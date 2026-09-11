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వినాయక చవితి ప్రత్యేకం: బొజ్జ గణపయ్యకు ఎంతో ఇష్టమైన 10 నిమిషాల్లో పాల ఉండ్రాళ్లు , ఉండ్రాళ్ల తాలింపు తయారీ విధానం..!!

Ganesh Chaturthi 2026: వినాయకుడికి  ప్రసాదాలన్నా, అందులో.. ఉండ్రాళ్లన్నా ఎంత ఇష్టమూ ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. భోజన ప్రియుడైన ఆ బొజ్జగణపయ్యను  ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు వినాయక చవితి పండగ రోజున రకరకాల పిండివంటలు చేసి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తుంటారు. ఈసారి చవితి పండగకు  స్వామివారికి ఎంతో రుచికరమైన, సాంప్రదాయకమైన పాల ఉండ్రాళ్లు.. నోరూరించే  ఉండ్రాళ్ల తాలింపు' చేసి నైవేద్యం పెట్టండి. మరి ఈ వెరైటీ నైవేద్యాలను ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామా.

Written ByBhoomi
Published: Sep 11, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:28 PM IST
వినాయక చవితి ప్రత్యేకం: బొజ్జ గణపయ్యకు ఎంతో ఇష్టమైన 10 నిమిషాల్లో పాల ఉండ్రాళ్లు , ఉండ్రాళ్ల తాలింపు తయారీ విధానం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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