర్మానికి అందిస్తుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 
 

