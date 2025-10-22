English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Health Tips: మీ బ్లడ్ గ్రూప్‌ని బట్టి మీరు తప్పక తినాల్సిన, తినకూడని ఆహారాలు ఇవే..!

Eat according to blood type: మన బ్లడ్ గ్రూప్‌ను బట్టి మనం కొన్ని ఆహారాలను మాత్రమే తినొచ్చని మీకు తెలుసా..? ఏంటి నమ్మట్లేదా..? కానీ ఇదే నిజం. సాధారణంగా మనం అందరం ఒకే రకమైన ఫుడ్‌ని తింటాము. కానీ ఆరోగ్య నిపుణులు మాత్రం మన బ్లడ్ గ్రూప్‌ని బట్టి ఆహారం తీసుకుంటే..  మరింత హెల్తీగా ఉండొచ్చని అంటున్నారు. మరి ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ వారు ఏ ఆహారం తింటే మంచిదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 22, 2025, 07:49 PM IST

Discover the Perfect Diet for Your Blood Type: మన బ్లడ్ గ్రూప్‌ను బట్టి మనం తినే ఆహారం నిర్దిష్టంగా ఉంటుందని చాలా మందికి తెలియదు. సాధారణంగా మనమందరం ఒకే ఆహారాన్ని తింటాము. కానీ ఆరోగ్య నిపుణులు మన బ్లడ్ గ్రూప్ ప్రకారం ఆహారం తీసుకుంటే.. మనం మరింత ఆరోగ్యంగా ఉంటామని చెబుతున్నారు.  

'A' బ్లడ్ గ్రూప్ వారు తినాల్సిన, తినకూడని ఆహారాలు..
బ్లడ్ గ్రూప్ 'A' ఉన్నవారు తినవలసిన ఆహారాలలో.. బ్లూ బెర్రీస్, ఆప్రికాట్, చెర్రీస్, ద్రాక్ష, గుమ్మడికాయ, క్యారెట్, బ్రోకలీ, గుడ్లు మరియు ఫెన్నెల్ వంటి ఆహారాలను ఎక్కువగా తినడం మంచిది. అలాగే ఈ గ్రూప్ ఉన్నవారు బీన్స్, వంకాయ మరియు టమోటాలను తక్కువగా తినాలి. ఈ ఆహారం ప్రకారం తినడం వల్ల శరీర రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

'B' బ్లడ్ గ్రూప్ వారు తినాల్సిన, తినకూడని ఆహారాలు..
బ్లడ్ గ్రూప్ 'B' ఉన్నవారు తినవలసిన ఆహారాలలో.. బీట్‌రూట్, ద్రాక్ష, పెరుగు, జున్ను, బాదం, మిరియాలు, వంకాయ, మటన్, కిడ్నీ బీన్స్ మరియు ఆవు పాలు ఉన్నాయి. అలాగే వీరు చికెన్, మొక్కజొన్న, చిక్కుళ్లు మరియు సోయా ఉత్పత్తులను తక్కువగా తినాలి.

'AB' బ్లడ్ గ్రూప్ వారు తినాల్సిన, తినకూడని ఆహారాలు..
బ్లడ్ గ్రూప్ 'AB' ఉన్నవారు రెడ్ వైన్, మటన్, గుడ్లు, పెరుగు, పాలు, పీనట్ బటర్, వెల్లుల్లి, అంజీర్,  వాల్‌నట్‌లు, కాలీఫ్లవర్ మరియు పుచ్చకాయలను ఎక్కువగా తినాలి. ఈ గ్రూప్ ఉన్నవారు చికెన్, అరటిపండ్లు మరియు మొక్కజొన్న వంటి ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి.

'O' బ్లడ్ గ్రూప్ వారు తినాల్సిన, తినకూడని ఆహారాలు..
'O' బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్నవారు తినవలసిన ఆహారాలు.. చికెన్, మటన్, వెన్న, బాదం, అల్లం, ఉల్లిపాయలు, పాలకూర, ఆలివ్ నూనె, అరటిపండ్లు, చేపలు మరియు మామిడి పండ్లను ఎక్కువగా తినడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలను నివారించవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ గ్రూప్ ఉన్న వారు బీన్స్, సోయాబీన్ నూనెతో చేసిన ఆహారాలు మరియు గోధుమ పిండితో చేసిన ఆహారాలను తక్కువగా తినాలి.

