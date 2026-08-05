Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /లైఫ్ స్టైల్
  • /షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇది తెలియకపోతే నష్టమే.. Vitamin Dతో మధుమేహానికి చెక్.. పరిశోధనల్లో సంచలన నిజాలు..!!

షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇది తెలియకపోతే నష్టమే.. Vitamin Dతో మధుమేహానికి చెక్.. పరిశోధనల్లో సంచలన నిజాలు..!!

Vitamin D: విటమిన్ డి అనేది కేవలం ఎముకల కోసం మాత్రమే కాదు ఇది శరీరంలో ఉండే అనేక వ్యవస్థలను కూడా సమన్వయం చేయడంలో ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే డాక్టర్లు విటమిన్ డి పరీక్ష చేయించి శరీరంలో ఇది ఎంత ఉందో ముందుగా తెలుసుకొని ఆ తర్వాత అందుకు తగినట్లుగా చికిత్స అందిస్తారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 05, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:27 PM IST
షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇది తెలియకపోతే నష్టమే.. Vitamin Dతో మధుమేహానికి చెక్.. పరిశోధనల్లో సంచలన నిజాలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఇటాలియన్ ఫుట్‌బాల్ లీగ్‌ మీడియా హక్కులు సొంతం చేసుకున్న 'జీ' మీడియా
2
3
4
5