Happy Valentines Day Wishes In Telugu: 13వ శతాబ్దంలో రోమ్ సామ్రాజ్యానికి క్లాడియస్ 2 అనే రాజు చక్రవర్తి గా ఉన్నారు.. అయితే సైనికులు పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల యుద్ధంలో సరిగా పోరాటలేరని.. వారి శక్తి తగ్గిపోతుందని భావించిన అతను.. సైనికులు వివాహం చేసుకోకూడదని ఆంక్షలు విధిస్తారు.. సెయింట్ వాలెంటైన్ అనే ఒక క్రైస్తవ మత పెద్ద చక్రవర్తి నిర్ణయాలకు వ్యతిరేకంగా.. అందరికీ ప్రేమ వివాహం రహస్యంగా జరిపిస్తాడు. ఈ విషయం తెలిసిన రాజు అతన్ని ఫిబ్రవరి 14వ తేదీన ఉరితీస్తాడు. ఆయన చనిపోయే ముందు తనకు ఎంతో ఇష్టమైన జైలర్ కుమార్తెకు ఫర్ యువర్ వాలెంటైన్ అనే సంతకం చేసి ఒక లేఖను రాస్తాడు.. అప్పట్నుంచి ప్రతి ఏడాది 14వ తేదీన వ్యాలెంటెన్స్ డేను జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఇంతటి ప్రత్యేకమైన రోజున ప్రతి ఒక్కరు మీ మీ భాగస్వాములకు ఇలా వేలంటైన్స్ డే శుభాకాంక్షలు పంపండి..
విషెష్:
♡︎ నా కనురెప్పల చాటున దాగి ఉన్న కలవు నువ్వు.. నా గుండె చప్పుడులో వినిపించే పేరు నువ్వు. ఈ ప్రేమ ప్రయాణంలో నా తోడుగా నిలిచిన నా ప్రాణానికి.. ప్రతిరూపం నువ్వు.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే..
♡︎ మాటలు లేని మౌనంలో కూడా మనసుని చదివ అపురూపమైన మమతవు నువ్వు.. నేను నవ్వే నా చిరునవ్వుకు చిరునామావు నువ్వు.. నా జీవితాన్ని ఇంత అందంగా మార్చినందుకు నా కృతజ్ఞతలు.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే..
♡︎ నువ్వు నా పక్కన ఉన్నంత కాలం.. ఆ కాలం అక్కడే ఆగిపోవాలనిపిస్తుంది.. ప్రతి జన్మలోను నీ ప్రేమే నాకు కావాలనిపిస్తుంది.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే..
♡︎ ఎడారిలో ఉన్న నా జీవితంలోకి వసంతంలా వచ్చావు నువ్వు. రంగులు లేని నా లోకంలో ఇంద్రధనస్సులా మారావు నువ్వు.. నా జీవితకాలం తోడుండేది నువ్వే.. ప్రేమికుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..
♡︎ ఆశ నీది.. శ్వాస నీది.. నేను నడిచే దారి నీది.. నాలోని ప్రాణం నీది.. అంతులేని నా ప్రేమ నీకే సొంతం.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే..
♡︎ ఆ నింగిలో వెన్నెల కురిపించే చంద్రుడికి ఎంత అందమో.. నా మనసులో ప్రేమను పండించే నీ నవ్వుకు అంత అందం.. ఎప్పటికీ నీ నీడలా నీతోనే ఉంటాను.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే..
♡︎ కోట్లాది మాటల్లో చెప్పలేని అనుభూతి మనిద్దరి ప్రేమ.. ఎన్నేళ్లు గడిచిన తరగతి జ్ఞాపకం మన బంధం.. నా ప్రపంచమైన నీకు.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే..
♡︎ నా గుండె లోగిళ్ళలో ఎప్పుడు వెలిగే జ్యోతివి నువ్వు. నా కవితల్లో చిలికే తేనెవి నువ్వు.. నువ్వు లేని క్షణం నా ఊపిరి కూడా బరువే.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే..
♡︎ ఆ గాలిలో వాసనల.. అప్పుడే పూసిన పువ్వులో రంగులా.. నువ్వు నాలో కలిసి పోయావు.. ఇక మనం ఇద్దరం ఒకటే ప్రాణం.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే..
♡︎ సముద్రపు అలలకు అలసట ఉండదేమో కానీ.. నీపై నాకున్న ప్రేమ మాత్రం ఎప్పటికీ ముగింపు ఉండదు.. నిన్ను జీవితాంతం ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను.. నా చివరి శ్వాస వరకు.. హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే..
Also Read: Cobra Hood Video: వామ్మో.. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో ఇదే చూడండి..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook