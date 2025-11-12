Weight Loss: 90 కిలోల నుండి 65 కిలోలకు బరువు తగ్గిన మహిళ! ఆమె సన్నబడటానికి ఫాలో అయిన డైట్ ప్లాన్ ఇదే!

Weight Loss Daily Routine: ఊబకాయం అనారోగ్యకరమైన జీవనశైలికి సంకేతం. శరీర బరువు పెరిగినప్పుడు, శరీరంలోని కొన్ని భాగాలలో అదనపు కొవ్వు పేరుకుపోవడం ప్రారంభమవుతుంది. పేరుకుపోయిన కొవ్వు కరిగితే.. అది శరీరానికి, అందానికి, ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. కానీ ఈ కొవ్వును సహజంగా ఎలా కరిగించాలో మనం తెలుసుకోవాలి. ఒక మహిళ 90 కిలోల నుండి 65 కిలోల వరకు బరువు తగ్గింది. అది కూడా సహజమైన రీతిలో. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
90 కిలోల నుండి 65 కిలోలకు బరువు తగ్గడం:
చిన్నప్పటి నుండి స్నేహితులు, బంధువులు, తల్లిదండ్రులు సహా చాలా మంది ఈ యువతి అధిక బరువుతో ఉన్నారని ఆమెపై డజన్ల కొద్దీ ప్రశ్నలు వేసేవారు. ఇది ఒకప్పుడు ఆ యువతికి తీవ్ర ఇబ్బందిని కలిగించేది. ఇప్పుడు తీవ్రమైన ప్రయత్నాల ఫలితంగా, ఆమె తన బరువును 90 కిలోల నుండి 65 కిలోలకు తగ్గించుకుంది.
అడపాదడపా ఉపవాసం..
ఈ మహిళ తన బరువు తగ్గించే ప్రయాణం గురించి.. ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన అనుభవాన్ని పంచుకుంది. అందులో బరువు తగ్గడానికి తాను చేసిన జీవనశైలి మార్పులను ఆమె వివరించింది. తన ప్రయత్నాల ఫలితంగా, ఒకే సంవత్సరంలో 30 కిలోల బరువు తగ్గానని ఆమె వివరించింది.
ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు..
వారు ఎక్కువగా ఇంట్లో వండిన ఆహారాన్ని తింటారు. ముఖ్యంగా చికెన్, గుడ్లు, పనీర్, సోయా ముక్కలు వంటి ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలను తింటారు. వారు రోజూ 3-4 లీటర్ల నీరు తాగుతారు.
ఒక సంవత్సరంలో బరువు తగ్గడం..
ఆమె తన శరీరాన్ని శక్తివంతం చేసుకోవడానికి అతను వ్యాయామం చేస్తుంది. దీని కోసం ఆమె బరువులు ఎత్తడం, ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు తినడం, జిమ్లో క్రమం తప్పకుండా చెమటలు పట్టడం వంటి పనులు చేస్తుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
