/షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇది తెలియకపోతే నష్టమే.. Vitamin Dతో మధుమేహానికి చెక్.. పరిశోధనల్లో సంచలన నిజాలు..!!

Blood Sugar: మన శరీరం ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలి అంటే అన్ని రకాల పోషకాలు శరీరానికి ఎప్పటికప్పుడు అందాలి. ముఖ్యంగా విటమిన్లు అనేది మన శరీరంలో అత్యంత కీలకమైన పోషకాలు అని చెప్పవచ్చు. అందులో అత్యంత ముఖ్యమైనది విటమిన్ డి. ఇది శరీరానికి అత్యంత అవసరమైన పోషకం. సూర్యరశ్మి ద్వారా లభించే ఈ విటమిన్ను సన్షైన్ విటమిన్ అని కూడా పిలుస్తారు.
విటమిన్ డి అనేది కేవలం ఎముకల కోసం మాత్రమే కాదు ఇది శరీరంలో ఉండే అనేక వ్యవస్థలను కూడా సమన్వయం చేయడంలో ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే డాక్టర్లు విటమిన్ డి పరీక్ష చేయించి శరీరంలో ఇది ఎంత ఉందో ముందుగా తెలుసుకొని ఆ తర్వాత అందుకు తగినట్లుగా చికిత్స అందిస్తారు. ఈ మధ్యకాలంలో చాలామందిలో విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనేది కనిపిస్తోంది. దీనివల్ల అనేక జబ్బుల బారిన పడే అవకాశం కూడా ఉందని పేర్కొంటున్నారు.
షుగర్ కంట్రోల్ చేయడంలో కీలకం..
విటమిన్ డి మన శరీరంలో చేసే అత్యంత ముఖ్యమైన పనుల్లో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే… ప్యాంక్రియాస్ లో ఇన్సులిన్ను ఉత్పత్తి చేయడం, నిల్వ చేయడం, విడుదల చేయడంలో కీలకమైన బీటా కణాల పనితీరును విటమిన్ డి మెరుగుపరుస్తుంది. బీటా కణాలను రక్షించే గుణం ఉండటంతో డయాబెటిస్ చికిత్స, నిర్వహణలో విటమిన్ డి పాత్రపై పరిశోధకుల్లో కొత్త ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. శరీరంలో విటమిన్ డి స్థాయిలు తగినంతగా ఉన్నవారికి మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం తక్కువగా ఉంటుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
చాలా మంది ఒత్తిడి కారణంగా బీటా కణాలు దెబ్బతింటాయి. అయితే అధిక ఒత్తిడి వాతావరణంలో కూడా బీటా కణాలు దెబ్బతినకుండా మనుగడ సాగించడానికి విటమిన్ డి సహాయపడుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. రోజుకు కనీసం 5 నిమిషాల పాటు ఎండలో ఉండటం వల్ల చర్మంలో ఉండే కొలెస్ట్రాల్పై యువి (UV) కిరణాలు పడి విటమిన్ డిగా మారుతుంది. వారానికి కనీసం 3 రోజులైనా ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల మధ్య సూర్యరశ్మి ఒంటికి తగిలితే విటమిన్ డి స్థాయి వేగంగా పెరుగుతుంది.
విటమిన్ డి కోసం ఏం తినాలి..
డి విటమిన్ కనుక మీ ఆహారం ద్వారా తీసుకోవాలి అనుకుంటే కాడ్ లివర్ ఆయిల్, కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే చేపలు, గుడ్డు పచ్చసొన వంటి ఆహార పదార్థాల ద్వారా విటమిన్ డి పుష్కలంగా లభిస్తుంది. ఇక శాఖాహారులకు సాధారణ పుట్టగొడుగులు శాఖాహారులకు మంచి విటమిన్ డి వనరులుగా పనిచేస్తాయి.అలాగే మజ్జిగ, చీజ్, సోయా పాలు వంటివి రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చుకోవడం ద్వారా విటమిన్ డి పొందవచ్చు. విటమిన్ డి ఫోర్టిఫైడ్ చేసిన డ్రింక్స్ కూడా మార్కెట్లో లభిస్తాయి. అయితే వీటిని తీసుకునే ముందు పోషకాహార నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
రక్త పరీక్షల్లో విటమిన్ డి లోపం ఉందని నిర్ధారణ అయినప్పుడు మాత్రమే వైద్యులు ప్రిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన సప్లిమెంట్లను మాత్రమే వాడాలి.వైద్యుల సలహా లేకుండా సొంతంగా విటమిన్ డి మందులు లేదా సప్లిమెంట్లు వాడటం ఆరోగ్యానికి తీవ్ర విపరిణామాలను కలిగిస్తుంది.
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