English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Valentine Day 2026: ప్రేమ కోసం ప్రాణత్యాగం.. వాలెంటైన్స్ డే వెనుక ఉన్న అసలు కథ ఇదే!

Valentine Day 2026: ప్రేమ కోసం ప్రాణత్యాగం.. వాలెంటైన్స్ డే వెనుక ఉన్న అసలు కథ ఇదే!

How Did Valentine's Day Start History: ఈ వ్యాలెంటెన్స్ డే (Valentine Day) వెనక పెద్ద చరిత్ర ఉంది.. కొన్ని వందల ఏళ్ల క్రితం ప్రారంభమైంది. అయితే, ఈ వాలెంటెన్స్ డే అసలు పేరు మరొకటి ఉంది. క్రమంగా ఇది వాలెంటైన్స్ డే గా మారుతూ వచ్చింది. అయితే, దీని వెనుక ఉన్న చరిత్ర ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 13, 2026, 01:21 PM IST

Trending Photos

India vs Namibia: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నమీబియాపై టీమిండియా రికార్డు విజయం.. మెరిసిన ఇషాన్‌, పాండ్యా
6
India vs Namibia Highlights
India vs Namibia: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నమీబియాపై టీమిండియా రికార్డు విజయం.. మెరిసిన ఇషాన్‌, పాండ్యా
Valentine&#039;s Day: ఈ సినీ సెలబ్రిటీలకు పెళ్లి తర్వాత మొదటి వాలంటైన్స్‌ డే.. ఆ స్టార్‌ కపుల్స్‌ ఎవరో తెలుసా?
6
Valentines Day 2026
Valentine's Day: ఈ సినీ సెలబ్రిటీలకు పెళ్లి తర్వాత మొదటి వాలంటైన్స్‌ డే.. ఆ స్టార్‌ కపుల్స్‌ ఎవరో తెలుసా?
Aadhaar Update Online: ఇంట్లో నుంచే ఆధార్ అడ్రస్ మార్చేయండి.. ఇక లైన్లకు గుడ్‌బై!
5
Aadhaar address update online
Aadhaar Update Online: ఇంట్లో నుంచే ఆధార్ అడ్రస్ మార్చేయండి.. ఇక లైన్లకు గుడ్‌బై!
Inter Exams 2026: తెలంగాణ ఇంటర్‌ పరీక్షల వేళ.. ఎగ్జామ్‌ సెంటర్‌లకు TGBIE కీలక ఆదేశాలు..!
5
Telangana Inter Exams 2026
Inter Exams 2026: తెలంగాణ ఇంటర్‌ పరీక్షల వేళ.. ఎగ్జామ్‌ సెంటర్‌లకు TGBIE కీలక ఆదేశాలు..!
Valentine Day 2026: ప్రేమ కోసం ప్రాణత్యాగం.. వాలెంటైన్స్ డే వెనుక ఉన్న అసలు కథ ఇదే!

How Did Valentine's Day Start History In Telugu: వరల్డ్ వైడ్‌గా ప్రేమికులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసే వాలెంటెన్స్ డే రానే వచ్చేసింది.. గులాబీ పూలతో, ప్రత్యేకమైన గిఫ్టులతో, ప్రేమ కురిపించే శుభాకాంక్షలతో ఈరోజు ప్రేమికులంతా ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. అయితే, ఈ రోజు కేవలం ఒక వేడుక మాత్రమే కాదని చరిత్ర చెబుతోంది.. దీని వెనక గొప్ప త్యాగంతో పాటు సుదీర్ఘ చరిత్ర దాగి ఉందని మీ అందరికీ తెలుసా? అసలు ఈ వాలెంటెన్స్ డే ఎలా మొదలైంది? ఫిబ్రవరి 14వ తేదీన ఉన్న అసలైన ప్రాముఖ్యత ఏంటి? అనే అంశాలను ఈరోజు మనం పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

వాలెంటెన్స్ డేకు సంబంధించిన మూలాలు క్రీస్తు శకం మూడో శతాబ్దపు రోమన్ సామ్రాజ్యం నుంచి ఉన్నాయి.  అప్పట్లో రోమన్ సామ్రాజ్యాన్ని రెండవ క్లాడియస్ పరిపాలించేవాడు. అయితే ఈ రాజు ఒక వింత నిబంధన అమలు చేస్తూ వచ్చేవాడు. ఈ రోమన్ రాజు వివాహం చేసుకున్న పురుషుల కంటే.. ఒంటరిగా ఉన్న యువకులే యుద్దంలో సమర్థవంతంగా పోరాడుతారని ఎక్కువగా నమ్మేవారు. అందుకే తన రాజ్యంలో ఉన్న యువకులంతా ఎవరూ పెళ్లి చేసుకోకూడదని రాజు ఆజ్ఞ జారీ చేస్తాడు..

కానీ ఆ సమయంలో సెయింట్ వాలెంటైన్ (Valentine) అనే ఒక క్రైస్తవ పాస్టర్ ఆ రాజు కళ్ళు కప్పి.. ప్రేమకు వయస్సుతో సంబంధం లేదని.. వివాహం ఒక పవిత్ర బంధం అని భావించి.. ఆయన ఆరాధ్యంలో ఉన్న రాజుకు తెలియకుండా ప్రేమికులకు రహస్యంగా వివాహాలు జరిపించేవారు.. ఆ వాలెంటైన్ చేస్తున్న పనులను క్లాడియస్ చక్రవర్తి గుర్తించారు. ఆయనను బంధించి మరణశిక్ష విధిస్తాడు.  అయితే ఆ పాస్టర్ జైల్లో ఉన్న సమయంలో అక్కడే ఉన్న జైలర్ కుమార్తెతో స్నేహం పెంచుకుంటారు. అయితే, ఆమెకు కంటిచూపు ఉండదు.. ఆ పాస్టర్ తన శక్తిని ఉపయోగించి ఆమెకు కంటి చూపు తెప్పిస్తారని చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు. 

ఆ పాస్టర్ను ఉరి తీసే ముందు.. ఆమెకు ఒక లేఖను రాస్తూ.. దాని కింద ఫ్రమ్ యువర్ వాలెంటైన్ అని సంతకం చేశారు. అది ఫిబ్రవరి 14వ తేదీ రోజే జరిగింది.. క్రీస్తు శకం 496 లో గెలాసియస్ ఈరోజును అధికారికంగా.. సెయింట్ వాలెంటైన్స్ డేగా ప్రకటించారు.  ప్రాచీన రోమన్లు ఎంతో ప్రత్యేకంగా జరుపుకునే లౌపర్కాలియా పండగను క్రమంగా క్రైస్తవ మతంలోకి మార్చి.. వాలెంటెన్స్ డేగా నామకరణం చేశారు. 14వ శతాబ్ద సమయంలో బ్రిటన్‌తో పాటు ప్రాన్స్ దేశాలకు సంబంధించిన కవులు వాలెంటెన్స్ డే పై రచనలు చేసి.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలిసేలా చేశారు. దీంతో అప్పటినుంచి ప్రతి ఏడాది ఫిబ్రవరి 14వ తేదీన వ్యాలెంటెన్స్ డే జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.

Also Read: Telangana Municipal Election Results 2026 LIVE: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఉత్కంఠ.. ఈ స్థానాల్లో ఇండిపెండెంట్స్ కీ రోల్

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Valentine 2026Valentine 2026 NewsValentine DayValentine Week 2026

Trending News