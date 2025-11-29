English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Weight Loss: ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో ఈ అమృత ఔషధాన్ని తాగితే పొట్ట తుస్సుమని కరిగిపోతుంది!

Weight Loss Drink to Reduce Belly Fat: మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా మనలో చాలామంది ఊబకాయం వేధించే సమస్యగా మారింది. ఇలా శరీరంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించుకునేందుకు చాలా మంది అనేక రకాల పాట్లు పడుతుంటారు. కానీ, ఇప్పుడు మీరు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన పనేలేదు. కేవలం ఓ పానీయంతో పొట్ట చుట్టూ ఉన్న కొవ్వును కరిగించేయోచ్చు. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 29, 2025, 07:59 PM IST

కొందరు యోగా చేస్తుండగా.. మరికొందరు వివిధ రకాల డైట్ ప్లాన్స్‌‌తో బరువు తగ్గేందుకు అనేక రకాల చిట్కాలు ఫాలో అవుతారు. కానీ ఇవేవీ వారికి సహాయం చేయడం లేదని తెలుస్తోంది. ఫలితాలు లేకపోవడంతో ప్రజలు నిరాశ చెందడంతో పాటు బరువు ఎలా తగ్గించాలని టెన్షన్ పడుతుంటారు. అలాంటి వారు ఆందోళన చెందాల్సిన పనే లేదు. పొట్టచుట్టూ ఉన్న కొవ్వును తగ్గించుకునేందుకు ఓ సూపర్ చిట్కా ఉంది.

ఈ ప్రత్యేక డ్రింక్‌ను ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో తాగడం వల్ల వెన్నపూసలో కొవ్వు కరిగిపోతుంది. అదే విధంగా ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. ఇంతకీ ఆ పానీయం ఏంటో మీరే తెలుసుకోండి.

Also Read: Schools Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన కలెక్టర్..నెలలో మూడో సెలవు!

ఆ డ్రింక్ ఏమిటి?
మన ఇంట్లో సొంపు గింజలు ఉంటూనే ఉంటాయి. ఈ సొంపు గింజలను గోరు వెచ్చని నీటిలో వేసుకొని తాగడం వల్ల అధిక బరువు సమస్య తగ్గేందుకు అవకాశం ఉంది. సొంపు గింజల్లో ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఖనిజాలు ఉంటాయి. ఇవి వెన్నపూసలా శరీరంలో కొవ్వును కరిగించేందుకు సహకరిస్తాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగు చేసి వేగంగా కేలరీలు బర్న్ అయ్యేలా సహాయపడుతుంది. 

ఈ పానీయాన్ని ఎలా తయారు చేయాలి?
సోంపు నీటిని తయారు చేసేందుకు.. ఒక టేబుల్ స్పూన్ సోంపు గింజలను ఒక గ్లాసు నీటిలో రాత్రంతా నానబెట్టాలి. ఉదయాన్నే దానిని వడకట్టి ఖాళీ కడుపుతో తాగేయాలి. మీరు గోరువెచ్చని నీటితో కూడా త్రాగవచ్చు. మీరు ఈ పానీయాన్ని క్రమం తప్పకుండా తాగితే, కడుపులో పేరుకుపోయిన కొవ్వు సులభంగా తగ్గుతుంది. మీరు రోజంతా తేలికగా, శక్తివంతంగా ఉంటారు. సోంపు నీరు తాగడం వల్ల కడుపు ఎక్కువసేపు నిండి ఉంటుంది. ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. దీనితో పాటు సోంపు నీరు శరీరాన్ని డిటాక్స్ చేసేందుకు సహకరిస్తుంది. ఇది కాలేయం, మూత్రపిండాలు సజావుగా పనిచేయడానికి సహాయపడుతుంది.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Also REad: Cyclone Ditwah: దిత్వా తుపాను అల్లకల్లోలం..123 మందికి చేరిన మృతుల సంఖ్య..భారత్ 'ఆపరేషన్ సాగర్ బంధు' షురూ!

 

