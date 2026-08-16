/ మటన్, చికెన్ తిన్నా విటమిన్ బి12 లోపం ఎందుకు? కారణాలు తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!

Vitamin B12: నేటి కాలంలో చాలా మంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్య విటమిన్ బి12లోపం. ముఖ్యంగా భారతీయులు ఈ విటమిన్ లోపంతో బాధపడుతున్నట్లు ఎన్నో రిపోర్టులు వెల్లడించాయి. విటమిన్ బి12 లోపం అనగానే చాలా మంది కేవలం శాఖాహారులకు మాత్రమే వచ్చే సమస్య అని భావిస్తుంటారు. కానీ ఇది పూర్తిగా వాస్తవం కాదు. రోజూ మాంసం, చేపలు, గుడ్లు, పాలు వంటివి తీసుకునేవారిలోనూ బీ12 లోపం తీవ్రంగా కనిపిస్తుంది. దీనికి ప్రధాన కారణం మనం తీసుకునే ఆహారం కాదు.. తీసుకున్న ఆహారాన్ని శరీరం సరిగ్గా గ్రహించలేపోవడమేనని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
విటమిన్ బి12 ఎక్కువగా జంతు సంబంధిత ఆహారంలో లభిస్తుందన్న సంగతి మనకు తెలిసిందే. శరీరం దీన్ని పెద్ద మొత్తంలో నిల్వ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి లోపం నుంచి బయటపడేందుకు కొన్ని సార్లు కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టే అవకాశం ఉంటుంది. శరీరంలో బి12 జీర్ణమయ్యే ప్రక్రియ చాలా సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది. మనం తీసుకున్న ఆహారం నుంచి బీ 12 ను కడుపులోకి యాసిడ్ వేరు చేస్తుంది. ఆ తర్వాత అది ఇంట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ అనే ప్రోటీన్ తో కలిసి చిన్న ప్రేగు చివరి భాగంలో శోచిస్తుంది. ఈ ప్రక్రియలో ఎక్కడ కూడా ఆటంకం కలిగినా లోపం తలెత్తుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇతర కారణాలు:
పెర్నిషియస్ అనీమియా: ఇది ఒక ఆటో ఇమ్యూన్ వ్యాధి. దీని కారణంగా, మన రోగనిరోధక వ్యవస్థ పొరపాటున కడుపులో ఇంట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ను ఉత్పత్తి చేసే కణాలపై దాడి చేస్తుంది. ఇది విటమిన్ బి12 శోషణను పూర్తిగా నిరోధిస్తుంది.
జీర్ణ సమస్యలు, శస్త్రచికిత్స: క్రోన్స్, సెలియాక్ వ్యాధి, బరువు తగ్గడానికి చేసే బేరియాట్రిక్ శస్త్రచికిత్స వంటివి చిన్న ప్రేగు పనితీరును దెబ్బతీసి, బి12 లోపానికి దారితీయవచ్చు.
మందులు, వృద్ధాప్యం: టైప్ 2 డయాబెటిస్ కోసం ఉపయోగించే మెట్ఫార్మిన్, యాంటీ-గ్యాస్ లేదా యాంటాసిడ్లను దీర్ఘకాలం ఉపయోగించడం వల్ల క్రమంగా బి12 స్థాయిలు తగ్గుతాయి. వయసు పెరిగే కొద్దీ, కడుపులో ఆమ్ల ఉత్పత్తి తగ్గి, శోషణ నెమ్మదిస్తుంది.
ఇతర కారణాలు: అధికంగా మద్యం సేవించడం, నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ("లాఫింగ్ గ్యాస్") వాడకం కూడా శరీరంలో బి12 పనితీరును దెబ్బతీస్తాయి.
లక్షణాలు ఏమిటి?
ప్రారంభంలో, నిరంతర అలసట, తీవ్రమైన నీరసం, ఏకాగ్రత లోపం, మతిమరుపు వంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. నాడీ వ్యవస్థ పనితీరుకు B12 చాలా అవసరం కాబట్టి, తీవ్రమైన B12 లోపం వల్ల పాదాలు, చేతులు మొద్దుబారడం, స్పర్శ కోల్పోవడం, నడవడంలో ఇబ్బంది వంటి నరాల సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. వీటిని సకాలంలో గుర్తించి చికిత్స చేయకపోతే, నరాలకు శాశ్వత నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది.
టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా కథనం ప్రకారం, శాకాహారులు, కడుపు సంబంధిత వ్యాధులు ఉన్నవారు, జీర్ణవ్యవస్థ శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నవారు, పైన పేర్కొన్న మందులు తీసుకుంటున్నవారు, వృద్ధులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీకు అలసట, కండరాల నొప్పులు, నీరసం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే, అది పని ఒత్తిడి వల్లనో లేదా వృద్ధాప్యం వల్లనో అని భావించకుండా, వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించి రక్త పరీక్ష చేయించుకోవడం ముఖ్యం.
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