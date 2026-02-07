English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Valentines week: చాలా మంది తమకు నచ్చిన అమ్మాయిని పలు విధాలుగా సర్ ప్రైజ్ చేయాలని ప్లాన్ లు చేస్తారు. కొన్ని సీక్రెట్ ఐడియాలతో మీ మనసులో ఉన్న అమ్మాయిని లేదా అబ్బాయిని ఎలా ప్రపోజ్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ క్రమంలో యువత అంతా వాలెంటైన్స్ డే వేడుకల్లో బీజీ గా ఉంటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 7, 2026, 07:12 PM IST
Valentine week 2026 love propose day facts and love propose ideas: చాలా మంది యువతీ, యువకులు ఇటీవల ప్రేమ పెళ్లిళ్లకే ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు. ప్రతి ఏటా ఫిబ్రవరి 7 నుంచి ఫిబ్రవరి 14 వరకు వారం పాటు వాలెంటైన్ వీక్ గా ప్రేమికులు సంబరాలు చేసుకుంటారు. ఈ వారం పాటు రోజుకో రకంగా ప్రేమికులు తాము ప్రేమించిన వారిపై తమ ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తారు. ఫిబ్రవరి 7 న రోజ్ డే, ఫిబ్రవరి 8న ప్రపోజ్ డే, 9న చాక్లెట్ డే, 10న టెడ్డీ బెర్ డే, 11న ప్రామిస్ డే, 12న హగ్ డే, 13న కిస్ డే, ఫిబ్రవరి 14న లవర్స్ డే రోజులుగా ఈ వారం పాటు ప్రేమికులు సంబరాలను జరుపుకుంటారు. అయితే.. ఈ వాలెంటైన్ వీక్ లో ప్రేమికులు ఫిబ్రవరి 8న ఆదివారం రోజున లవ్ ప్రపొజ్ డేను జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా తమకు నచ్చిన వారిని సర్ ప్రైజ్ చేసి చాలా మంది ప్రపొజ్ చేస్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రేమను వ్యక్తం పరచడం ప్రేమించినంత ఈజీగా ఉండదని చాలా మంది భావిస్తారు. అందుకే లవ్ ప్రపొజ్ ను జీవితంలో ఎప్పటికి గుర్తుండిపోయేలా ఉండాలని ప్లాన్ లు చేసుకుంటారు. ముఖ్యంగా మొదట ఫ్రెండ్స్ గా ఉన్న వారు ప్రేమించిన వారి ఇష్టాయిష్టాలను ముందుగా తెలుసుకుంటారు. ఆ తర్వాత వారికి నచ్చిన ప్రదేశం లేదా వారికి ఏదంటే ఇష్టమో ముందే ప్లాన్ లు చేసుకుని సీక్రెట్ గా లవ్ ను ప్రపొజ్ చేస్తారు. చాలా మంది ప్రేమను ఎలా చెప్పాలో రకరకాల ప్లాన్ లు వేసుకుంటారు. ఏదీ చేసైన తమ ప్రేమికుల  కళ్లలో ఒకరమైన ఆనందం చూసేందుకు అవతలి వారు ఎంత రిస్క్ అయిన చేయడానికి వెనుకాడరు.

కొంత మంది వారికి నచ్చిన వాటిని సర్ ప్రైజ్ గిఫ్ట్ లుగా ఇచ్చి మరీ దానిలో వారి ప్రేమను చూపించే విధంగా వారికి ప్రపోజ్ చేస్తారు. కొంతమంది డైరెక్ట్ గా చేస్తే , మరికొంత మంది ఇన్ డైరెక్ట్ గా ప్రపొజ్ చేస్తారు. ఇటీవల ఆన్ లైన్ యుగంలో..తమకు ఇష్టమైన వారికి కాస్లీ గిఫ్ట్ లు లేదా వారి లైఫ్ అచీవ్ మెంట్ డెస్టినేషన్ దగ్గరకు తీసుకెళ్లి మరీ వారికి ప్రపొజ్ చేస్తారు. కానీ చాలా మంది ఎంత కాస్లీ గిఫ్ట్ లు లేదా ఏమిచ్చి ప్రపొజ్ చేశామనేది ముఖ్యం కాదని.. ప్రేమించిన వారి పట్ల మనకున్న నిజాయితీ, వారిని చూస్తే మన కళ్లలో ఒకరకమైన మెరుపు, ఆనందం,  ఎమోషన్ అనేది మెయిన్  అని చాలా మంది చెప్తారు.

Read more: Video Viral: ప్రియురాలితో మెట్రో స్టేషన్‌లో కొడుకు.. కన్నతల్లి చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఫిదా.. వీడియో వైరల్..

ఎవరినైన చూడగానే ప్రేమ కల్గడం కాదని, అది మనసులోని ఒక అనిర్వచనీయమైన ఫీలింగ్ అని చెప్తారు.  ప్రేమించిన వారి కళ్లలో ఆనందం కోసం ఎలాంటి త్యాగాలు చేయడానికైన రెడీగా ఉండటంను నిజమైన ప్రేమ అని ప్రేమలో మునిగి తెలుతున్న వారు తమ అనుభవాల్ని చెబుతున్నారు. 

 

