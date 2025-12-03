Turmeric: పసుపులో ఈ పదార్థం కలిపి రాస్తే చాలు.. బంగారు వర్ణం ఛాయ మీ సొంతం..!

Golden Glow With Turmeric: పసుపు ముఖంపై ఉండే యాక్నేతొలగించి మంచి కాంతి అందిస్తుంది. ఇందులో సహజమైన గుణాలు ఉంటాయి. సాంప్రదాయంగా మనం ఎన్నో ఏళ్లుగా పసుపుని స్కిన్ కేర్ లో చేర్చుకుంటాం. దీంతో ఫేస్ మాస్క్ కూడా తయారు చేస్తారు. పసుపు ఒక ఆరోగ్యవంతమైన స్పైస్. వీటిని డైట్ లో చేర్చుకోవడంలో ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు.. గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. స్కిన్ కేర్ రొటీన్లో పసుపు చేర్చుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం.
పసుపు ముఖాన్ని కాంతివంతం చేసి ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ అందించి.. ముఖంపై నల్ల మచ్చలు తొలగిస్తుంది. అంతే కదా యాక్నేకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది. ఎరుపు మచ్చలు మొటిమలు కూడా తగ్గించే గుణం ఇందులో ఉంటుంది. ముఖంపై వయస్సు రీత్యా వచ్చే సమస్యలు త్వరగా రాకుండా చేస్తుంది.
పసుపు, పెరుగు, తేనె కలిపి ముఖానికి మంచి పేస్ట్ చేసుకొని అప్లై చేయాలి. ఓ 15 నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో ఫేస్ క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇది వారంలో మూడు సార్లు అప్లై చేయడం వల్ల కాంతివంతమైన చర్మం పొందుతారు. పసుపు, శనగపిండిలో కూడా వేసుకొని ముఖానికి మంచి స్క్రబ్ కూడా తయారు చేసుకుంటారు. సర్క్యూలర్ మోషన్ లో మూడు నిమిషాల పాటు స్క్రబ్ చేస్తే ముఖంపై ఉన్న డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ తొలగిపోతాయి. తద్వారా ముఖం కాంతివంతంగా మారుతుంది.
పసుపుతో తయారు చేసిన క్రీములు, సబ్బులు, సీరమ్స్ కూడా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటిని ఉపయోగించటం వల్ల కూడా మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. . పసుపుని అప్లై చేసే ముందు ముఖాన్ని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత మీకు సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉంటే కలబందతో కలిపి అప్లై చేయాలి. నేరుగా పసుపును అప్లై చేయకూడదు.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
