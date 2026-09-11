/వినాయక చవితి ప్రత్యేకం: బొజ్జ గణపయ్యకు ఎంతో ఇష్టమైన 10 నిమిషాల్లో పాల ఉండ్రాళ్లు , ఉండ్రాళ్ల తాలింపు తయారీ విధానం..!!

Ganesh Chaturthi 2026: వినాయకుడికి ప్రసాదాలన్నా, అందులో.. ఉండ్రాళ్లన్నా ఎంత ఇష్టమూ ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. భోజన ప్రియుడైన ఆ బొజ్జగణపయ్యను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు వినాయక చవితి పండగ రోజున రకరకాల పిండివంటలు చేసి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తుంటారు. ఈసారి చవితి పండగకు స్వామివారికి ఎంతో రుచికరమైన, సాంప్రదాయకమైన పాల ఉండ్రాళ్లు.. నోరూరించే ఉండ్రాళ్ల తాలింపు' చేసి నైవేద్యం పెట్టండి. మరి ఈ వెరైటీ నైవేద్యాలను ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామా.
ముందుగా పాల ఉండ్రాళ్ల తయారీ విధానం చూద్దాం:
నోట్లో వేస్తే కరిగిపోయేలా ఉండే ఈ పాల ఉండ్రాళ్లు ఆ బొజ్జగణపయ్యకు ఎంతో ఇష్టం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
బియ్యప్పిండి: 80 గ్రాములు
పాలు: అర లీటరు
చక్కెర: 120 గ్రాములు
నీళ్లు: పావు లీటరు
కొబ్బరి తురుము: పావు కప్పు
నెయ్యి లేదా వెన్న: 1 టేబుల్ స్పూన్
యాలకుల పొడి: అర టీస్పూన్
ఉప్పు: చిటికెడు
తయారీ విధానం:
ముందుగా బియ్యప్పిండిని జల్లించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
ఒక పాత్రలో పావు లీటరు నీటిని పోసి, అందులో చిటికెడు ఉప్పు, నెయ్యి వేసి గోరువెచ్చగా వేడి చేయాలి.
ఇప్పుడు బియ్యప్పిండిని వేస్తూ ఉండలు కట్టకుండా మెత్తని పిండి ముద్దలా కలుపుకొని, స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. పిండి చల్లారిన తర్వాత చిన్న చిన్న ఉండ్రాళ్లుగా చుట్టుకోవాలి.
వేరొక గిన్నెలో అర లీటరు పాలు పోసి బాగా మరిగించాలి. పాలు మరిగాక చక్కెర, కొబ్బరి తురుము, యాలకుల పొడి వేసి పంచదార కరిగే వరకు కలపాలి.
పాలు మరుగుతుండగా సిద్ధం చేసుకున్న ఉండ్రాళ్లను అందులో వేసి, చిన్న మంటపై 5 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి, సుమారు 10 నిమిషాల పాటు పాత్రను కదల్చకుండా అలానే ఉంచితే ఉండ్రాళ్లు విరిగిపోకుండా చక్కగా ముద్దగా తయారవుతాయి. అంతే, కమ్మని పాల ఉండ్రాళ్ల ప్రసాదం రెడీ
2. ఉండాళ్ల తాళ్లింపు విధానం చూద్దాం:
తీపి పదార్థాలతో పాటు కాస్త కారంగా, గుడిలో ఇచ్చే ప్రసాదం తరహాలో ఉండ్రాళ్ల తాలింపు చాలా రుచిగా ఉంటుంది.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
బియ్యప్పిండి: 1 కప్పు
నీళ్లు: 1 కప్పు
ఆవాలు, జీలకర్ర: అర టీస్పూన్ చొప్పున
మినప్పప్పు, శెనగపప్పు: 1 టీస్పూన్ చొప్పున
పచ్చిమిర్చి లేదా ఎండుమిర్చి: 3
కరివేపాకు: ఒక రెమ్మ
నెయ్యి: 1 టీస్పూన్
నూనె: తగినంత
ఉప్పు: రుచికి సరిపడా
తయారీ పద్ధతి:
బాణలిలో ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి, కొద్దిగా ఉప్పు, నెయ్యి వేసి మరిగించాలి.
నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు మంట తగ్గించి, బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ ఉండలు లేకుంటే కలపాలి. ఒక నిమిషం పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
ఈ పిండిని వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకుని, కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత పిండిని బాగా నాది చిన్న చిన్న ఉండ్రాళ్లుగా చేసుకోవాలి.
ఈ ఉండ్రాళ్లను నూనె రాసిన ఇడ్లీ ప్లేట్లలో అమర్చి, ఆవిరిపై 8-10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
ఇప్పుడు ఒక పాన్లో నూనె వేడి చేసి ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శెనగపప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసిన మిర్చి, కరివేపాకు వేసి పోపు సిద్ధం చేయాలి.
ఆవిరిపై ఉడికించిన ఉండ్రాళ్లను ఈ తాళింపులో వేసి, మసాలాలన్నీ పట్టేలా బాగా కలిపితే ఘుమఘుమలాడే ఉండ్రాళ్ల తాలింపు రెడీ అయ్యింది.
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