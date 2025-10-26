English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Strong Hair: ఈ విటమిన్‌ తిన్నారంటే.. చుండ్రు మాయం, మీ జుట్టు బలంగా పెరగడం ఖాయం..!

Strong Hair: ఈ విటమిన్‌ తిన్నారంటే.. చుండ్రు మాయం, మీ జుట్టు బలంగా పెరగడం ఖాయం..!

Vitamins For Strong Hair: జుట్టు పెరుగుదలకు ఎన్నో కెమికల్స్ ఉండే షాంపూలు, పార్లర్‌కు వెళ్లి ఎన్నో ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటాం. అయితే దీంతో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. కొన్ని రోజులు మాత్రమే ప్రభావం చూపుతుంది. మళ్లీ యథావిధిగా జుట్టు సమస్యలు కొనసాగుతాయి. కొంతమంది హెయిర్ ఫాల్ సమస్యతో బాధపడుతుంటే.. మరికొంతమంది ఫ్రీజీ హెయిర్ తో బాధపడుతుంటారు. జుట్టు ఊడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అయితే కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ.. విటమిన్స్ కూడా మన డైట్ లో చేర్చుకుంటే జుట్టు రాలే సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చు. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 26, 2025, 08:26 AM IST

Trending Photos

Liquor consumption: మన దేశంలో ఎక్కువ తాగుబోతులున్న రాష్ట్రం ఇదే.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..!
5
Liquor consumption
Liquor consumption: మన దేశంలో ఎక్కువ తాగుబోతులున్న రాష్ట్రం ఇదే.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..!
EPFO: ఇల్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? EPFO అందిస్తున్న ఈ అడ్వాన్సుల గురించి తెలుసుకోండి!
7
EPFO
EPFO: ఇల్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? EPFO అందిస్తున్న ఈ అడ్వాన్సుల గురించి తెలుసుకోండి!
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
Schools Holiday: బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు స్కూళ్లు.. కాలేజీలకు సెలవులు
5
Schools Holidays
Schools Holiday: బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు స్కూళ్లు.. కాలేజీలకు సెలవులు
Strong Hair: ఈ విటమిన్‌ తిన్నారంటే.. చుండ్రు మాయం, మీ జుట్టు బలంగా పెరగడం ఖాయం..!

Vitamins For Strong Hair: జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడే విటమిన్స్ మీ డైట్ లో చేర్చుకున్నారంటే హెయిర్ ఫాల్ సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చు. చుండ్రు సమస్య రాదు. తరచూ జుట్టుకు ఆయిల్ పెట్టి రెగ్యులర్గా పిల్లో కవర్‌ కూడా మార్చుకుంటూ ఉండాలి. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. వారంలో కనీసం రెండుసార్లు అయినా జుట్టుకు నూనె పెట్టడం హెయిర్ వాష్ చేయడం మంచి పోషణ అందిస్తుంది. అంతే కాదు మన డైట్ లో కొన్ని రకాల విటమిన్స్ చేర్చుకోవడం వల్ల కూడా మీ జుట్టు మందంగా, అందంగా, ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

 విటమిన్ ఏ..
 విటమిన్ ఏ ఇది కంటి ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుందని అందరికీ తెలుసు. ఇది సెబమ్‌ ఉత్పత్తిని కూడా నిర్వహిస్తుంది. తద్వారా అదనపు నూనె ఉత్పత్తిని కూడా లాక్ చేస్తుంది. ఇందులో మాయిశ్చర్ గుణాలు ఉంటాయి. హెయిర్ బ్రేకేజీ రాకుండా కాపాడుతుంది. ఫ్రీజీ హెయిర్ సమస్యకు కూడా చెక్‌ పెట్టొచ్చు. విటమిన్ ఏ ఉండే కొన్ని ఫుడ్స్ డైట్లో చేర్చుకోవాలి పాలకూర, గుమ్మడికాయ, క్యారెట్, ఆలుగడ్డ వంటివి తీసుకోవటం వల్ల విటమిన్ ఏ అందుతుంది. మీ జుట్టు పెరుగుతుంది.  ఆయుర్వేదిక్ ప్రకారం క్యారెట్ జ్యూస్ రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల మీ జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. ఇది జుట్టు కుదుళ్లకు పోషణ అందించడమే కాదు ఆరోగ్యంగా సహజంగా మెరిసేలా ప్రేరేపిస్తుంది. 

 బయోటిన్..
 బయోటిన్ జుట్టుకు, గోళ్ళకు కూడా మంచిదని తెలుసు. ఇది  జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడే విటమిన్. కెరటీన్‌ ఉత్పత్తికి కూడా తోడ్పడుతుంది. బయోటిన్ పుష్కలంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల కూడా హెయిర్ ఫాల్ సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చు. ప్రధానంగా గింజలు, విత్తనాలు, గుడ్లు కొన్ని రకాల తృణధాన్యాలలో బయోటిన్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది. శనగపప్పు, పెసర్లలో కూడా బయోటిన్ ఉంటుంది. ఈ ఆహారాలు తీసుకోవడం వల్ల మీరు బయోటిన్ సప్లిమెంట్ తీసుకున్నట్లే అవుతుంది. తద్వారా మీ జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. 

 విటమిన్ సీ..
 విటమిన్ సీ ఉండే ఫుడ్స్ తీసుకోవటం వల్ల కూడా జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. ఐరన్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు జుట్టు బాగా రాలిపోయి తెల్ల జుట్టు వచ్చే సమస్య కూడా ఉంటుంది. విటమిన్ సి ఒక పవర్ఫుల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్. హెయిర్‌ ఫాల్‌ కాకుండా కాపాడుతుంది. హెయిర్ ఫాలికల్స్ డ్యామేజ్‌ కాకుండా సహాయపడుతుంది. విటమిన్ సి ఉండే జామ, ఆరెంజ్, ఉసిరి, లెమన్ వంటివి తీసుకోవడం వల్ల విటమిన్ సి పుష్కలంగా అందుతుంది. లెమన్ వాటర్ రెగ్యులర్‌గా తీసుకోవడం ఆరెంజ్ తినడం వంటివి చేస్తూ ఉండాలి. 

 విటమిన్ డీ..
 ఈ సన్ షైన్ విటమిన్ కూడా జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. విటమిన్ పుష్కలంగా అందిందంటే అలోపేసియా సమస్య కూడా రాదు. ఎక్కువ సమయం పాటు నీడలోనే ఉండి పనిచేసే వారికి విటమిన్ డి తగ్గుతుంది. తద్వారా జుట్టు రాలే సమస్య పెరుగుతుంది. అయితే కొన్ని సహజ ఆహారాల్లో కూడా విటమిన్ డి ఉంటుంది. కొవ్వు చేప, గుడ్లు, సాల్మన్, మష్రూమ్స్ లో విటమిన్ డి ఉంటుంది. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల విటమిన్ డి సహజంగా అందుతుంది. ప్రతిరోజు 20 నిమిషాల పాటు ఎండలో ఉండడం అలవాటు చేసుకోవాలి. దీంతో మీ జుట్టు కుదుళ్లు బలంగా పెరుగుతాయి. 

 విటమిన్ ఇ..
 విటమిన్ ఇ కూడా ఒక పవర్‌ఫుల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్. ఇది హెయిర్ ఫాలికల్స్ డ్యామేజ్ కాకుండా ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ నుంచి కాపాడుతుంది. విటమిన్ ఇ ప్రధానంగా బాదాం, సన్‌ఫ్లవర్ సీడ్స్‌, పాలకూర, అవకాడోలో పుష్కలంగా ఉంటాయి. కొన్ని రకాల కూరలతో పాటు గింజల్లో కూడా ఇవి ఉంటాయి. రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల విటమిన్ ఇ అందుతుంది. బాదం నానపెట్టి ఉదయం తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి.

Read more:  ఈ గింజ పోషకాలకు పవర్‌హౌస్.. మీ కొవ్వు మైనంలా కరిగిపోవడం పక్కా..

Read more:  ఈ 5 విత్తనాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ సహజంగా తగ్గించేస్తాయి.. గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

strong hair vitaminsVitamins For Hair Growthbest vitamins for hair fallBiotin for hairvitamin D for hair growth

Trending News