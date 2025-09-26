Underarm: దుర్వాసన పోవడానికి సింపుల్ ట్రిక్స్..ఎంతటి దుర్వాసన అయినా క్షణంలో మాయం!

Underarm Smell Home Remedies: మనలో చాలా మంది డియోడ్రెంట్స్ వాడుతుంటారు. చంకల నుంచి వచ్చే దుర్వాసన కారణంగా ఇలాంటి కాస్మోటిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అయితే సహజసిద్ధంగా చంకల దుర్వాసనను వదిలించుకోవడానికి సహాయపడే ఇంటి నివారణల గురించి తెలుసుకుందాం...
చంకల కింద దుర్వాసనను తొలగించడంలో బంగాళాదుంపలు ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి. బంగాళాదుంపను తొక్క తీసి తురుముకోవాలి. దాని నుండి రసాన్ని పిండి వేయాలి. దానిలో ఒక దూదిని ముంచి చంకలకు అప్లై చేసి, అరగంట పాటు అలాగే ఉంచి, తర్వాత కడిగేయాలి. ఇది దుర్వాసనను వదిలించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
కలబంద జెల్ తీసుకుని మీ చంకలపై అప్లై చేసి, 20 నుండి 25 నిమిషాలు అలాగే ఉంచి కడిగేయండి. రోజుకు రెండుసార్లు వాడటం వల్ల దుర్వాసన పోతుంది.
మీ చంకలను శుభ్రం చేయడం సహా దుర్వాసనను తొలగించడానికి, మీరు కొబ్బరి నూనెను మీ చంకలకు రాసి, 15 నుండి 20 నిమిషాలు అలాగే ఉంచి, ఆపై కడిగేయవచ్చు. ఇది చంకల కింద బ్యాక్టీరియాను తొలగించడంలో ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.
బేకింగ్ సోడాను మీ చంకలకు అప్లై చేయడం వల్ల కూడా దుర్వాసన పోతుంది. 2 టేబుల్ స్పూన్ల బేకింగ్ సోడాను 1 టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసంతో కలిపి, మీ చంకలకు సున్నితంగా అప్లై చేసి, 10 నిమిషాలు అలాగే ఉంచి, ఆపై కడిగేయండి.
టమోటా రసం తీసుకుని, అందులో 2 నుండి 3 చుక్కల నిమ్మరసం కలిపి, దూది సహాయంతో చంకలకు అప్లై చేసి 10 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయండి.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించినది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణున్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
