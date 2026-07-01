/ఒత్తైన కురుల కోసం ప్రతిరోజూ ఉదయం పాటించాల్సిన 7 అద్భుతమైన అలవాట్లు!

Hair Care Routine: సహజంగా ఒత్తైన జుట్టు కావాలనుకుంటున్నారా? దీని కోసం మీరు సోషల్ మీడియాలో లేదా ఇతర చోట్ల చిట్కాలు వెతుకుతున్నారా? అయితే ప్రతిరోజూ ఉదయం కొన్ని అలవాట్లు పాటించడం ద్వారా ఎటువంటి కెమికల్స్ లేకుండా, సహజంగానే ఒత్తైన, పొడవైన జుట్టును పొందవచ్చు. వేల రూపాయలు ఖర్చు చేసి కొనే ఉత్పత్తుల వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఈ అలవాట్లు పాటిస్తే ఆరోగ్యకరమైన జుట్టు మీ సొంతం అవుతుంది.
రీహైడ్రేట్...
రాత్రంతా మనం ఏమీ తీసుకోము కాబట్టి, ఉదయం లేవగానే పళ్ళు తోముకుని వెంటనే నీళ్లు తాగడానికి ప్రయత్నించండి. పరగడుపున నీళ్లు తాగడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
ప్రోటీన్ బ్రేక్ఫాస్ట్...
ఉదయం నీళ్లు తాగిన తర్వాత మీరు తీసుకునే అల్పాహారంలో ప్రోటీన్ ఉండేలా చూసుకోండి. మన శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్ అందుతుంటే జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ప్రధానంగా గుడ్లు, గ్రీక్ యోగర్ట్, పనీర్, నట్స్, విత్తనాలు, ఓట్స్ వంటి వాటిలో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా లభిస్తుంది. వీటిని ఉదయం తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి.
కుదుళ్లకు మసాజ్...
ప్రతిరోజూ ఉదయం జుట్టు కుదుళ్లకు మసాజ్ చేయడం అలవాటు చేసుకోండి. మీ వేళ్లతో ఐదు నిమిషాల పాటు కుదుళ్లపై మృదువుగా మసాజ్ చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కుదుళ్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, ఆ ప్రాంతంలోని కండరాలకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది స్ట్రెస్, తలనొప్పి ఉన్నవారికి కూడా మంచి ఫలితాన్నిస్తుంది. హెయిర్ ఫాలికల్స్ను ఆరోగ్యంగా మారుస్తుంది. మసాజ్ చేసేటప్పుడు లైట్ వెయిట్ హెయిర్ ఆయిల్ ఉపయోగించండి.
విటమిన్ సీ ఆహారాలు...
మీరు తీసుకునే ఆహారంలో విటమిన్ సి ఉండేలా చూసుకోండి. ఇది కుదుళ్ల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. హెయిర్ ఫాలికల్స్ దెబ్బతినకుండా కాపాడుతుంది. విటమిన్ సి జుట్టుకు ఎంతో ముఖ్యం. ముఖ్యంగా ఆరెంజ్, కివి, ఉసిరి, స్ట్రాబెర్రీ, బొప్పాయి వంటి పండ్లలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
విటమిన్ డి తప్పనిసరి...
రోజంతా ఇంట్లోనే లేదా ఆఫీసులోనే ఉండకుండా, కాస్త ఎండలో కూడా ఉండటం అలవాటు చేసుకోవాలి. జుట్టు పెరుగుదలకు విటమిన్ డి ఎంతో అవసరం. ఉదయం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో సూర్యరశ్మిలో 20 నిమిషాల పాటు నడవడం అలవాటు చేసుకోండి. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించి, మంచి నిద్రకు కూడా సహాయపడుతుంది.
యోగ చేయండి...
ప్రతిరోజూ ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం చాలా ముఖ్యం, లేదంటే జుట్టు రాలే అవకాశం ఉంటుంది. యోగాసనాలు, లోతైన శ్వాస ప్రక్రియలు, మెడిటేషన్, వ్యాయామం చేయడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడి మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
జుట్టు టైట్గా కట్టకండి...
రోజూ జుట్టును రబ్బర్ బ్యాండ్లతో గట్టిగా కట్టకండి. ఇది కుదుళ్ల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసి, అలోపేసియా సమస్యకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. అందుకే లూజ్ హెయిర్ స్టైల్స్, సాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ హెయిర్ టైస్ మాత్రమే ఉపయోగించండి. గట్టిగా కట్టడం వల్ల హెయిర్ ఫాలికల్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి.
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