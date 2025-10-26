Strong Hair: ఈ విటమిన్‌ తిన్నారంటే.. చుండ్రు మాయం, మీ జుట్టు బలంగా పెరగడం ఖాయం..!

Vitamins For Strong Hair: జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడే విటమిన్స్ మీ డైట్ లో చేర్చుకున్నారంటే హెయిర్ ఫాల్ సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చు. చుండ్రు సమస్య రాదు. తరచూ జుట్టుకు ఆయిల్ పెట్టి రెగ్యులర్గా పిల్లో కవర్ కూడా మార్చుకుంటూ ఉండాలి. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. వారంలో కనీసం రెండుసార్లు అయినా జుట్టుకు నూనె పెట్టడం హెయిర్ వాష్ చేయడం మంచి పోషణ అందిస్తుంది. అంతే కాదు మన డైట్ లో కొన్ని రకాల విటమిన్స్ చేర్చుకోవడం వల్ల కూడా మీ జుట్టు మందంగా, అందంగా, ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది.
విటమిన్ ఏ..
విటమిన్ ఏ ఇది కంటి ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుందని అందరికీ తెలుసు. ఇది సెబమ్ ఉత్పత్తిని కూడా నిర్వహిస్తుంది. తద్వారా అదనపు నూనె ఉత్పత్తిని కూడా లాక్ చేస్తుంది. ఇందులో మాయిశ్చర్ గుణాలు ఉంటాయి. హెయిర్ బ్రేకేజీ రాకుండా కాపాడుతుంది. ఫ్రీజీ హెయిర్ సమస్యకు కూడా చెక్ పెట్టొచ్చు. విటమిన్ ఏ ఉండే కొన్ని ఫుడ్స్ డైట్లో చేర్చుకోవాలి పాలకూర, గుమ్మడికాయ, క్యారెట్, ఆలుగడ్డ వంటివి తీసుకోవటం వల్ల విటమిన్ ఏ అందుతుంది. మీ జుట్టు పెరుగుతుంది. ఆయుర్వేదిక్ ప్రకారం క్యారెట్ జ్యూస్ రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల మీ జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. ఇది జుట్టు కుదుళ్లకు పోషణ అందించడమే కాదు ఆరోగ్యంగా సహజంగా మెరిసేలా ప్రేరేపిస్తుంది.
బయోటిన్..
బయోటిన్ జుట్టుకు, గోళ్ళకు కూడా మంచిదని తెలుసు. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడే విటమిన్. కెరటీన్ ఉత్పత్తికి కూడా తోడ్పడుతుంది. బయోటిన్ పుష్కలంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల కూడా హెయిర్ ఫాల్ సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చు. ప్రధానంగా గింజలు, విత్తనాలు, గుడ్లు కొన్ని రకాల తృణధాన్యాలలో బయోటిన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. శనగపప్పు, పెసర్లలో కూడా బయోటిన్ ఉంటుంది. ఈ ఆహారాలు తీసుకోవడం వల్ల మీరు బయోటిన్ సప్లిమెంట్ తీసుకున్నట్లే అవుతుంది. తద్వారా మీ జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది.
విటమిన్ సీ..
విటమిన్ సీ ఉండే ఫుడ్స్ తీసుకోవటం వల్ల కూడా జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. ఐరన్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు జుట్టు బాగా రాలిపోయి తెల్ల జుట్టు వచ్చే సమస్య కూడా ఉంటుంది. విటమిన్ సి ఒక పవర్ఫుల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్. హెయిర్ ఫాల్ కాకుండా కాపాడుతుంది. హెయిర్ ఫాలికల్స్ డ్యామేజ్ కాకుండా సహాయపడుతుంది. విటమిన్ సి ఉండే జామ, ఆరెంజ్, ఉసిరి, లెమన్ వంటివి తీసుకోవడం వల్ల విటమిన్ సి పుష్కలంగా అందుతుంది. లెమన్ వాటర్ రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం ఆరెంజ్ తినడం వంటివి చేస్తూ ఉండాలి.
విటమిన్ డీ..
ఈ సన్ షైన్ విటమిన్ కూడా జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. విటమిన్ పుష్కలంగా అందిందంటే అలోపేసియా సమస్య కూడా రాదు. ఎక్కువ సమయం పాటు నీడలోనే ఉండి పనిచేసే వారికి విటమిన్ డి తగ్గుతుంది. తద్వారా జుట్టు రాలే సమస్య పెరుగుతుంది. అయితే కొన్ని సహజ ఆహారాల్లో కూడా విటమిన్ డి ఉంటుంది. కొవ్వు చేప, గుడ్లు, సాల్మన్, మష్రూమ్స్ లో విటమిన్ డి ఉంటుంది. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల విటమిన్ డి సహజంగా అందుతుంది. ప్రతిరోజు 20 నిమిషాల పాటు ఎండలో ఉండడం అలవాటు చేసుకోవాలి. దీంతో మీ జుట్టు కుదుళ్లు బలంగా పెరుగుతాయి.
విటమిన్ ఇ..
విటమిన్ ఇ కూడా ఒక పవర్ఫుల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్. ఇది హెయిర్ ఫాలికల్స్ డ్యామేజ్ కాకుండా ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ నుంచి కాపాడుతుంది. విటమిన్ ఇ ప్రధానంగా బాదాం, సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్, పాలకూర, అవకాడోలో పుష్కలంగా ఉంటాయి. కొన్ని రకాల కూరలతో పాటు గింజల్లో కూడా ఇవి ఉంటాయి. రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల విటమిన్ ఇ అందుతుంది. బాదం నానపెట్టి ఉదయం తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి.
