Hypertension: బీ కేర్‌ఫుల్.. పెరుగుతున్న హైపర్ టెన్షన్ బాధితులు.. ప్రమాదంలో యువత!

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 23, 2026, 01:09 PM IST

Hypertension In Young People: చాలా మందిలో ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువుగా పెరుగుతున్న సమస్య హైపర్ టెన్షన్. దీనికి కారణాలు చాలానే ఉన్నాయి. మారుతున్న లైఫ్‌స్టైల్, స్ట్రెస్ హైపర్ టెన్షన్ పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు అవుతున్నాయి. అయితే, కొన్ని సందర్భాలలో ఇది ప్రాణాపాయం కూడా కావచ్చు. ముఖ్యంగా యువతలో ఈ సమస్యలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి, ఈ ప్రాబ్లమ్ గురించి తెలుసుకొని నివారణ చర్యలు తీసుకోవడం చాలా అవసరం. హైపర్‌టెన్షన్ అనేది ప్రాణాపాయం అయ్యే ప్రమాదం ఎక్కువ. ఎక్కువ కాలం చికిత్స లేకుండా అలానే ఉంటే ఇది హార్ట్ ఎటాక్, పక్షవాతం, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్, దృష్టి లోపాలు, గుండె విఫలమవడం వంటి సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. 

హైపర్‌ టెన్షన్ పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే..
1. ఆహారపు అలవాట్లు 
ఆహారపు అలవాట్లు హైపర్ టెన్షన్‌కు ప్రధాన కారణాలు కావచ్చు. అందులో అధిక ఉప్పు తినడం, ఎక్కువ నూనె, జంక్ ఫుడ్, తక్కువ పొటాషియం, ఫైబర్ ఉన్న ఆహరం తీసుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య రావచ్చు.

2. నిద్రలేమి, మానసిక ఒత్తిడి 
ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది నిద్ర లేమితో బాధపడుతున్నారు. స్ట్రెస్, శారీరక శ్రమలేమి, అసమయ భోజనం వీటివల్ల కూడా ఈ సమస్య తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది.

3. మద్యం, ధూమపానం 
మద్యం, ధూమపానం ఈ రెండింటిలో ఉండే నికోటిన్ వల్ల రక్తనాళాలు సంకోచిస్తాయి. దీనివల్ల కూడా హైపర్ టెన్షన్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

4. శారీరక చురుకుదనం లేకపోవడం 
ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది ఒకే దగ్గర కూర్చొని చేసే పనులు చేస్తున్నారు. దీనివల్ల శరీరం కదలకుండా ఉండడం వల్ల.. అలాగే వ్యాయామం చేయకపోవడం వల్ల ఈ సమస్య రావచ్చు.

5. జెనెటిక్ కారకాలు 
హైపర్ టెన్షన్ కొన్ని సందర్భాలలో జెనెటిక్ లక్షణాల వల్ల కూడా రావచ్చు. కుటుంబంలో ఎవరికైనా బీపీ ఉంటే తమ సంతానానికి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది.

నివారణ చర్యలు ఏంటంటే..?
1. ఉప్పును రోజూ 5 గ్రాముల లోపే తినడం మంచిది.
2. అధిక ఫైబర్, తక్కువ కొవ్వు ఉన్న ఆహారం తీసుకోవాలి.
3. రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాలు నడక లేదా యోగా లేదా జిమ్ చేయాలి.
4. స్ట్రెస్ కంట్రోల్‌కు ప్రాణాయామం, ధ్యానం అవసరం.
5. రోజుకు కనీసం 7 నుంచి 8 గంటలు నిద్ర అవసరం.
6. స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ పూర్తిగా మానేయాలి.
7. BMIను సాధారణ స్థాయిలో ఉంచుకోవాలి.
8. ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి BP పరీక్ష చేయించుకోవాలి.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

