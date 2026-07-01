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ఒత్తైన కురుల కోసం ప్రతిరోజూ ఉదయం పాటించాల్సిన 7 అద్భుతమైన అలవాట్లు!

ఒత్తైన జుట్టు కోసం ప్రతి ఒక్కరూ ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఇది ఆరోగ్యకరమైన జుట్టు ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. దీనికి జుట్టు కుదుళ్ల ఆరోగ్యం కూడా బాగుండాలి. దీని కోసం చాలామంది వేల రూపాయలు ఖర్చు చేసి రకరకాల ఉత్పత్తులు కొంటారు. ప్రతిరోజూ ఉదయం కొన్ని అలవాట్లు పాటించడం ద్వారా ఒత్తైన, పొడవైన జుట్టును మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు. నీళ్లు సరిగా తాగకపోవడం వల్ల కూడా జుట్టు కుదుళ్లు దెబ్బతిని ఆరోగ్యం తగ్గుతుంది, అందుకే ఉదయం లేవగానే ఒకటి లేదా రెండు గ్లాసుల నీరు తాగడం మంచిది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 01, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:19 PM IST
ఒత్తైన కురుల కోసం ప్రతిరోజూ ఉదయం పాటించాల్సిన 7 అద్భుతమైన అలవాట్లు!
Image Credit: Hair Care Routine:Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఒత్తైన కురుల కోసం ప్రతిరోజూ ఉదయం పాటించాల్సిన 7 అద్భుతమైన అలవాట్లు!
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