Weight Loss Simple Tips: బరువు తగ్గడం అంత సులభం కాదు. దాని గురించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.  ఒక మహిళ కేవలం 6 నెలల్లో 13 కిలోల బరువు తగ్గి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. మీరూ ఓ లుక్కేయండి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 14, 2025, 03:00 PM IST

Weight Loss: పాతికేళ్ల సుందరి 6 నెలలు డైటింగ్..దెబ్బకి 13 కిలోల బరువు తగ్గింది!

Weight Loss Simple Tips: బరువు తగ్గడం అంత సులభం కాదు. దాని గురించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.  ఒక మహిళ కేవలం 6 నెలల్లో 13 కిలోల బరువు తగ్గి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. మీరూ ఓ లుక్కేయండి.

ఈ రోజుల్లో బరువు పెరగడం అనేది ఒక సాధారణ సమస్య. బరువు తగ్గడానికి మనలో చాలా మంది జిమ్‌లో గంటల తరబడి చెమటలు పడుతున్నాయి. కఠినమైన డైటింగ్ ప్లాన్ కూడా పాటిస్తారు. అంతే కాదు.. వారు అనేక ఇంటి చిట్కాలు కూడా తీసుకుంటున్నారు. అయితే వారికి ఎటువంటి ప్రయోజనం లభించడం లేదు.

ప్రస్తుతం ఒక మహిళ బరువు తగ్గిన ఓ ట్రాన్స్ఫ్‌ర్మేషన్ చెందిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ మహిళ 6 నెలల్లో 13 కిలోలు తగ్గింది. ఇప్పుడు ఆమె తన బరువు తగ్గిన రహస్యాన్ని కూడా వెల్లడించింది. ఈ మహిళ కేవలం 3 పనులు చేయడం ద్వారా 13 కిలోలు ఎలా తగ్గిందో తెలుసుకుందాం.

పెర్ల్ పంజాబీ అనే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో షేర్ చేయబడిన ఈ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. "నేను 6 నెలల్లో 78 కిలోల నుండి 65 కిలోలకు చేరుకున్నాను. నాకు ఈ ట్రాన్స్ఫ్‌ర్మేషన్ చాలా నచ్చింది. నేను ఎంత బరువు తగ్గానో మీకు చెప్తాను. నా బరువు తగ్గడానికి పనిచేసిన 3 విషయాలు కేలరీల లోటు, అడపాదడపా ఉపవాసం, ప్రతిరోజూ 10 నుండి 12 వేల అడుగులు వేయడం" అని ఆమె చెప్పింది.

కేలరీల లోటు 
కేలరీల లోటు అంటే మీరు తీసుకునే దానికంటే ఎక్కువ కేలరీలు బర్న్ చేయడం. ఇది 90 శాతం బరువు తగ్గడానికి ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. కొవ్వును కాల్చడానికి ఇది ఉత్తమ మార్గం.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pearl (@pearlpanjabi)

ఉపవాసం (మధ్యాహ్నం 12 నుండి సాయంత్రం 6 వరకు): 
పెర్ల్ మాట్లాడుతూ, నేను ప్రతిరోజూ మధ్యాహ్నం 12 నుండి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు అడపాదడపా ఉపవాసం ఉంటానని చెప్పుకొచ్చింది. ఉపవాసం ఇన్సులిన్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఇన్సులిన్ సున్నితత్వాన్ని పెంచడానికి కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఉపవాసం మానవ పెరుగుదల హార్మోన్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. కొవ్వును కరిగించడానికి ఈ పద్ధతి చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని పరిశోధన పేర్కొంది.

ప్రతిరోజూ 10-12 వేల అడుగులు నడవండి: 
నేను ప్రతిరోజూ 10 నుండి 12 వేల అడుగులు నడిచేవాడిని అని పెర్ల్ చెప్పింది. ఇది కేలరీలను బర్న్ చేయడంలో ఆమెకు చాలా సహాయపడింది. ఇది ప్రతిరోజూ 400 నుండి 500 కేలరీలను బర్న్ చేసేది. బరువు తగ్గడానికి, మీరు పని చేస్తున్నప్పుడు ఇంట్లో లేదా ఆఫీసులో వీలైనన్ని అడుగులు నడవాలి. బరువు తగ్గడానికి ఇది ఉత్తమ మార్గం.

