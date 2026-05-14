Inhaler Usage And Disadvantages: వాతావరణంలో సాధారణంగా వచ్చే మార్పుల వల్ల జలుబు, జ్వరం రావడం సహజంగానే జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే తరుచుగా వచ్చే జలుబుకి చాలా మంది తక్షణ పరిష్కారంగా ఇన్హేలర్ను వాడుతూ ఉంటారు. దీన్ని ముక్కు దగ్గర పెట్టుకొని వాసన పీల్చగానే తక్షణ ఉపశమనం ఇస్తుంది. అయితే ఇన్హేలర్ వాడటం మంచిదేనా..? దీన్ని ఎంతవరకు, ఎలా వాడాలి..? దీని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి..? సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి..? ఏవైనా జాగ్రత్తలు పాటించాలా..? అనేది ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఇన్హేలర్ అనేది ఒక చిన్న స్టిక్ లాంటి పరికరం. దీని లోపల మెన్థాల్, కెంపర్, యూకలిప్టస్ ఆయిల్ వంటి ముక్కు ద్వారానికి ఉపశమనం కలిగించే గంధ పదార్థాలు ఉంటాయి. దీన్ని ముక్కుతో పీల్చుకోవడం వల్ల అవి ఊపిరితిత్తుల వరకూ వెళ్లి, బ్లాక్ అయ్యిన నాసికా మార్గాలను తెరుచుకునేలా చేస్తాయి.
ఇన్హేలర్ కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి?
1. జలుబు వల్ల మూసుకుపోయిన ముక్కు ద్వారాలను తెరుచుకునేలా చేస్తుంది.
2. దీనిలో ఉండే మర్దన పదార్థాలు మూతబడిన శ్వాస నాళాలను ఓపెన్ చేస్తాయి.
3. ఇన్హేలర్ చిన్నగా ఉండటం వల్ల ఎక్కడికైనా సులభంగా తీసుకెళ్లవచ్చు.
4. ఇందులో యాక్టివ్ మెడిసిన్ లేకపోవడం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తక్కువగా ఉంటాయి. అయినప్పటికీ ఎక్కువగా వాడటం మంచిది కాదు.
ఇన్హేలర్ వాడేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి?
* ఇన్హేలర్ను ఒకేరోజు 3 నుంచి 4 సార్లకంటే ఎక్కువగా వాడకూడదు. అతిగా వాడితే మెన్థాల్ వలన ముక్కు లోపల మెంబ్రేన్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది.
* ఆస్థమా, బ్రోంకైటిస్ ఉన్నవారు ఇన్హేలర్ వాడే కంటే ముందుగా డాక్టర్ సూచన తీసుకోవాలి.
* 6 ఏళ్లు లోపు చిన్నారులకు ఇన్హేలర్ వాడకూడదు. ఇది శ్వాస ఆడటంలో ఇబ్బందులు తలెత్తించే ప్రమాదం ఉంది.
* ముఖ్యంగా ఇన్హేలర్ ఎక్స్పైరీ డేట్ని తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవాలి. గడువు తేదీ అయిపోయిన పాత ఇన్హేలర్ వాసన తగ్గిపోతుంది. దీంతో అందులో బ్యాక్టీరియా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
* ఇన్హేలర్ కేవలం తాత్కాలిక ఉపశమనం మాత్రమే ఇస్తుంది. శరీరానికి శాశ్వతంగా ఆరోగ్యాన్ని కలిగించదు. జలుబుకు కారణమయ్యే వైరస్ లేదా శరీరంలో వాపును ఇది నయం చేయదు. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు, శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు దీన్ని వాడే ముందు డాక్టర్ను సంప్రదించాలి.
