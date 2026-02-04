English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Valentine’s Day 2026: వాలెంటైన్స్ డే ‘రియల్ హిస్టరీ’ ఏంటో తెలుసా..? ఈ స్పెషల్ డే ఎందుకు జరుపుకుంటారు..?

Valentine’s Day 2026: వాలెంటైన్స్ డే ‘రియల్ హిస్టరీ’ ఏంటో తెలుసా..? ఈ స్పెషల్ డే ఎందుకు జరుపుకుంటారు..?

Valentine's Day 2026: ప్రేమికులకు ఎంతో ముఖ్యమైన రోజు వాలెంటైన్స్ డే. ఈ రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేమికులు.. ప్రేమికుల దినోత్సవాన్ని ఒక పండుగలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. కానీ, ఈ రోజు వెనుక ఒక విషాధ గాథ దాగి ఉంది. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Feb 4, 2026, 09:56 AM IST

Trending Photos

Garuda Puranam: అకాల మరణానికి కారణమయ్యే 5 పాపాలు.. గరుడ పురాణం చెప్పిన భయానక ఫలితాలు!
5
Garuda Puranam
Garuda Puranam: అకాల మరణానికి కారణమయ్యే 5 పాపాలు.. గరుడ పురాణం చెప్పిన భయానక ఫలితాలు!
Prabhas: ప్రేమించిన అమ్మాయి గురించి మొదటిసారి నోరువిప్పిన ప్రభాస్..!
5
Prabhas Love Story
Prabhas: ప్రేమించిన అమ్మాయి గురించి మొదటిసారి నోరువిప్పిన ప్రభాస్..!
Village Mother: హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైల్‌లో పల్లెటూరి తల్లి కన్నీళ్లు.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?
5
Village Mother
Village Mother: హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైల్‌లో పల్లెటూరి తల్లి కన్నీళ్లు.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?
Gold Mine Gudibande: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరో బంగారుగని! దొరికినోళ్లకి దొరికినంత..ఎగబడుతున్న జనం!
7
gold mine
Gold Mine Gudibande: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరో బంగారుగని! దొరికినోళ్లకి దొరికినంత..ఎగబడుతున్న జనం!
Valentine’s Day 2026: వాలెంటైన్స్ డే ‘రియల్ హిస్టరీ’ ఏంటో తెలుసా..? ఈ స్పెషల్ డే ఎందుకు జరుపుకుంటారు..?

Valentine’s Day 2026: వాలెంటైన్స్ డే.. దీన్నే ప్రేమికుల దినోత్సవంగా పిలుస్తారు. వాలెంటైన్స్ వీక్ అనేది ఒక వారం ముందుగానే ప్రారంభమవుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 14వ తేదీని వాలెంటైన్స్ డేగా జరుపుకుంటారు. వాలెంటైన్స్ వీక్ ఫిబ్రవరి 7న రోజ్ డేతో ప్రారంభమై ఫిబ్రవరి 14న గ్రాండ్ ఫినాలేతో ముగుస్తుంది. కానీ, వాలెంటైన్స్ డే ఎలా ప్రారంభమైంది..? అసలు ఎందుకు దీన్ని జరుపుకుంటున్నారు..? దీని వెనుక ఉన్నరియల్ హిస్టరీ ఏంటి..? అనేది ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

వాలెంటైన్స్ డే చరిత్ర ఏంటి..? 
వాలెంటైన్స్ డే చరిత్ర రోమ్‌తో ముడిపడి ఉంది. మూడో శతాబ్దంలో రోమ్‌లో సెయింట్ వాలెంటైన్ అనే వ్యక్తి ఉండేవాడు. ప్రపంచంలో ప్రేమను వ్యాప్తి చేయాలని బాగా నమ్మాడు. ప్రేమే అతని జీవితం. ప్రజలను ప్రేమించేలా ప్రేరేపించాడు. కానీ, ఆ సమయంలో రోమ్ రాజు క్లాడియస్‌కు.. సెయింట్ అలా ప్రేమను ప్రోత్సహించడం నచ్చలేదు. పెళ్లి సైనికుల బలాన్ని, తెలివితేటలను ప్రభావితం చేస్తుందని అది వారిని యుద్ధంలో బలహీనపరుస్తుందని అతను నమ్మాడు. అందుకే అతడు తన సైనికులు, అధికారులు వివాహాలు చేసుకోకుండా నిషేధించాడు.

అయితే, రోమ్ రాజు నుంచి ప్రేమపై, పెళ్లిపై తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉన్నప్పటికీ.. సెయింట్ వాలెంటైన్ దీనిని అంగీకరించలేదు. చక్రవర్తి ఆదేశాలను అతను ధిక్కరిస్తూ రహస్యంగా ప్రేమికురాలిని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ విషయం క్లాడియస్ చక్రవర్తికి తెలియగానే, సెయింట్ వాలెంటైన్‌ను అరెస్టు చేసి.. ఫిబ్రవరి 14, 269న అతనికి మరణశిక్ష విధించాడు. సెయింట్ వాలెంటైన్ తాను జైలులో ఉన్న జైలర్ కుమార్తెతో ప్రేమలో పడ్డాడని.. ఉరితీయడానికి ముందు, సెయింట్ వాలెంటైన్ జైలర్ కుమార్తెకు ఒక లేఖ రాశాడని, అందులో చివరలో ‘మీ వాలెంటైన్’ అని రాశాడని చెబుతారు. అప్పటి నుంచి ఈ రోజును ప్రేమ, అంకితభావానికి చిహ్నంగా.. ఫిబ్రవరి 14ని వాలెంటైన్స్ డేగా జరుపుకోవడం ప్రారంభించారు.

వాలెంటైన్స్ డే ఎందుకు జరుపుకుంటారు..? 
వాలెంటైన్స్ డే కేవలం భాగస్వాములకు మాత్రమే కాదు. ఇది ప్రేమ, స్నేహం లోతును సూచించే రోజు. మన స్నేహితుడి పట్ల మనకున్న ప్రేమను స్పష్టంగా వ్యక్తపరచడం ముఖ్యమని ఈ రోజు మనకు తెలియజేస్తుంది. ఈ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాలెంటైన్స్ డే జరుపుకుంటారు. జంటలు ఒకరికొకరు కార్డులు, ఫ్లవర్స్, రొమాటింక్ విషెస్ పంపుకుంటారు.  

Also Read: Sankranthi Movies OTT News: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే..

Also Read: School Holidays: స్కూల్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ఈ నెల 2 రోజులు స్కూల్ హాలిడే ఫిక్స్..!  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Valentines Day HistoryValentines Day 2026February 14 Valentines DayValentines Day CelebrationValentines Day Date

Trending News