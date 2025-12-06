Weight Loss: 45 రోజుల్లో 4 కిలోల బరువు తగ్గింది! PCOS ఉన్నా పట్టుదలతో బరువు ఎలా తగ్గిందంటే?

Weight Loss For PCOS Women: బెంగళూరుకు చెందిన ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్.. ఇప్పుడు కేవలం 45 రోజుల్లో 4 కిలోల బరువు తగ్గిందట. అందుకు సంబంధించిన తన అనుభవాన్ని మీడియాతో పంచుకున్నారు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే.. ఆమె PCOSతో బాధపడుతున్నా కూడా ఈమె 4 కిలోల బరువు తగ్గడం అందర్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఇంతకీ ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బెంగళూరుకు చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి తాన్య.. మహిళల్లో సాధారణంగా కనిపించే PCOSతో బాధపడుతున్నారు. ఈమె గతంలో అధిక బరువుతో బాధపడుతుంది. కానీ, PCOS సమస్యతో బాధపడుతున్నా.. ఆమె చేసిన ప్రయత్నంలో తీసుకున్న జాగ్రత్తలు ఆమె బరువు తగ్గేందుకు సహకరించాయి.
తాన్య బరువు తగ్గించే పద్ధతిని తాజాగా ప్రజలతో పంచుకుంది. తాను రోజూ 90-100 గ్రాముల ప్రోటీన్ తీసుకుంటానని.. పూర్తిగా వెజ్ జీవనశైలిని అనురిస్తున్నాని.. దాన్నే కొనసాగిస్తానని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది. తాను వారానికి 6 రోజులు జిమ్లో వ్యాయామాన్ని చేస్తూనే.. గత రెండు నెలలుగా ఈ దినచర్యను అనుసరిస్తున్నానని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.
బరువు తగ్గడం అంత తేలికైన పని కాదని అందరికీ తెలుసు. అందులోనూ PCOS ఎదుర్కొన్న మహిళల్లో హార్మోన్ బ్యాలెన్సింగ్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల అనుకోకుండా బరువు పెరుగుతుంటారు. వ్యాయామం చేసినా బరువు తగ్గడం కష్టంగా మారుతుంది. అయితే వ్యాయామం చేయడం కంటే డైట్ కొనసాగించడం చాలా కష్టమని ఆమె అంటున్నారు. మొదట్లో తన ఆహారం నుండి పాల ఉత్పత్తులను తొలగించడం కష్టంగా అనిపించినా.. తర్వాత క్రమంగా వాటిని తగ్గిస్తూ వచ్చానని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.
బరువు తగ్గాలంటే రోజూ వ్యాయామం, క్రమపద్ధతైన ఆహారం తప్పనిసరి. అంతకు మించి.. మీరు చేస్తున్న పనిని స్థిరంగా, పట్టుదలతో చేయడం చాలా ముఖ్యం అని టెకీ తాన్య చెబుతుంది. ఏదైనా చేయాలని నిర్ణయించుకున్న క్రమంలో దాని నుంచి అసలు వెనుకడుగు వేయోద్దని ఆమె సూచిస్తుంది. ఈ ప్రయత్నంలో ఆమె నెలన్నర సమయంలో 4 కిలోల బరువు తగ్గినట్లు ఆమె చెప్పింది.
తాన్యా బరువు తగ్గడానికి ప్రతిరోజూ తీసుకునే 100 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఎంతో సహాయపడిందని వెల్లడించింది. బరువు తగ్గడానికి వ్యాయామం చాలా అవసరమని అంటోంది. కాబట్టి, మీరు వారానికి 4-6 రోజులు జిమ్లో లేదా ఇంట్లో వ్యాయామం చేయాలని చెబుతోంది. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, మీరు సాధించాలనే సంకల్పం కలిగి ఉండాలని తాన్యా చెప్పుకొచ్చింది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించండి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
