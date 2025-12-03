English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Turmeric: పసుపులో ఈ పదార్థం కలిపి రాస్తే చాలు.. బంగారు వర్ణం ఛాయ మీ సొంతం..!

Turmeric: పసుపులో ఈ పదార్థం కలిపి రాస్తే చాలు.. బంగారు వర్ణం ఛాయ మీ సొంతం..!

Golden Glow With Turmeric: పసుపులో ఆయుర్వేద గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. మన భామ్మల కాలం నాటి నుంచి స్కిన్ కేర్ రొటీన్ లో పసుపుని చేర్చుకుంటారు. ఇందులో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా మెండుగా ఉంటాయి. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్‌, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు ముఖాన్ని మరింత కాంతివంతంగా చేస్తుంది. పసుపును ఇలా రాసుకుంటే చర్మం గోల్డెన్ రంగులో మెరిసిపోతుంది మీ ముఖం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 3, 2025, 01:01 PM IST

Turmeric: పసుపులో ఈ పదార్థం కలిపి రాస్తే చాలు.. బంగారు వర్ణం ఛాయ మీ సొంతం..!

Golden Glow With Turmeric: పసుపు ముఖంపై ఉండే యాక్నేతొలగించి మంచి కాంతి అందిస్తుంది. ఇందులో సహజమైన గుణాలు ఉంటాయి. సాంప్రదాయంగా మనం ఎన్నో ఏళ్లుగా పసుపుని స్కిన్ కేర్ లో చేర్చుకుంటాం. దీంతో ఫేస్ మాస్క్‌ కూడా తయారు చేస్తారు. పసుపు ఒక ఆరోగ్యవంతమైన స్పైస్. వీటిని డైట్ లో చేర్చుకోవడంలో ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు.. గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. స్కిన్ కేర్‌ రొటీన్‌లో పసుపు చేర్చుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం.

 పసుపు ముఖాన్ని కాంతివంతం చేసి ఈవెన్‌ స్కిన్‌ టోన్‌ అందించి.. ముఖంపై నల్ల మచ్చలు తొలగిస్తుంది. అంతే కదా యాక్నేకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది. ఎరుపు మచ్చలు మొటిమలు కూడా తగ్గించే గుణం ఇందులో ఉంటుంది. ముఖంపై వయస్సు రీత్యా వచ్చే సమస్యలు త్వరగా రాకుండా చేస్తుంది.

 పసుపు, పెరుగు, తేనె కలిపి ముఖానికి మంచి పేస్ట్ చేసుకొని అప్లై చేయాలి. ఓ 15 నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో ఫేస్ క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇది వారంలో మూడు సార్లు అప్లై చేయడం వల్ల కాంతివంతమైన చర్మం పొందుతారు. పసుపు, శనగపిండిలో కూడా వేసుకొని ముఖానికి మంచి స్క్రబ్‌ కూడా తయారు చేసుకుంటారు. సర్క్యూలర్‌ మోషన్ లో మూడు నిమిషాల పాటు స్క్రబ్ చేస్తే ముఖంపై ఉన్న డెడ్ స్కిన్‌ సెల్స్ తొలగిపోతాయి. తద్వారా ముఖం కాంతివంతంగా మారుతుంది.

 పసుపుతో తయారు చేసిన క్రీములు, సబ్బులు, సీరమ్స్ కూడా మార్కెట్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటిని ఉపయోగించటం వల్ల కూడా మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. . పసుపుని అప్లై చేసే ముందు ముఖాన్ని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత మీకు సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉంటే కలబందతో కలిపి అప్లై చేయాలి. నేరుగా పసుపును అప్లై చేయకూడదు.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 
 

Read more:  ఈ రెడ్‌డ్రింక్స్‌ గుండె ఆరోగ్యానికి మంచివి.. చెడు కొలెస్ట్రాల్‌కు చెక్‌ పెడతాయి..!

Read more: ఈ కూరగాయ గ్లూటాథియోన్‌ సప్లిమెంట్‌.. ఏ క్రీము.. ఫేస్‌ప్యాక్‌ అవసరంలేదు..!

 

