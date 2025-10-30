English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Turmeric Water: ఈ నీళ్లు ఉదయం లేవగానే గ్లాసు తాగితే చాలు.. ఆరోజంతా షుగర్‌ 120 దాటదంటే నమ్మండి..!

Turmeric Water Empty Stomach: డయాబెటిస్‌తో చాలామంది బాధపడుతుంటారు. దీనికి ప్రతిరోజు మందులు తీసుకుంటారు. ఇది మాత్రమే కాదు కొన్ని రకాల ఇంటి చిట్కాలు పాటించటం వల్ల షుగర్ లెవెల్స్ అదుపులో ఉంటాయి. ఆయుర్వేద ప్రకారం పసుపు నీళ్లు ఉదయం పరగడుపున తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ నియంత్రణలో ఉంటుంది. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 30, 2025, 04:37 PM IST

Turmeric Water: ఈ నీళ్లు ఉదయం లేవగానే గ్లాసు తాగితే చాలు.. ఆరోజంతా షుగర్‌ 120 దాటదంటే నమ్మండి..!

Turmeric Water Empty Stomach: పసుపు నీటిలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఆయుర్వేద పరంగా కూడా పసుపును మెడిసిన్స్ లో ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో డయాబెటిస్ నిర్వహించే గుణం కూడా కలిగి ఉంటుంది. పసుపు నీటిని ఉదయం పరగడుపున తీసుకోవడం వల్ల ఆ రోజంతా షుగర్ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది. అంతేకాదు ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతాయి.   పసుపులో ఉండే కర్కుమిన్ వల్ల షుగర్ లెవెల్స్ నిర్వహణలో ఉంటాయి. ఉదయం షుగర్ స్థాయిలో అదుపులో ఉంచడానికి పసుపు నీళ్లు తీసుకోవాలి. ఇందులో నమ్మలేని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

 పసుపులో కర్కూమిన్‌ అనే పవర్‌ఫుల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఉంటాయి. అంతేకాదు పసుపులో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చక్కెర స్థాయులను నియంత్రిస్తాయి. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం కర్కూమిన్ ఇన్సూలిన్‌ నిరోధకతను మెరుగు చేస్తుంది. ఇది పరగడుపున తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు నిర్వహిస్తుంది. హఠాత్తుగా పెరగకుండా నిరోధిస్తుంది. ప్రతిరోజు ఉదయం పరగడుపున తీసుకోవడం వల్ల డయాబెటిస్ వారికి మంచి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

 ఇలా ఉదయం పరగడుపున పసుపు తీసుకోవడం వల్ల డయాబెటిస్ సంబంధిత వచ్చే ఇతర వ్యాధులు రావు. కిడ్నీ వ్యాధులు ఇలా ఉదయం పరగడుపున పసుపునులు తీసుకోవడం వల్ల డయాబెటిస్ సంబంధించి వచ్చే ఇతర వ్యాధులు రావు కిడ్నీ వ్యాధులు రావు. పసుపులో ఉండే యాక్సిడెంట్ ఆక్సిడేటివ్‌ స్ట్రెస్‌ కాకుండా కాపాడతాయి. డయాబెటిక్ న్యూరోపతి సమస్యలను నివారిస్తుంది. తద్వారా కార్డియో ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. మీ రెగ్యులర్ డైట్ లో పసుపు నీటిని చేర్చుకోవడం వల్ల ఇది డయాబెటిస్ సంబంధించిన వ్యాధులు రానివ్వదు.

 పసుపు నీటి వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో అదుపులో ఉంటాయని కొన్ని నివేదికలు తెలుపుతున్నాయి. ఇది ప్యాంక్రియాటిక్ సెల్ డామేజ్ కాకుండా ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తికి ప్రేరేపిస్తుంది. పసుపు నీటి ఉపయోగించడం వల్ల ఇన్సులిన్ నిరోధకత కూడా సహాయపడుతుంది. తద్వారా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు ఆక్సిడేటివ్‌ బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది. ఫ్రీ ర్యాడికల్ డ్యామేజ్ కాకుండా ఉంటాయి. 

 మీ డైట్ లో పసుపు నీటిని చేర్చుకుంటే ప్రతిరోజు ఉదయం గ్లాసు నీటిలో ఒక టీ స్పూన్ పసుపు నీరు వేసుకొని తీసుకోవాలి. చిన్న మంటపైన 5 నిమిషాలు అలాగే పెట్టి దాన్ని వడగట్టుకొని తీసుకోవాలి. దీంట్లో మీరు కావాలంటే నల్ల మిరియాల పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు. తద్వారా పసుపు మన శరీరం గ్రహిస్తుంది.

