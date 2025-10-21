Vitamin D Rich Food: మన శరీరంలో విటమిన్ డీ తగ్గిపోతే ఇమ్యూనిటీ కూడా తగ్గిపోయి నీరసంగా మారిపోతారు. అంతేకాదు ఎముకలు కూడా నొప్పులుగా అనిపిస్తాయి. కీళ్ల నొప్పులు త్వరగా బయటపడతాయి విటమిన్ డి పుష్కలంగా అందడం వల్ల హెయిర్ ఫాల్ సమస్య కూడా తగ్గిపోతుంది. చుండ్రు సమస్య కూడా ముఖం కూడా కాస్త మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేసే కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ లో ఈ విటమిన్ డి ఉంటుంది. వాటిని డైట్ లో చేర్చుకోవాలి.
గుడ్డు..
గుడ్డులోని పచ్చ భాగంలో విటమిన్ డీ పుష్కలంగా ఉంటుంది. సహజంగా సూర్యరశ్మిలో ఉండే ఈ విటమిన్ డీ గుడ్డు రూపంలో కూడా మనకు దొరుకుతుంది. గుడ్లలో ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది. అయితే గుడ్డులోని పచ్చ భాగంలో ఈ విటమిన్ డి ఉంటుంది. దీన్ని ఉడికించి తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరానికి విటమిన్ డి అందుతుంది.
మష్రూమ్స్..
మష్రూమ్స్ లో కూడా విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది ఒక కూరగాయ. ఒక పవర్ఫుల్ కూరగాయ అని చెప్పవచ్చు. హానికర సూర్యకిరణాల నుంచి కూడా రక్షిస్తుంది. విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉండే మష్రూమ్స్ రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల విటమిన్ డీ లేని సమస్యకు కూడా చెక్ పెట్టొచ్చు. మష్రూమ్స్ కూర రూపంలో తీసుకోవచ్చు లేదా సలాడ్, సూప్ రూపంలో కూడా తీసుకుంటారు. ఇందులో అద్భుతమైన లాభాలు ఉంటాయి.
సాల్మన్ చేప..
సాల్మన్ చేపలో కూడా విటమిన్-డి పుష్కలంగా ఉంటుంది. సాధారణంగా చేపలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, బయోటీన్, ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. తద్వారా జుట్టు మీ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. రెగ్యులర్గా ఈ సల్మాన్ చేప తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. దీని గ్రిల్ చేసి కూడా తీసుకోవచ్చు. వారంలో రెండుసార్లు సాల్మన్ చేప తినాలి.
చీజ్ ..
చీజ్ లో కూడా విటమిన్ డీ ఉంటుంది. చీజ్ వివిధ ఫుడ్స్లో కూడా వేసి తినవచ్చు. గుడ్లలో కూడా వేసుకొని తీసుకుంటారు. చీజ్లో కూడా మీకు సహజంగా విటమిన్ డీ లభిస్తుంది. దీనివల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
