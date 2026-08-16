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మటన్, చికెన్ తిన్నా విటమిన్ బి12 లోపం ఎందుకు? కారణాలు తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!

Vitamin B12: నేటి కాలంలో చాలా మంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్య విటమిన్ బి12లోపం. ముఖ్యంగా భారతీయులు ఈ విటమిన్ లోపంతో బాధపడుతున్నట్లు ఎన్నో రిపోర్టులు వెల్లడించాయి. విటమిన్ బి12 లోపం అనగానే చాలా మంది కేవలం శాఖాహారులకు మాత్రమే వచ్చే సమస్య అని భావిస్తుంటారు. కానీ ఇది పూర్తిగా వాస్తవం కాదు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 16, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:27 PM IST
మటన్, చికెన్ తిన్నా విటమిన్ బి12 లోపం ఎందుకు? కారణాలు తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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