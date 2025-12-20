English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Brinjal Side Effects: మనుషులకు విషంలా మారిన వంకాయలు.. తింటే ప్రాణాలకు ముప్పే!

Brinjal Side Effects: మనుషులకు విషంలా మారిన వంకాయలు.. తింటే ప్రాణాలకు ముప్పే!

Brinjal Side Effects: కొంతమంది వంకాయలను అధికంగా తింటున్నారు. దీని కారణంగానే తీవ్ర దుష్ప్రభావాల బారిన పడుతున్నారని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొంతమందిలో అధిక వంకాయలు తినడం వల్ల రాళ్ల సమస్యలు కూడా వస్తున్నాయి. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 20, 2025, 02:29 PM IST

Trending Photos

Highest Paying Govt Jobs: అత్యధిక జీతం పొందే 5 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇవే.. నెలకు ఆదాయం ఎంతో తెలుసా..!
5
Govt jobs
Highest Paying Govt Jobs: అత్యధిక జీతం పొందే 5 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇవే.. నెలకు ఆదాయం ఎంతో తెలుసా..!
Railway Charges: రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్‌ షాక్‌.. భారీగా ఛార్జీలు పెంపు!
5
charges hike
Railway Charges: రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్‌ షాక్‌.. భారీగా ఛార్జీలు పెంపు!
B Nagi Reddy: ప్రముఖ నిర్మాత విజయా నాగిరెడ్డి ప్రస్థానం పై పుస్తకం విడుదల..
7
B Nagi Reddy
B Nagi Reddy: ప్రముఖ నిర్మాత విజయా నాగిరెడ్డి ప్రస్థానం పై పుస్తకం విడుదల..
Home Loan 2026: హోం లోన్‌ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? కాస్త వెయిట్ చేయండి.. 2026లో ఆ గుడ్‌ న్యూస్‌ వింటారు..!!
6
Home Loands
Home Loan 2026: హోం లోన్‌ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? కాస్త వెయిట్ చేయండి.. 2026లో ఆ గుడ్‌ న్యూస్‌ వింటారు..!!
Brinjal Side Effects: మనుషులకు విషంలా మారిన వంకాయలు.. తింటే ప్రాణాలకు ముప్పే!

Brinjal Side Effects Telugu News: అడవికి రారాజు సింహం అయితే.. కూరగాయలకు రారాజు వంకాయగా చెప్పుకుంటారు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు వంకాయను ఎంతో ఇష్టపడి తింటూ ఉంటారు. ప్రతి ఫంక్షన్లో తప్పకుండా వంకాయ కర్రీ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రజలు రోజు వంకాయ కర్రీని తింటూ ఉంటారు. ఇందులో ఫైబర్ తో పాటు విటమిన్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా లభిస్తాయి. కాబట్టి వంకాయకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. ఇతర దేశాల్లో కూడా వంకాయను సలాడ్స్లో ఎక్కువగా వినియోగిస్తూ ఉంటారు. అయితే, కొంతమందికి వంకాయ మాత్రం చాలా ప్రమాదమని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అతిగా వంకాయలను తినడం వల్ల ఎన్నో రకాల దుష్ప్రభావాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని వారు అంటున్నారు. నిజానికి వంకాయ తినడం వల్ల ఎలాంటి దుష్ప్రభావాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

వంకాయ తినడం వల్ల కలిగే దుష్ప్రభావాలు:
అలెర్జీ:
కొంతమంది ఎక్కువగా అలర్జీ సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు. అయితే వీరు కూడా వంకాయకు దూరంగా ఉండాల్సి ఉంటుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే వంకాయతో పాటు బంగాళదుంప, టమాటో కలిపి వండడం వల్ల వీరికి విషయంగా మారే అవకాశాలున్నాయి. దీంతో అలర్జీ సమస్య మరింత తీవ్రతరం కావచ్చని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. కొంతమందిలో ఇలా కలిపి తినడం వల్ల దద్దుర్లతో పాటు తలనొప్పి వంటి సమస్యలు కూడా వస్తాయి. 

కీళ్ల నొప్పులు:
ఆర్థరైటిస్ నొప్పులతో బాధపడేవారు ఎక్కువగా వంకాయలు తినడం అంత మంచిది కాదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో లభించే కొన్ని మూలకాల వల్ల శరీరంలోని ఈ నొప్పులు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని.. ఇప్పటికే కీళ్ల నొప్పుల మందులు వినియోగిస్తున్న వ్యక్తులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వంకాయలను అతిగా తినడం మంచిది కాదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

రక్తహీనత:
ఈ వంకాయల్లో నాసునిన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ పుష్కలంగా లభిస్తుంది. కాబట్టి ఐరన్ లోపం సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులు దీనిని తినడం వల్ల మరింత సమస్యకు గురవుతారని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఉండే గుణాలు ఐరన్ గ్రహించే సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తాయని.. దీని కారణంగా ఐరన్ లోపం వంటి సమస్యలు తీవ్రతరం అవుతున్నాయని వారంటున్నారు. 

మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఉన్నవారు:
ఆక్సలేట్లు ఉండే కూరగాయల్లో వంకాయ కూడా ఒకటి. కాబట్టి ఇప్పటికే మూత్రపిండాల్లో రాళ్ల వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు దీనిని అతిగా తినడం మంచిది కాదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. వంకాయ ను ఎక్కువగా తినడం వల్ల మూత్రపిండాలలో రాళ్లను మరింత పెద్దదిగా చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఇతర మూత్రపిండాల సమస్యలకు కూడా దారి తీసే ఛాన్స్ ఉందని కొంతమంది నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. 

Also Read: Phool Makhana: ఫూల్ మఖానాలతో ఫుల్ ఆరోగ్యం.. షుగర్ మొత్తం మాయం.. గుండె జబ్బులు పరార్..!

జీర్ణ సమస్యలు: 
చాలామందిలో వంకాయ తినడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు కూడా వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఇందులో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది శరీరంలోని అధిక ఫైబర్‌ను పెంచి ప్రేగు సిండ్రోమ్ సమస్యలకు దారితీస్తుంది. దీని కారణంగా జీర్ణవ్యవస్థ దెబ్బతినే అవకాశాలు ఉన్నాయి. చాలామందిలో అతిగా వంకాయ తినడం వల్ల కడుపు ఉబ్బరంతో పాటు గ్యాస్ట్రిక్ వంటి సమస్యలు కూడా వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కొంతమంది ఆరోగ్య నిపుణుల నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించదు..

Also Read: Phool Makhana: ఫూల్ మఖానాలతో ఫుల్ ఆరోగ్యం.. షుగర్ మొత్తం మాయం.. గుండె జబ్బులు పరార్..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Brinjaltelugu newslatest newsBrinjal ContainsBrinjal Disadvantages

Trending News