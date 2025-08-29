English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Weight Loss Journey: నో జిమ్.. నో డైట్.. జస్ట్ 40 మినిట్స్ ఫార్ములాతో 8 నెలల్లో 20 కిలోలు తగ్గిన ముగ్గురు పిల్లల తల్లి

Weight Loss: అధిక బరువు అనేది నేడు కామన్ ప్రాబ్లమ్. చాలా మందికి బరువు తగ్గడం ఏదో ఒక పెద్ద పోరాటంలా అనిపిస్తుంది. ఇక అనుకున్న విధంగా బరువు తగ్గడం అంటే నిజంగా కాస్తా కష్టమైన పనే. సరైన ప్లాన్, డిసిప్లిన్ లేకపోతే ఇది సాధ్యం కాదు. దీనికోసం చాలా ప్రయత్నాలు చేయాలి. అయితే ఒకటి, రెండు కిలోలు తగ్గడం ఈజీనే.. కానీ అంతకు మించి తగ్గడమనేది గొప్ప విషయం. దీనిని సాధించి చూపించింది.. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ మామ్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ నిహిరా అగర్వాల్.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 29, 2025, 04:03 PM IST

Weight Loss Journey: డెలివరీ తరవాత మహిళలు చాలా త్వరగా బరువు పెరుగుతారు. అంతేకాకుండా ఆ సమయంలో వాళ్లు ఎలాంటి డైట్ పాటించే ఛాన్స్ ఉండదు. తప్పనిసరిగా కడుపు నిండా తినాల్సిందే. బేబీకి పాలు ఇచ్చేందుకు అన్ని రకాల ఆహారాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఫలితంగా వెయిట్ పెరుగుతారు. సేమ్ అలాగే బరువు పెరిగారు నిహిరా అగర్వాల్. ముగ్గురు పిల్లల డెలీవరీ తర్వాత ఇక పెరిగిన బరువు తగ్గడం కష్టమే అనుకున్నారు. కానీ పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చని నిరూపించి.. ఎంతో మంది మహిళలకు ఆదర్శంగా నిలిచారు. అలాంటి ఇన్‌స్పైరింగ్ వ్యక్తి నిహిరా అగర్వాల్.. వెయిట్ లాస్ జర్నీ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

డెడికేషన్‌తో అన్ని సాధ్యమే..
ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్, ముగ్గురు పిల్లల తల్లి అయిన నిహిరా అగర్వాల్ ఇంట్లోనే సాధారణ వ్యాయామాలతో, దృఢ సంకల్పంతో బరువు తగ్గవచ్చని నిరూపించింది. బరువు తగ్గడం కోసం స్థిరమైన ఫలితాలు సాధించాలంటే.. వివిధ వ్యూహాలను కలిపే సరళమైన పద్ధతి అవసరం. ఇంట్లో చేసే వ్యాయామాలు సౌకర్యవంతంగా, తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నవి మరియు సులభమైనవి. కేవలం 8 నెలల్లో 20 కిలోల బరువు తగ్గిన నిహిరా.. వేలాది మందికి స్ఫూర్తినిచ్చింది. 

వన్ వీక్ ఎక్సర్‌సైజ్ ప్లాన్..
నిహిరా వారంలో నాలుగు రోజులు వెయిట్ ట్రైనింగ్, రెండు రోజులు కార్డియో, ఒక రోజు రెస్ట్ తీసుకునేలా చక్కగా ప్లాన్ చేసుకుంది. అయితే ఇంట్లోనే వ్యాయామం చేయడం అనేది ఆమెకు కన్సిస్టెన్సీగా ఉండి బరువు తగ్గడానికి సహాయపడింది. 

నిహిరా అగర్వాల్ 40 మినిట్స్ ఫార్ములా ప్లాన్..
సోమవారం: లెగ్స్ స్క్వాట్స్, లంజస్, హిప్ థ్రస్ట్‌ 
మంగళవారం: ప్లాంక్, క్రంచెస్‌ 
బుధవారం: బైసెప్ కర్ల్స్, డెడ్‌లిఫ్ట్స్
గురువారం: లాటరల్ రైజెస్, షోల్డర్ ప్రెస్‌ 
శుక్ర, శనివారం: హై-ఇంటెన్సిటీ ఇంటర్వెల్ ట్రైనింగ్ (HIIT) 
ఆదివారం: రెస్ట్  
* ప్రతి సెషన్ 40 నిమిషాలు, వార్మప్, స్ట్రెచింగ్‌తో ఉంటుంది. ఒక్కో వ్యాయామం మూడు సెట్లు చేస్తూ, సరైన పొజిషన్స్‌తో ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయడానికి.. ప్రతిరోజు వ్యాయామాలను రికార్డ్ చేస్తుంటుంది. 
* నిహిరా తన వ్యాయామాలను సమతుల్య ఆహారంతో జత చేస్తుంది. కేవలం ఇంట్లో వండిన ఆహారాన్నే తింటూ.. పోర్షన్ కంట్రోల్ కరెక్ట్‌గా ఫాలో అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ 8 నెలల్లో జంక్ ఫుడ్ జోలికి వెళ్లలేదు నిహిరా. 
* తన ఆహారంలో తక్కువ కార్బ్స్‌, ఎక్కువ వెజిటెబుల్స్,  ప్రోటీన్ తన ప్లేట్‌లో ఉండేలా చూసుకుంటుంది. ఇలా క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తూ.. సరైనా ఆహారం తీసుకుంటూ నిహిరా అగర్వాల్ 8 నెలల్లో 20 కిలోల బరువు తగ్గి.. అందరికీ ఇన్‌స్పైరింగ్‌గా నిలిచింది.   

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

