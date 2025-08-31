English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cloves: తిన్న తర్వాత రోజు ఒక లవంగం తింటే మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

Cloves Benefits: లవంగంలో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది మంచి మౌత్ ఫ్రెషనర్‌లా కూడా పనిచేస్తుంది. దీంతో వంట రుచి కూడా పెరుగుతుంది. అయితే లవంగం రెగ్యులర్ గా తిన్న తర్వాత నమలడం వల్ల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అవి ఏంటో తెలుసుకుందాం ..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 31, 2025, 06:36 PM IST

Cloves Benefits: లవంగం మరగపెట్టిన నీటిని తీసుకోవడం వల్ల కూడా కడుపు సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. మంచి ఉపశమనం అందిస్తుంది. లవంగంలో మన శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు ఉంటాయి. శరీరాన్ని డిటాక్స్ చేస్తుంది. రోజు ఒక లవంగం నమ్మిన మంచి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఇందులో ఔషధ గుణాలు మెండుగా ఉంటాయి. తిన్న తర్వాత లవంగం నోట్లో వేసుకోవడం వల్ల ఇది మంచి మౌత్ ఫ్రెషనర్‌లా పనిచేస్తుంది. 

 లవంగం తీసుకుంటే కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తి తగ్గిపోతుంది. ఇందులో యుగనైల్ కడుపుకి మంచి ఉపశమనం కల్పిస్తుంది. గోరువెచ్చని నీటిలో లవంగం మరిగించి తిన్న తర్వాత ఆ నీటిని తాగితే కడుపులో యాసిడిటీ హెవీ తగ్గిపోతుంది.

 అంతేకాదు లవంగం రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. ఇది మీరు తిన్న తర్వాత నమ్మడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారని కొన్ని నివేదికలు కూడా చెప్పాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నివారించే ఇన్సూలిన్ నిరోధకతకు ఇది సహాయపడుతుంది. దీంతో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో హఠాత్తుగా పెరగకుండా ఉంటాయి. ప్రధానంగా డయాబెటిస్ వారికి ఇది మంచిది. 

 లవంగం జీర్ణ ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ఇది డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్‌ల ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తి తగ్గిస్తుంది. ఖనిజాల గ్రహించడానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. కడుపులో మంట సమస్యను కూడా తగ్గించి ఇమ్యూనిటీ స్థాయిలను పెంచుతుంది. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సెల్‌ డామేజ్ కాకుండా కాపాడుతాయి. ఇందులో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ వైరల్ గుణాలు ఉంటాయి. కాబట్టి పంటి ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. ఇన్ఫెక్షన్ల భారీ నుంచి మన శరీరాన్ని కూడా కాపాడుతుంది.

