Burning Feet: అరికాళ్లలో మంటలా? మీ శరీరం ఇస్తున్న డేంజర్ సిగ్నల్ ఇదే.. లైట్ తీసుకున్నారో ఇక అంతే సంగతి!

Burning Feet Syndrome Causes: అరికాళ్లలో మంటలు అనేది సాధారణంగా చాలా మందిలో కనిపిస్తుంది.ఇది న్యూరోలాజికల్ సమస్య యొక్క ప్రధాన లక్షణంగా మారవచ్చు. ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. అయితే కొంతమందిలో ఈ సమస్య సాధారణమే అయినప్పటికీ.. కొన్నిసార్లు మాత్రం తీవ్రతరమై, ప్రమాదంగా కూడా మారుతుంది. ఇది తీవ్రమైన మరో ఆరోగ్య సమస్యకు కారణమయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, ఆ సమస్యలు ఏంటి అనేది ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
అరికాళ్లలో మంటలు రావడానికి గల ప్రధాన కారణాలు:
1. విటమిన్ లోపం
B12, B6, ఫోలిక్ యాసిడ్ లోపం వల్ల నరాల పనితీరు తగ్గుతుంది. ఇది కూడా కాళ్ల మంటలకు కారణం అవుతుంది.
2. నరాల నష్టం
ముఖ్యంగా డయాబెటిక్ న్యూరోపతి, డయాబెటిస్ కారణంగా నరాలు దెబ్బతినటం వల్ల అరికాళ్లలో మంటలు రావచ్చు.
3. థైరాయిడ్ సమస్యలు
థైరాయిడ్ హార్మోన్ లోపం శరీరంలోని రక్త ప్రసరణను తగ్గించి మంటను కలిగించే అవకాశం ఉంది.
4. ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం
మద్యపానం వల్ల నరాలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. తద్వారా మంట అనిపించవచ్చు.
5. అనీమియా
ఐరన్ లోపం వల్ల నరాలకు తగిన ఆక్సిజన్ అందకపోవడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల కూడా మంట, అసౌకర్యం కలిగొచ్చు.
6. పాదాల్లో ఫంగస్ లేదా ఇన్ఫెక్షన్
అథ్లెట్స్ ఫుట్, కాళ్లలో సాధారణంగా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్, ఫంగస్ వంటివి కూడా మంటకు కారణం కావచ్చు.
అరికాళ్ల మంట నివారణ కోసం కొన్ని చిట్కాలు:
* చల్లటి నీటిలో కాళ్లు పెట్టడం
రోజూ కొన్ని నిమిషాలు చల్లటి నీటిలో కాళ్లు ఉంచడం వలన తాత్కాలిక ఉపశమనం కలగవచ్చు. అయితే ఐస్ నీరు వాడకూడదు. ఇది నరాలకు నష్టం కలిగించవచ్చు.
* పోషకాహారాన్ని తీసుకోవడం
విటమిన్ B12, B6, ఫోలిక్ యాసిడ్, ఐరన్ అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల కాళ్ళ మంటలను తగ్గించుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు బఠాణి, గుడ్లు, పాల ఉత్పత్తులు, పాలక్, ఉల్లిపాయలు ఎక్కువగా తినాలి.
* మద్యం, స్మోకింగ్ మానేయాలి
మద్యం ఎక్కువగా తీసుకోవడం కారణంగా నరాలు బలహీన పడతాయి. అలాంటి జీవనశైలిని, అలవాట్లను మార్చడం ద్వారా దీర్ఘకాలిక ఉపశమనం పొందవచ్చు.
* మెడికేటెడ్ క్రీములు, ఆయింట్మెంట్లు
డాక్టర్ సలహా మేరకు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, న్యూరోపతిక్ క్రీములను రాత్రివేళ పాదాలపై సున్నితమైన మసాజ్ చేయడం వల్ల మంట తగ్గుతుంది.
* సరైన వ్యాయామం, రక్త ప్రసరణ మెరుగుపరచడం
ప్రతిరోజూ నడక, యోగా, పాదాల మసాజ్ ద్వారా కాళ్లకు సరైన రక్త ప్రసరణ ఉంటుంది. ఇది మంటను తగ్గించడంలో అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది.
