English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Underarm: దుర్వాసన పోవడానికి సింపుల్ ట్రిక్స్..ఎంతటి దుర్వాసన అయినా క్షణంలో మాయం!

Underarm Smell Home Remedies: మనలో చాలా మంది డియోడ్రెంట్స్ వాడుతుంటారు. చంకల నుంచి వచ్చే దుర్వాసన కారణంగా ఇలాంటి కాస్మోటిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అయితే సహజసిద్ధంగా చంకల దుర్వాసనను వదిలించుకోవడానికి సహాయపడే ఇంటి నివారణల గురించి తెలుసుకుందాం...

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 26, 2025, 04:01 PM IST

Trending Photos

Best Recharge Plan: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. సింగిల్ రీఛార్జ్‌తో 11 నెలల వ్యాలిడిటీ.. రోజుకు 1.5GB డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్..!
5
BSNL New Recharge Plan
Best Recharge Plan: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. సింగిల్ రీఛార్జ్‌తో 11 నెలల వ్యాలిడిటీ.. రోజుకు 1.5GB డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్..!
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
5
Ameesha patel
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
Idli Dosa For Diabetics: షుగర్ పేషంట్స్ ఇడ్లీ, దోశ తినొచ్చా.. తినకూడదా.. బయటపడిన షాకింగ్ నిజం..
5
Idli For Diabetics
Idli Dosa For Diabetics: షుగర్ పేషంట్స్ ఇడ్లీ, దోశ తినొచ్చా.. తినకూడదా.. బయటపడిన షాకింగ్ నిజం..
Underarm: దుర్వాసన పోవడానికి సింపుల్ ట్రిక్స్..ఎంతటి దుర్వాసన అయినా క్షణంలో మాయం!

Underarm Smell Home Remedies: మనలో చాలా మంది డియోడ్రెంట్స్ వాడుతుంటారు. చంకల నుంచి వచ్చే దుర్వాసన కారణంగా ఇలాంటి కాస్మోటిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అయితే సహజసిద్ధంగా చంకల దుర్వాసనను వదిలించుకోవడానికి సహాయపడే ఇంటి నివారణల గురించి తెలుసుకుందాం...

Add Zee News as a Preferred Source

చంకల కింద దుర్వాసనను తొలగించడంలో బంగాళాదుంపలు ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి. బంగాళాదుంపను తొక్క తీసి తురుముకోవాలి. దాని నుండి రసాన్ని పిండి వేయాలి. దానిలో ఒక దూదిని ముంచి చంకలకు అప్లై చేసి, అరగంట పాటు అలాగే ఉంచి, తర్వాత కడిగేయాలి. ఇది దుర్వాసనను వదిలించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.

కలబంద జెల్ తీసుకుని మీ చంకలపై అప్లై చేసి, 20 నుండి 25 నిమిషాలు అలాగే ఉంచి కడిగేయండి. రోజుకు రెండుసార్లు వాడటం వల్ల దుర్వాసన పోతుంది.

మీ చంకలను శుభ్రం చేయడం సహా దుర్వాసనను తొలగించడానికి, మీరు కొబ్బరి నూనెను మీ చంకలకు రాసి, 15 నుండి 20 నిమిషాలు అలాగే ఉంచి, ఆపై కడిగేయవచ్చు. ఇది చంకల కింద బ్యాక్టీరియాను తొలగించడంలో ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.

బేకింగ్ సోడాను మీ చంకలకు అప్లై చేయడం వల్ల కూడా దుర్వాసన పోతుంది. 2 టేబుల్ స్పూన్ల బేకింగ్ సోడాను 1 టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసంతో కలిపి, మీ చంకలకు సున్నితంగా అప్లై చేసి, 10 నిమిషాలు అలాగే ఉంచి, ఆపై కడిగేయండి.

టమోటా రసం తీసుకుని, అందులో 2 నుండి 3 చుక్కల నిమ్మరసం కలిపి, దూది సహాయంతో చంకలకు అప్లై చేసి 10 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయండి.  

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించినది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణున్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.) 

Also Read: Snake Repellent: ఈ చెట్లు ఉంటే పాములు ఇంటి దరిదాపుల్లోకి రావు..కిలోమీటర్ పారిపోతాయి!

Also Read: Weight Loss: పొట్ట తుస్సుమని తగ్గే ఇంటి చిట్కా..ఇలియానా లాంటి నడుము కావాలంటే..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

UnderarmUnderarm SmellUnderarms bad smellCoconut Oilhow to remove underarm odor permanently

Trending News