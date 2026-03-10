English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Washing Clothes At Night Vastu: నేటి బిజీ లైఫ్‌లో సమయం సరిపోక చాలామంది రాత్రి వేళల్లో బట్టలు ఉతుకుతుంటారు. అయితే, వాస్తు శాస్త్రం, జ్యోతిష్య నిపుణులు ఈ అలవాటు పట్ల హెచ్చరిస్తున్నారు. రాత్రి పూట బట్టలు ఉతకడం వల్ల జీవితంలో ప్రతికూల మార్పులు వస్తాయని, కొన్ని వాస్తు దోషాలకు దారితీస్తుందని వారు చెబుతున్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 10, 2026, 04:41 PM IST

Washing Clothes At Night: రాత్రిపూట బట్టలు ఉతుకుతున్నారా? ఇలా చేస్తే మీ జీవితంలో వచ్చే మార్పులు ఇవే!

Washing Clothes At Night Vastu: నేటి బిజీ లైఫ్‌లో సమయం సరిపోక చాలామంది రాత్రి వేళల్లో బట్టలు ఉతుకుతుంటారు. అయితే, వాస్తు శాస్త్రం, జ్యోతిష్య నిపుణులు ఈ అలవాటు పట్ల హెచ్చరిస్తున్నారు. రాత్రి పూట బట్టలు ఉతకడం వల్ల జీవితంలో ప్రతికూల మార్పులు వస్తాయని, కొన్ని వాస్తు దోషాలకు దారితీస్తుందని వారు చెబుతున్నారు. వాస్తు, శాస్త్రీయ దృక్కోణంలో రాత్రి వేళ బట్టలు ఉతకడం వల్ల కలిగే నష్టాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

వాస్తు, ఆధ్యాత్మిక కారణాలు
ప్రతికూల శక్తి: వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం పగలు సానుకూల శక్తితో నిండి ఉంటుంది. రాత్రి వేళలో ప్రతికూల శక్తుల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. రాత్రి పూట బట్టలు ఉతకడం వల్ల ఈ ప్రతికూలత దుస్తుల ద్వారా ఇంట్లోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని నమ్ముతారు.

ఆర్థిక ఇబ్బందులు: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. అనవసరంగా రాత్రి వేళ నీటిని పారబోయడం ఇంటి శ్రేయస్సును తగ్గిస్తుంది. ఇది ఆర్థిక ఇబ్బందులకు, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య మనస్పర్థలకు దారితీయవచ్చు.

వాస్తు దోషాలు: సూర్యాస్తమయం తర్వాత బట్టలు ఉతకడం లేదా ఆరబెట్టడం వల్ల ఇంట్లో వాస్తు దోషాలు పెరిగి, మానసిక అశాంతికి దారితీస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

శాస్త్రీయ, ఆరోగ్య పరమైన సమస్యలు
కేవలం నమ్మకాలే కాదు, సైంటిఫిక్ రీజన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సూర్యరశ్మి ఒక సహజ క్రిమిసంహారకంగా ఉంటారు. రాత్రిపూట ఆరబెట్టిన బట్టలకు సూర్యకాంతి తగలదు. దీనివల్ల బట్టల్లోని తేమ వల్ల బ్యాక్టీరియా, సూక్ష్మక్రిములు పూర్తిగా నశించవు. సరిగ్గా ఆరని, బ్యాక్టీరియా ఉన్న బట్టలు ధరించడం వల్ల చర్మ అలెర్జీలు, దురద వంటి రుగ్మతలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

ఏ సమయంలో ఉతకడం ఉత్తమం?
వీలైనంత వరకు ఉదయం లేదా మధ్యాహ్నం వేళల్లో బట్టలు ఉతకడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఉతికిన బట్టలను సూర్యరశ్మి బాగా తగిలే చోట ఆరబెట్టడం వల్ల అవి పూర్తిగా క్రిమిరహితంగా మారుతాయి. ఇది ఇంట్లో సానుకూల శక్తిని నింపడమే కాకుండా, మీ దుస్తులకు తాజాగా ఉండేలా చేస్తుంది.

బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల ఉదయం కుదరకపోతే, బట్టలను రాత్రి ఉతికినప్పటికీ, ఆరబెట్టే ప్రక్రియను మాత్రం పగలు సూర్యకాంతిలో ఉండేలా చూసుకోండి. సరైన పద్ధతుల్లో బట్టలు ఉతకడం వల్ల మీ ఆరోగ్యం, కుటుంబ శ్రేయస్సు రెండూ మెరుగుపడతాయి.

