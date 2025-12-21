Vitami D: విటమిన్ D పుష్కలంగా లభించే 5 ఆహార పదార్థాలు.. అస్సలు వదలకండి..!

Vitamin D Rich Foods: ఈ 5 రకాల ఫుడ్స్ లో విటమిన్ డీ పుష్కలంగా ఉంటుంది. చాలామంది విటమిన్ డీ లేమితో బాధపడుతున్నారు. దానివల్ల వాళ్లకు కండరాల నొప్పులు, నీరసం, డిప్రెషన్, నీరసం వంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఇంట్లోనే ఉండి బిజీ లైఫ్ స్టైల్ పాటించడం త్వరగా ఆఫీసులకు వెళ్లడం వాళ్లకు సన్లైట్ అందకపోవచ్చు. అలాంటివారు 5 ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి. ఈ ఫుడ్స్ లో విటమిన్ డీ పుష్కలంగా ఉంటుంది.
విటమిన్ డీ లేకపోవటం వల్ల కాళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు, ఎముక నొప్పి సమస్యలు వస్తాయి. ప్రతిరోజు నెయ్యి బట్టర్, కోకోనట్ వంటివి కూడా మీ డైట్ లో చేర్చుకోవాలి. ఇందులో కరిగే విటమిన్స్ ఉంటాయి అని ఆరోగ్య నిపుణులు చెప్తున్నారు. అయితే కొన్ని రకాల రూట్ వెజిటేబుల్స్ లో కూడా ప్రీ బయోటిక్ ఉంటాయని డాక్టర్స్ చెబుతున్నారు. ఇది కూడా ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు తోడ్పడుతుంది.
చీజ్..
చీజ్ లో విటమిన్ డీ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది సులభంగా తినవచ్చు. చీజ్ చలికాలం డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల బోలెడు ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. దీని గ్రేట్ చేసుకొని తీసుకుంటారు. చీజ్ రుచి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇందులో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. మీ రెగ్యులర్ డైట్లో చేర్చుకోండి.
నెయ్యి..
నెయ్యిలో కూడా విటమిన్ డీ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిలో 13 గ్రాముల విటమిన్ డీ ఉంటుంది. నెయ్యిలో కొన్ని కొవ్వులు కరిగే విటమిన్స్ ఉంటాయి. దీన్ని మనం వంటల్లో వేసుకొని తీసుకుంటాము. ఉదయం పరగడుపున గోరువెచ్చని నెయ్యి తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇంట్లో చపాతీలు లేదా తాలింపు వేసుకొని కూడా నెయ్యి తీసుకోవచ్చు. వేడినీటిలో నెయ్యి వేసుకొని కూడా పరగడుపున తాగుతారు.
తోఫు..
తోఫులో కూడా విటమిన్-డి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది సోయా ఉత్పత్తి. ఇందులో ప్రోటీన్ తో పాటు విటమిన్ డీ పుష్కలంగా ఉంటుంది. తోఫును క్యూబ్స్ రూపంలో కట్ చేసి సీజనల్ డైట్లో యాడ్ చేసి సైడ్ డిష్ లో తీసుకోవచ్చు. దీని పరాటా, కబాబ్లో వేసుకొని కూడా తీసుకుంటారు. తోఫుతో వివిధ రిసిపీలు కూడా తయారు చేసుకుంటారు. యూట్యూబ్లలో కూడా రిసిపీలు ఉన్నాయి.
దీంతోపాటు ఫోర్టిఫైడ్ బాదం మిల్క్ లో కూడా విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉంటుంది. దీన్ని మిల్క్ షేక్ లేదా సలాడ్ తయారు చేసుకొని తీసుకుంటారు. తాజా పండులో కూడా విటమిన్ డి ఉంటుంది. ఆరెంజ్ జ్యూస్ లో విటమిన్ డీ, కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఈ ఆరెంజ్ జ్యూస్ తీసుకోవటం వల్ల విటమిన్ సి కూడా మన శరీరానికి అందుతుంది. ఇది ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేస్తుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
Read more: ఈ 5 ఆయుర్వేదిక్ ఇంటికి చిట్కాలు 2025లో ఎక్కువమంది ఫాలో అయ్యారు..!
Read more: పసుపుతో ఇలా గ్లోయింగ్ స్కిన్.. ఈ ఒక్కటి కలిపితే మచ్చలేని ఈవెన్ టోన్..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి